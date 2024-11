GTMax, la spiegazione del finale: Cosa succede a Michael nel film?

GTMax è un film d’azione francese del 2024 su Netflix che vanta corse in scooter ad alta velocità, intense scene di inseguimento adrenaliniche, una grande rapina e una storia di dramma familiare, il tutto in un pacchetto compatto. La trama è incentrata sui fratelli Soelie e Michael Carella, che devono essere coinvolti in alcuni affari piuttosto loschi dopo che il padre, Daniel, si trova in difficoltà finanziarie. Con questa famiglia di piloti di motocross al centro, GTMax racconta un’interessante storia di crimine e famiglia ed è piuttosto divertente come visione veloce e senza pensieri.

Di cosa parla il film?

GTMax inizia con un inseguimento ad alta velocità per le strade di Parigi, mentre un’unità di polizia in auto e in moto cerca di inseguire un gruppo di rapinatori in fuga su tre scooter personalizzati. Nonostante il capo dell’unità, il tenente Lucas Delvo, riceva l’ordine di interrompere l’inseguimento a causa dei danni materiali che sta causando sulle strade, si rifiuta di lasciar scappare i criminali. Ma alla fine Delvo deve fermarsi, quando da solo continua l’inseguimento e alla fine si schianta, con grande frustrazione. L’agente di polizia, che un tempo era un motociclista e un corridore che gareggiava nei circuiti ufficiali, è sempre più determinato a indagare sulla rapina e a catturare i criminali, a qualunque costo.

Altrove, nella periferia della città, si sta svolgendo un’attesissima gara di motocross presso il Circuito Carella, una pista fondata e gestita da Daniel Carella e dalla sua famiglia. Daniel è uno stimato ex pilota che ai tempi d’oro aveva vinto diversi campionati di motocross ed è in onore della sua defunta moglie Clara, anch’essa abilissima motociclista, che ha costruito la pista. Anche i due figli di Daniel, Soelie e Michael, sono piloti e attualmente sono loro a rappresentare la loro illustre famiglia in ogni gara. Sebbene Daniel abbia un chiaro orientamento verso la figlia Soelie, ritenendola la migliore tra i due figli, la giovane donna non partecipa alla gara in corso. A causa di un incidente avvenuto in un passato apparentemente recente, Soelie non è più in grado di correre e cerca quindi di preparare il fratello minore, Michael, per l’imminente gara.

Sebbene la gara si svolga sulla pista di casa, letteralmente, Michael è chiaramente intimidito da alcuni degli altri piloti e ritiene che le loro sponsorizzazioni e le loro moto migliori rappresentino una sfida scoraggiante per lui. Alla fine, quindi, Michael arriva secondo nella gara, nonostante sia stato a lungo in testa, cosa che evidentemente fa arrabbiare Daniel. Mentre Michael e Soelie non riescono a capire perché il padre sia così severo con il pilota, nonostante il suo secondo posto, vengono presto a conoscenza di un grave sviluppo. Il circuito di corse non produce abbastanza denaro per mantenere la famiglia a galla e gli sponsor avevano già deciso di separarsi se Michael non avesse vinto la gara. Come se non bastasse, la famiglia Carella ha accumulato un debito di 150.000 euro, a causa del quale la banca vuole pignorare l’autodromo e la casa se non riceverà i soldi in breve tempo. Così, per mantenere l’eredità agonistica della famiglia e per evitare che le amate moto dei genitori vengano vendute, Soelie e Michael si dedicano a una vita criminale, sfruttando le loro brillanti doti di piloti.

In quale piano criminale vengono coinvolti i due fratelli?

Prima ancora che Soelie e Michael vengano a conoscenza delle difficoltà finanziarie in cui versa la loro famiglia, un giovane di nome Yacine si presenta a Michael con un compito preciso. Anche Yacine è un corridore e, dopo essersi allenati insieme per le gare un paio di volte, i due giovani sono diventati amici. Si dice che Michael abbia spesso chiesto a Yacine di procurargli dei lavori saltuari per poter iniziare a guadagnare e aiutare la sua famiglia, e ora si presenta una di queste opportunità. Quando Soelie si accorge dell’incontro tra i due uomini, non è molto propensa a far lavorare il fratello con una persona come Yacine, su cui ha chiaramente delle riserve. Tuttavia, il lavoro offerto a Michael consisteva solo nel testare una moto e vedere gli effetti di alcuni salti su di essa, e come compenso veniva pagata una bella somma di 300 euro. Poiché i fratelli si rendono conto di dover essere più aperti alle opportunità di lavoro, Soelie accetta di accompagnare Michael all’indirizzo indicato da Yacine.

Essendo il figlio minore, Michael non è ancora legato alla sua famiglia o alla sua eredità, ma per Soelie la crisi finanziaria è una questione di grande preoccupazione. Se Daniel non riuscisse a saldare il prestito bancario prima del tempo, non solo dovrebbe vendere la pista da corsa, che di per sé è molto cara a lui e a Soelie, ma dovrebbe anche sbarazzarsi della fantastica collezione di moto che ha in casa. Questa collezione è stata infatti avviata dalla moglie Clara, anch’essa pilota per passione e professione. Oltre all’amore e all’ammirazione per il padre, Soelie è ancora molto legata al ricordo della madre, la cui scomparsa per cancro qualche tempo fa la colpisce ancora. Quando Clara si ammalò gravemente e morì, apparentemente in un breve lasso di tempo, Soelie non riuscì a credere alla crudeltà del destino e si arrabbiò con il mondo intero. In questo stato di rabbia, prese una delle biciclette di sua madre e andò a fare un giro, guidando il veicolo in modo avventato e spericolato. In quel momento ha avuto un terribile incidente che non solo le ha procurato gravissime lesioni fisiche, ma l’ha anche traumatizzata a tal punto da non essere più in grado di andare in bicicletta.

Per questo motivo, Soelie vuole preservare e proteggere i ricordi di sua madre con tutta la sua volontà, e per questo ha bisogno di soldi, e ne ha bisogno in fretta. Ma è anche diffidente nei confronti di ciò che il fratello sta facendo e lo accompagna come meccanico personale al magazzino dove si svolgerà il test. In questo magazzino, i fratelli vengono introdotti all’esatto lavoro da svolgere e agli uomini che organizzano una prova in bicicletta così insolita. Yacine lavora fondamentalmente con un uomo di nome Elyas, che è a capo dell’intera operazione, e che fin dall’inizio ha un’aria losca. Elyas ha assunto un abile meccanico di nome Theo per lavorare sulle moto da cross e trasformarle in scooter, più adatti a essere guidati sulle strade cittadine. Michael deve guidare una di queste moto modificate ed eseguire alcuni salti con essa, assicurandosi che sia adatta a essere guidata per qualche evento importante, di cui Elyas non parla subito. Il primo giorno della prova, Michael suggerisce di apportare ulteriori modifiche alla moto e Soelie accetta di lavorare sul veicolo, nonostante Theo non voglia lasciarglielo fare.

Tuttavia, l’intera situazione viene interrotta dall’arrivo della polizia al magazzino, con il tenente Lucas Delvo in possesso di un mandato di arresto per Yacine. Il giovane cerca di sfuggire alla legge, ma alla fine viene catturato e trascinato alla stazione di polizia per un ulteriore interrogatorio. Come diventa chiaro nei minuti successivi, Elyas è in realtà a capo di una banda di rapinatori, il cui modus operandi consiste nell’utilizzare moto e scooter modificati per saccheggiare oggetti di valore e poi fuggire dalla scena. Oltre ai guadagni monetari derivanti da tali raid, gli uomini coinvolti nella banda traggono immenso piacere e orgoglio dal fatto che la polizia non riesca a catturarli. Il motivo principale per cui la banda è fuori dalla portata delle forze di polizia è che opera sempre in modo meticolosamente pianificato. Tuttavia, Yacine crea problemi a tutti loro quando va a rapinare un civile da solo, utilizzando lo stesso scooter usato per le grandi rapine. Il fatto che compia la rapina di giorno e che venga anche picchiato dall’uomo che cerca di derubare fa sì che ci siano molti testimoni del crimine e che sia legato ai casi di rapina a causa dello scooter. Pertanto, il detective della polizia, Delvo, lo rintraccia e lo arresta, prima di lasciarlo andare, solo con un localizzatore nascosto nella giacca.

Delvo lo fa perché sa che è in programma un colpo più grande, per il quale Elyas assume Michael e poi anche Soelie, che accetta di lavorare su tre scooter e di modificarli in base alle esigenze specifiche del lavoro. L’obiettivo è un uomo di nome Mazetti, che sta arrivando a Parigi per un evento speciale chiamato Settimana dei cristalli, che è una mostra di gioielli di squisita fattura. Durante questo evento, Mazetti porterà e presenterà una serie di diamanti rossi, estremamente rari e quindi costosi. Elyas progetta di rubare questi diamanti, non solo per i soldi ma anche per ottenere notorietà, e Delvo capisce che i ladri devono prendere di mira queste gemme, dato che il furto di gioielli è la loro specialità.

Come viene costretta Soelie a partecipare al colpo?

Inizialmente Soelie non vuole essere coinvolta in alcun modo con Elyas e per questo all’inizio rifiuta l’offerta di lavorare sui suoi scooter. Tuttavia, quando scopre che il padre ha già dovuto vendere la maggior parte delle moto della sua collezione per dare alla famiglia un po’ di tempo in più per ripagare il denaro preso in prestito, decide di accettare il lavoro. Soelie chiede centomila euro per il suo lavoro e, sebbene all’inizio Elyas ne sia scioccato, accetta di pagare una somma così alta per i suoi servizi grazie alle sue capacità e al fatto che appartiene a una famiglia di piloti. La protagonista inizia a lavorare sugli scooter e in questo modo diventa amica anche del meccanico originale, Theo. Nonostante Theo inizialmente non la gradisca, ritenendo che si intrometta nel suo lavoro, si rende conto che Soelie è davvero molto abile e, colpito dalla sua passione, la prende in simpatia.

Alla fine, la natura violenta di Elyas si manifesta quando Yacine arriva all’improvviso nel suo negozio di biciclette, pensando di essere protetto dai suoi compagni di banda. Ma Elyas è molto preoccupato che la polizia possa rintracciare Yacine e trovare il suo negozio grazie agli atti sconsiderati del giovane. È già abbastanza irritato con Yacine per aver rapinato un uomo da solo e aver attirato l’attenzione della polizia su tutta la banda, e così l’uomo decide di punirlo senza pietà. Elyas sente che per Yacine non c’è via di scampo e spara al giovane uccidendolo. In quel momento, sia Michael che Soelie si trovano al negozio ed Elyas decide di coinvolgerli entrambi nel suo piano di rapina, poiché ora gli manca un membro fondamentale della banda. Sebbene all’inizio avesse fatto guidare la moto a Michael, quest’ultimo è troppo scioccato dopo aver assistito all’omicidio del suo amico e non è quindi in grado di partecipare a nessun colpo. Pertanto, Soelie è l’unica candidata rimasta e, per convincerla, Elyas costringe Michael a tenere in mano la pistola che ha appena usato per uccidere Yacine, in modo che le impronte del giovane siano sull’arma del delitto. Minaccia di consegnare la pistola alla polizia e di mentire sul fatto che Michael ha ucciso Yacine se Soelie non parteciperà alla rapina. La protagonista non ha altra scelta se non quella di obbedire.

Soelie ha salvato Michael e la loro famiglia?

Il colpo viene finalmente eseguito e la prima parte, che prevede il furto dei diamanti rossi, va come previsto. Successivamente, i tre rapinatori devono farla franca e, durante questa fase, Theo si schianta con lo scooter e deve scappare a piedi dalla polizia. Alla fine, Soelie riceve i diamanti ed Elyas entra in Delvo per evitare che il poliziotto la insegua. Scoppia una rissa e, sebbene Elyas riesca a mettere Delvo al tappeto, l’agente riesce ad ammanettare il criminale proprio prima di perdere i sensi. Così, quando Soelie arriva da Elyas con i diamanti, questi non può muoversi ed è in balia della protagonista. A questo punto Soelie rivela di aver portato Theo dalla sua parte e i due, insieme a Michael, hanno deciso di testimoniare alla polizia che Elyas ha ucciso Yacine. L’unico modo in cui Elyas può evitare una situazione del genere è promettere di stare lontano dalle vite dei tre individui e di non fare mai loro del male. Il fatto che Soelie non consegni a Elyas le chiavi delle manette e le getti in acqua significa che il gangster verrà trovato dalla polizia e imprigionato per i suoi crimini. Ma soprattutto, Soelie non consegna a Elyas nemmeno i diamanti, tenendoli con sé e dando apparentemente a Theo una parte del denaro ricavato dalla loro vendita. Il resto del denaro viene utilizzato per salvare la sua famiglia dalla bancarotta, assicurando che il Circuito Carella rimanga alla famiglia.

GTMax si conclude con le scene di un anno dopo la rapina, quando si sta svolgendo un’altra gara di motocross. Soelie e Michael partecipano alla gara, il che è motivo di grande orgoglio per Daniel. All’evento partecipa anche il tenente di polizia Delvo che, pur sapendo che Soelie era il terzo criminale della banda che ha compiuto il colpo, non ha prove per dimostrarlo e quindi si limita a mantenere un rapporto di amicizia con la famiglia Carella. Si vede anche Theo assistere alla corsa e apparentemente guardarla da lontano, sostenendo la sua amica e forse fidanzata Soelie, poiché non può avvicinarsi alla pista a causa della presenza della polizia. Alla fine, tutto si risolve per Soelie e Michael, che riescono a salvare la loro famiglia alla fine di GTMax.