Baki-Dou: L’invincibile Samurai – tutto quello che c’è da sapere sul nuovo anime di Netflix

Immaginate questo: un anime in cui quasi ogni personaggio principale è un uomo mostruosamente muscoloso, scolpito come un colosso. Questi giganti ipertrofici sono così ossessionati dal diventare i più forti da spingersi a estremi assurdi pur di trovare avversari potenti da affrontare nel modo più violento possibile (e spesso anche più onorevole). Se ti sei mai chiesto se il karate o il sumo siano lo stile di lotta più letale — o come apparirebbe un volto umano se le sopracciglia potessero fare panca piana — allora dovresti assolutamente guardare Baki-Dou: L’invincibile Samurai in streaming.

Prima di iniziare, ci sono alcune cose da sapere sul mondo di Baki-Dou. La serie è l’ultimo adattamento del popolare franchise manga Baki, creato da Keisuke Itagaki. In effetti, si tratta del terzo capitolo della saga, dopo due parti della serie originale BAKI del 2018 e due stagioni di Baki Hanma uscite nel 2021 e nel 2023, tutte disponibili su Netflix. Continua a leggere per tutto il contesto importante sulla lore dell’universo di Baki.

Qual è la storia delle origini di Baki?

Fin da giovanissimo, Baki Hanma (Troy Baker / Nobunaga Shimazaki) si è dedicato a un allenamento rigoroso e massacrante. All’inizio di BAKI-DOU, è nel pieno della sua forma fisica e ha perfezionato uno stile di combattimento unico, ispirato alle arti marziali miste. In origine ha intrapreso questo percorso per riuscire un giorno a sconfiggere e superare suo padre, Yujiro Hanma (Kirk Thornton / Akio Ōtsuka), noto come “la creatura più forte della Terra”. Lavorando per raggiungere questo obiettivo, Baki si rende conto che combattere è ciò che lo motiva davvero ed è ciò che ama più di ogni altra cosa.

Questa passione innata per il combattimento e per diventare il più forte è l’ambizione dominante di tutti i personaggi principali del franchise Baki. Questi lottatori vivono in un mondo assurdo ed esagerato, dove la forza bruta stabilisce ciò che è giusto. Più si è potenti, maggiore è il rispetto di cui si gode. Nel mondo di Baki, i governi hanno persino dovuto stipulare accordi di pace con Yujiro Hanma, trattandolo di fatto come una nazione a sé stante: è una forza inarrestabile che nessuna arma è in grado di neutralizzare.

In definitiva, nel mondo di Baki il potere e le abilità di combattimento sono messi al di sopra di tutto. Per questo motivo, tutti i principali combattenti si allenano e si affrontano per stabilire chi sia il migliore. È qui che entra in gioco Mitsunari Tokugawa (Matthew Yang King / Mugihito). Grande appassionato di arti marziali e amante degli scontri brutali tra uomini giganteschi che si fanno a pezzi a vicenda, Tokugawa usa la sua ricchezza e la sua influenza per riunire questi combattenti nella sua Arena Sotterranea.

Cos’è l’Arena di Combattimento Sotterranea?

L’Arena Sotterranea è un ring segreto situato sotto il Tokyo Dome, in Giappone, di proprietà e gestito da Tokugawa. Il suo unico scopo è riunire i più forti artisti marziali in combattimenti gloriosi. Il fascino dell’Arena Sotterranea sta nel fatto che rappresenta il luogo principale in cui i migliori combattenti di Baki possono affrontarsi senza esclusione di colpi e senza restrizioni.

In realtà, nell’Arena Sotterranea non ci sono molte regole. L’unica davvero applicata è il divieto di usare armi di qualsiasi tipo — anche se persino questa regola può essere aggirata se un partecipante chiede di usarle e l’avversario acconsente. Per il resto, praticamente tutto è permesso. Gli scontri nell’Arena Sotterranea non sono competizioni sportive con premi in denaro: sono sfide ai limiti della vita e della morte, in cui i più potenti artisti marziali dimostrano il proprio valore per ottenere onore e gloria. Gli spettatori, appassionati di arti marziali quanto Tokugawa, vengono selezionati con cura per assistere ai combattimenti. Devono giurare il segreto e, in cambio, possono godersi lo spettacolo dei guerrieri più forti che si affrontano.

All’inizio di BAKI-DOU, Baki Hanma è il campione dell’Arena Sotterranea. Tuttavia, con l’arrivo del principale antagonista della serie, Musashi Miyamoto (SungWon Cho / Naoya Uchida), il suo titolo potrebbe essere seriamente in pericolo.

Chi sono i combattenti più forti di Baki-Dou: L’invincibile Samurai?