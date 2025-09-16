Bon Appetit, Maestà: la storia vera dietro il K-drama Netflix

Bon Appetit, Maestà, una commedia romantica su una chef che accidentalmente si ritrova catapultata indietro nel tempo, nell’era Joseon, è l’ultimo drama coreano ad aver riscosso successo su Netflix. Dopo l’uscita dei primi due episodi della serie, la storia di un viaggio nel tempo (conosciuta in Corea come 폭군의 셰프, o “The Tyrant’s Chef”) è entrata nella Top Ten italiana, scalando le posizioni delle classifiche di molti altri Paesi, dimostrando quanto possa essere popolare una storia d’amore ben realizzata.

E la nascente storia d’amore tra la chef del XXI secolo Yeon Ji-yeong (Lim Yoon-a di King the Land) e il tiranno dell’era Joseon, re Lee Heon (Lee Chae-min di Hierarchy), è davvero segnata dal destino. Non solo i due protagonisti provengono da epoche completamente diverse, ma il personaggio maschile è ispirato, seppur liberamente, a uno dei sovrani più crudeli della storia coreana.

Grazie a Time.com, abbiamo ricostruito la storia vera che ha in parte ispirato Bon Appetit, Maestà e in che modo il K-drama ha scelto saggiamente di allontanarsi da una rappresentazione diretta di un tiranno realmente esistito.

L’ambientazione nella dinastia Joseon di Bon Appetit, Maestà

Ji-yeong sta tornando in Corea dalla Francia, dopo aver vinto un prestigioso concorso culinario, quando prende una deviazione imprevista: si ritrova nella Corea dell’epoca Joseon. I dettagli del viaggio temporale non sono particolarmente rilevanti — includono un’eclissi solare, un volo al momento giusto e un antico testo coreano che Ji-yeong sta riportando a casa per suo padre, studioso accademico. Ciò che conta è il risultato: la nostra protagonista moderna rimane intrappolata nella storia coreana. Una volta lì, dovrà mettere a frutto le sue abilità culinarie per sopravvivere sotto il dominio del re immaginario Lee Heon.

La dinastia Joseon, durata oltre 500 anni (dal 1392 al 1910), è una delle ambientazioni preferite dei drama coreani. Diverse epoche della dinastia sono state rappresentate in serie come The Red Sleeve (ambientata soprattutto nel tardo XVIII secolo) e Mr. Sunshine (all’inizio del XX secolo), o reinterpretate in chiave di genere, come lo zombie drama Kingdom (collocato in una versione alternativa del XVII secolo). Uno dei drama fondativi della Hallyu, Jewel in the Palace del 2003 (ambientato nel XVI secolo), si ispira alla vera storia di Jang-geum, la prima donna a ricoprire il ruolo di medico reale durante la dinastia Joseon. Questo periodo storico si sovrappone alla linea temporale in cui è collocato Bon Appetit, Maestà.

Pur essendo una versione alternativa della storia di Joseon, Bon Appetit, Maestà sembra essere ambientato durante il regno di Yeonsangun, che governò a cavallo tra XV e XVI secolo, dal 1494 al 1506.

Bon Appetit, Maestà è tratto da un manhwa?

Come molti K-drama, Bon Appetit, Maestà nasce da una storia già esistente, ma non da un manhwa (fumetto coreano). La serie è infatti un adattamento del web novel Surviving as Yeonsangun’s Chef, scritto da Park Guk-jae. La trama segue Ji-yeong, che viaggia indietro nel tempo e diventa la cuoca reale del re Yeonsan, figura storica realmente esistita.

La differenza principale tra il romanzo originale e la serie Netflix riguarda il nome del tiranno. Nell’opera di Park, uno dei protagonisti è il vero re Yeonsangun. Nella serie, invece, il personaggio è stato rinominato re Lee Heon, creando così una distanza narrativa dalla storia reale.

In che modo il vero re Yeonsan ha ispirato il personaggio di re Lee Heon

Bon Appetit, Maestà sostituisce il sovrano dell’era Joseon con una figura immaginaria, ma il personaggio del romanzo da cui trae origine si ispira liberamente a Yeonsangun, uno dei governanti più famigerati della dinastia Joseon.

Come il re fittizio Lee Heon (anche chiamato Yi Heon) della serie, anche Yeonsangun perse la madre in giovane età. Cresciuto credendo che sua madre fosse la regina Jeonghyeon, terza moglie di suo padre, scoprì durante i primi anni di regno che la sua madre biologica era in realtà la deposta regina Yun, seconda moglie del sovrano. Quest’ultima era stata costretta al suicidio con il veleno dopo essere stata esiliata per comportamenti violenti. Quando Yeonsangun tentò di riabilitarne i titoli postumi, trovò opposizione e punì con la morte — o con la violenza diretta — coloro che riteneva responsabili della sua sorte.

Ma questa non fu l’unica ragione dei suoi crimini. Yeonsangun è ricordato per la brutale repressione della libertà di parola e dell’istruzione. Chiuse la prestigiosa università reale Sungkyunkwan, trasformandola in un luogo di svago personale. Fece rapire centinaia di ragazze e donne da tutto il paese, per costringerle a intrattenere la corte: una pratica mostrata anche nei primi episodi di Bon Appetit, Maestà.

Yeonsangun proibì inoltre l’uso dell’alfabeto Hangul, la scrittura coreana, poiché veniva usato dai comuni cittadini per criticarlo tramite manifesti pubblici. Cercò di ridurre l’influenza del buddismo, chiudendo il tempio Wongaksa e tentando di abolire il sistema dei monasteri principali e degli esami religiosi. Represse o giustiziò chiunque si opponesse al suo potere. Due grandi purghe colpirono la potente classe degli studiosi Sarim. Dopo 12 anni di regno, Yeonsangun fu deposto da un gruppo di nobili e funzionari, e sostituito dal fratellastro minore. Morì due mesi dopo, in esilio.

Rinominando il sovrano come re Lee Heon, Bon Appetit, Maestà prende le distanze dal personaggio storico reale. È una scelta intelligente, perché la serie non punta a raccontare la storia in modo realistico, ma a proporre una vicenda d’amore avvincente ed evasiva, con la storia usata come sfondo fantastico. Tuttavia, alcuni elementi narrativi, come il rapimento sistematico delle donne o la confisca di case per le riserve di caccia reali, derivano effettivamente da eventi storici.

Per chi fosse interessato, la figura storica di re Yeonsan è stata rappresentata più direttamente in altri prodotti della cultura coreana, come il film Prince Yeonsan (1961), The King and the Clown (2005) e The Treacherous (2015).