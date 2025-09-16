Lo stagista inaspettato è basato su una storia vera?

Lo stagista inaspettato (The Intern) è una commedia drammatica del 2015 che racconta la storia di Ben Whitaker (Robert De Niro), un anziano vedovo che soffre la solitudine dopo la morte della moglie. Per dare una seconda possibilità alla sua vita e tenersi occupato, entra a far parte di una nuova e rivoluzionaria azienda di abbigliamento online chiamata About The Fit come stagista senior. Jules Ostin, l’ambiziosa e giovane amministratrice delegata dell’azienda, approva il programma di stage senior come strategia per aiutare i giovani dipendenti a trarre ispirazione e imparare competenze di vita da pensionati più anziani ed esperti che sono alla ricerca di opportunità.

Con il passare del tempo, Ben e Jules, due individui radicalmente opposti, stringono un’amicizia insolita e stimolante che cambia le loro vite e le loro convinzioni. La regia di Nancy Meyers approfondisce le complessità delle amicizie improbabili, i legami familiari, l’emancipazione femminile sul posto di lavoro, le differenze generazionali nell’approccio al lavoro e alla vita e lo scontro tra vecchio e nuovo. Con momenti sinceri, interpretazioni emozionanti e una trama realistica, il film offre agli spettatori un’esperienza avvincente.

Lo stagista inaspettato (The Intern) prende ispirazione da idee reali

Sebbene Lo stagista inaspettato (The Intern) sia un film drammatico di finzione, attinge sicuramente da scenari e idee della vita reale che riguardano la gente comune. Nancy Meyers, che ha anche scritto la sceneggiatura del film, ha pensato alla trama mentre stava girando il suo lungometraggio “It’s Complicated”. Era interessata a scoprire come sarebbero andate le cose se un uomo anziano avesse lavorato come stagista per una giovane donna. In un’intervista per Bustle, la Meyers ha affermato che la storia è radicata nella realtà e che il rapporto unico tra Jules e Ben è un’idea che ha concepito perché desiderava avere qualcuno come Ben nella sua vita. Ha confessato che stava cercando di realizzare questo desiderio realizzando il film. Mentre scriveva la sceneggiatura, ha pensato che nella vita di una persona dovrebbe esserci qualcuno quando le cose sembrano molto stressanti.

Nella trama, che riflette le idee della regista, vediamo che Ben entra a far parte della vita di Jules proprio quando lei ne ha più bisogno. Senza rendersene conto, Jules viene trascinata nel lato tossico del mondo aziendale che vuole prosciugare il suo ottimismo e la sua motivazione. Tuttavia, Ben è lì per esercitare un’influenza calmante, aiutando Jules a capire che ha ciò che serve per gestire la propria azienda e anche la sua vita familiare. Circondata da giovani come lei, Jules non aveva la saggezza di qualcuno con più esperienza negli affari e nella vita. Questo offre un’esperienza catartica agli spettatori, proprio come presumibilmente voleva Meyers. Questo avvicina molto la narrazione ai desideri reali delle persone e al bisogno di amicizie profonde che la maggior parte delle persone prova.

Comprendere il ruolo delle donne nel mondo aziendale

Una delle idee principali trattate dalla trama è il ruolo delle donne nel mondo aziendale. È un commento su come le donne ambiziose nel mondo aziendale siano tenute a sacrificare i propri obiettivi o a conciliare famiglia e lavoro in modi irragionevoli. Grazie al suo talento e alla sua conoscenza del mercato, Jules è in grado di portare About The Fit a livelli sempre più alti ogni giorno, ma il consiglio di amministrazione vuole che si dimetta dalla carica di amministratore delegato a causa della sua presunta inesperienza e dei suoi giorni troppo pieni. È un fenomeno comune che vediamo nel mondo aziendale reale, dove alle donne vengono poste domande che non vengono poste agli uomini e dove vengono applicati standard più elevati a causa delle norme prevalenti costruite dagli uomini. In una dichiarazione per The Hollywood Reporter, Anne Hathaway ha detto di aver incontrato Sophia Amoruso di una società chiamata Nasty Gal per capire meglio le donne nel mondo aziendale.

Hathaway ha anche detto di aver avuto lunghe conversazioni con Lauren Santo Domingo di un’azienda di moda online chiamata Moda Operandi sull’essere madre, moglie e parte integrante del mondo aziendale allo stesso tempo, e sul bilanciare questi diversi ruoli. L’attrice ha anche parlato con Taylor Tomasi Hill delle esperienze di avviare la propria azienda e percorrere una strada diversa. Queste conversazioni con donne del mondo della moda e degli affari hanno aiutato l’attrice ad aggiungere autenticità alla sua interpretazione.

Nancy Meyers ha anche consultato aziende in crescita come One Kings Lane e Gilt Groupe per comprendere meglio le complessità del mondo del business online, il che le ha permesso di aggiungere un senso di realismo alla trama. Sia One Kings Lane che Gilt Groupe sono state fondate da giovani donne. Jules è spesso vista mentre cerca di migliorare la sua attività e il suo sito web, analizzando i dati, e anche i suggerimenti di Ben aiutano About The Fit a creare strategie migliori sul sito web. Ciò indica che il processo di realizzazione del film ha comportato ricerche sul campo e conversazioni in cui è stata coinvolta la regista.

Lo stagista inaspettato (The Intern) esplora l’interazione tra le generazioni

Un punto che viene ripetuto più volte nella narrazione è lo scontro tra le culture lavorative, l’etica e i sentimenti di generazioni diverse, in questo caso le differenze tra Ben, che ha settant’anni, e i suoi colleghi, che sembrano avere vent’anni. In un’intervista per Forbes, Diana Flynn, una delle fondatrici di una società chiamata ReBoot Accel, ha affermato di citare spesso l’energia e l’impegno di Ben Whitaker nel tornare al lavoro a settant’anni. Ha affermato che il film mette in evidenza la saggezza e l’esperienza che molte persone anziane apportano al lavoro. Nella sua azienda offre opportunità alle persone anziane, in particolare alle donne, il che è molto vicino alla premessa del film. Questo intreccio di idee tra la vecchia e la nuova generazione avvicina il film al mondo reale.

Diana sta aiutando un programma per le donne interessate a riprendere la loro carriera. Ha anche affermato che alcune aziende vedono i lavoratori anziani come un peso, ma la ricerca dimostra che essi apportano maturità emotiva e capacità di risolvere problemi complessi. Proprio come Ben Whitaker, essi ispirano gli altri mostrando al contempo una forte etica del lavoro, lealtà e contributi significativi. Il film è un importante commento sulla realtà perché una forza lavoro promettente emerge dalla collaborazione intergenerazionale e dalla condivisione di idee, soprattutto con cinque generazioni che attualmente lavorano fianco a fianco. La chiave sta nel fondere l’acume digitale e la rapidità di pensiero delle generazioni più giovani con la saggezza e l’esperienza di quelle più anziane.