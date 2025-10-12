Boots: guida ai personaggi e al cast

La nuova serie Netflix Boots, con protagonista Miles Heizer, è una delle migliori dramedy prodotte dalla piattaforma. Basata sul libro The Pink Marine di Greg Cope White, la serie racconta l’esperienza di un adolescente gay costretto a nascondere la propria identità in un ambiente fortemente conservatore come quello dell’addestramento dei Marines.
Grazie a una colonna sonora che omaggia la musica pop queer degli anni ’80 e a una scrittura intensa e curata, Boots offre uno sguardo inedito sulle esperienze LGBTQ+ del passato, concentrandosi su un gruppo sociale spesso trascurato dalla rappresentazione mediatica. Tuttavia, gran parte del successo della serie si deve alla performance eccezionale di Miles Heizer, già noto per i suoi ruoli in 13 Reasons Why e Parenthood. Heizer rappresenta il fulcro emotivo della storia, affiancato da un cast ricco di talenti affermati e nuove promesse.
Miles Heizer è Cameron Cope
Attore: Nato a Greenville, Kentucky, Miles Heizer ha debuttato come Drew Holt in Parenthood, ma la fama internazionale è arrivata con il ruolo di Alex Standall nella serie Netflix 13 Reasons Why.
Personaggio: In Boots, interpreta Cameron “Cam” Cope, un adolescente gay che nel 1990 decide di arruolarsi nei Marines insieme al suo migliore amico Ray McAffey, aderendo al “buddy system” per rimanere nella stessa compagnia. Cam è consapevole di dover nascondere la propria sessualità in un ambiente ostile, e la serie racconta il suo percorso di crescita, paura e accettazione.
Liam Oh è Ray McAffey
Attore: Attore emergente con pochissime esperienze precedenti, Liam Oh dimostra in Boots un grande potenziale interpretativo.
Personaggio: Ray McAffey è un ragazzo cresciuto in ambiente militare, deciso a seguire le orme del padre. Dopo essere stato espulso dall’Accademia dell’Aeronautica, decide di arruolarsi nei Marines insieme a Cam. La sua amicizia con Cam è il cuore emotivo della storia, messa alla prova dalle regole e dalle pressioni del campo di addestramento.
Max Parker è il sergente Sullivan
Attore: Originario di Manchester, l’attore britannico Max Parker ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Mikhail Tann nella serie Vampire Academy di Peacock e una parte in Doctor Who (stagione 15).
Personaggio: In Boots, Parker interpreta il sergente Sullivan, un Marine decorato trasferito da Guam a Parris Island, dove diventa istruttore. È rigido e autoritario, in particolare nei confronti di Cam, verso il quale sembra nutrire una forma di interesse o pregiudizio che si chiarirà nel corso della serie.
Ana Ayora è la capitana Fajardo
Attore: Nata a Miami, Ana Ayora ha esordito nel film The Big Wedding (2013) e ha alternato ruoli d’azione e drammatici nel corso della carriera.
Personaggio: In Boots interpreta la capitana Fajardo, prima donna a dirigere l’addestramento a Parris Island. È una figura autorevole e progressista, che tenta di mantenere equilibrio tra disciplina e umanità in un contesto dominato da uomini.
Cast secondario e personaggi di supporto
- Vera Farmiga è Barbara Cope, la madre negligente di Cam. L’attrice è nota per The Conjuring, Bates Motel e Hawkeye.
- Blake Burt è John Bowman, recluta dei Marines e amico di Cam. Burt è conosciuto per The World We Make e The Reliant.
- Dominic Goodman è Nash, un altro recluta nella compagnia di Cam; noto per First Kill (2022).
- Kieron Moore interpreta Slovacek, il bullo del gruppo. Ha recitato in Vampire Academy, Masters of the Air e Code of Silence.
- Angus O’Brien è Hicks, un giovane che si arruola per evitare il carcere; già apparso in Hightown e Night Sky.
- Rico Paris è Santos Santos, membro della compagnia di Cam. È noto per Tall Girl, Zola e Parachute.
- Brandon Tyler Moore è Cody Bowman, fratello gemello di John, ossessionato dal dimostrarsi il più forte. È apparso in English Teacher.
- Johnathan Nieves interpreta Ochoa, un Marine profondamente legato alla moglie. Conosciuto per Penny Dreadful: City of Angels e Grease: Rise of the Pink Ladies.
- Troy Leigh-Anne Johnson è Alice, una misteriosa recluta femminile che interagisce spesso con Ray nell’infermeria. L’attrice è nota per On My Block e Totally Killer.
- Logan Gould è Mo Mason, uno dei migliori cadetti del plotone. Ha partecipato a Stranger Things: The First Shadow a Broadway e a Days of August.
- Jack Cameron Kay interpreta Jones, il compagno di camerata di Cam, dopo aver recitato solo nel corto Bird in Hand.
- Cedrick Cooper è il sergente McKinnon, capo istruttore del plotone di Cam, noto per il ruolo di Officer Wirth in Will Trent.
- Nicholas Logan è il sergente Howitt, assistente di McKinnon. L’attore è conosciuto per Dopesick, Class of ’09 e Dark Winds.
- Brett Dalton interpreta il sergente Pitowski, ricordato per il ruolo di Grant Ward in Agents of S.H.I.E.L.D. e per Chicago Fire.
- Beau Mirchoff è il sergente Maitra, amico di Sullivan. Ha raggiunto la fama con Awkward e ha recitato in Narcos: Mexico e Good Trouble.
Zach Roerig interpreta il sergente Knox, un istruttore razzista. È noto per The Vampire Diaries, Friday Night Lights e Dare Me.