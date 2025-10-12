Boots: guida ai personaggi e al cast

La nuova serie Netflix Boots, con protagonista Miles Heizer, è una delle migliori dramedy prodotte dalla piattaforma. Basata sul libro The Pink Marine di Greg Cope White, la serie racconta l’esperienza di un adolescente gay costretto a nascondere la propria identità in un ambiente fortemente conservatore come quello dell’addestramento dei Marines.

Grazie a una colonna sonora che omaggia la musica pop queer degli anni ’80 e a una scrittura intensa e curata, Boots offre uno sguardo inedito sulle esperienze LGBTQ+ del passato, concentrandosi su un gruppo sociale spesso trascurato dalla rappresentazione mediatica. Tuttavia, gran parte del successo della serie si deve alla performance eccezionale di Miles Heizer, già noto per i suoi ruoli in 13 Reasons Why e Parenthood. Heizer rappresenta il fulcro emotivo della storia, affiancato da un cast ricco di talenti affermati e nuove promesse.

Miles Heizer è Cameron Cope

Attore: Nato a Greenville, Kentucky, Miles Heizer ha debuttato come Drew Holt in Parenthood, ma la fama internazionale è arrivata con il ruolo di Alex Standall nella serie Netflix 13 Reasons Why.

Personaggio: In Boots, interpreta Cameron “Cam” Cope, un adolescente gay che nel 1990 decide di arruolarsi nei Marines insieme al suo migliore amico Ray McAffey, aderendo al “buddy system” per rimanere nella stessa compagnia. Cam è consapevole di dover nascondere la propria sessualità in un ambiente ostile, e la serie racconta il suo percorso di crescita, paura e accettazione.

Liam Oh è Ray McAffey

Attore: Attore emergente con pochissime esperienze precedenti, Liam Oh dimostra in Boots un grande potenziale interpretativo.

Personaggio: Ray McAffey è un ragazzo cresciuto in ambiente militare, deciso a seguire le orme del padre. Dopo essere stato espulso dall’Accademia dell’Aeronautica, decide di arruolarsi nei Marines insieme a Cam. La sua amicizia con Cam è il cuore emotivo della storia, messa alla prova dalle regole e dalle pressioni del campo di addestramento.

Max Parker è il sergente Sullivan

Attore: Originario di Manchester, l’attore britannico Max Parker ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Mikhail Tann nella serie Vampire Academy di Peacock e una parte in Doctor Who (stagione 15).

Personaggio: In Boots, Parker interpreta il sergente Sullivan, un Marine decorato trasferito da Guam a Parris Island, dove diventa istruttore. È rigido e autoritario, in particolare nei confronti di Cam, verso il quale sembra nutrire una forma di interesse o pregiudizio che si chiarirà nel corso della serie.

Ana Ayora è la capitana Fajardo

Attore: Nata a Miami, Ana Ayora ha esordito nel film The Big Wedding (2013) e ha alternato ruoli d’azione e drammatici nel corso della carriera.

Personaggio: In Boots interpreta la capitana Fajardo, prima donna a dirigere l’addestramento a Parris Island. È una figura autorevole e progressista, che tenta di mantenere equilibrio tra disciplina e umanità in un contesto dominato da uomini.

Cast secondario e personaggi di supporto