L’autrice di La donna della cabina numero 10 elogia l’importante modifica apportata al libro: “Il finale è davvero diverso”

L’autrice di La donna della cabina numero 10 Ruth Ware elogia un cambiamento significativo nel libro in una nuova intervista, sottolineando come il finale del film sia “davvero diverso”.

In un’intervista con ScreenRant, l’autrice di best seller Ruth Ware ha parlato di un importante cambiamento nell’adattamento Netflix del suo romanzo La donna nella cabina 10. Secondo Ware, il film altera drasticamente il finale della storia. Tuttavia, invece di opporsi, accoglie con favore l’aggiornamento, definendolo una conclusione più soddisfacente dal punto di vista emotivo. Ecco cosa ne pensa:

[…] nel libro Lo non arriva mai ad affrontare il suo antagonista principale. Tutto si svolge fuori dallo schermo, se non è strano usare questo termine per un libro. Nel film, lei ha quel momento, ha quel tipo di conclusione, e sono stata così felice che siano riusciti a farlo funzionare. Ho pensato che fosse fantastico.

Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Ruth Ware del 2016, il film thriller psicologico, diretto da Simon Stone (The Daughter, The Dig), è stato presentato in anteprima su Netflix il 10 ottobre 2025. Keira Knightley è la protagonista nel ruolo di Lo Blacklock, con un cast di supporto che include Guy Pearce, Art Malik, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, Daniel Ings e Hannah Waddingham.

La donna della cabina numero 10 segue le vicende di una giornalista di viaggi di nome Laura “Lo” Blacklock, che sta seguendo il viaggio inaugurale di una nave da crociera di lusso. Quando assiste al lancio in mare di una passeggera, Lo si ritrova coinvolta in un’indagine approfondita su ciò che è realmente accaduto alla donna nella cabina 10, soprattutto perché tutti gli ospiti e l’equipaggio sono stati ritrovati.

Essendo un’originale Netflix, La donna nella cabina numero 10 non uscirà nelle sale cinematografiche e si affiderà alle prestazioni dello streaming per valutare il suo successo dopo l’uscita. Purtroppo, finora le reazioni sono state contrastanti. The Woman in Cabin 10 attualmente detiene un deludente 14% su Rotten Tomatoes, che lo rende “marcio”, anche se al momento ci sono troppo poche recensioni per fornire un punteggio del pubblico.

L’autrice Ruth Ware ha persino ammesso che l’adattamento Netflix di The Woman in Cabin 10 è stato un “atto di fede” dopo aver rinunciato al controllo creativo, anche se ha dichiarato di essere “incredibilmente soddisfatta del processo”.

Per i fan del romanzo, la sorpresa più grande potrebbe essere quanto sia diverso il finale. Nel libro, Lo sfugge al pericolo ma non affronta mai direttamente l’uomo dietro la cospirazione. Come nota Ware, gran parte della risoluzione si svolge fuori dalla pagina, dando al romanzo un finale più tranquillo e cerebrale rispetto a molti thriller di genere. Tuttavia, il film porta quel confronto in primo piano.

Questo cambiamento mette in evidenza una realtà più ampia degli adattamenti cinematografici dei libri: non tutto può, o deve, rimanere esattamente uguale. Alcuni ritmi interni devono essere esternalizzati e i momenti narrativi possono essere riorganizzati per creare più drammaticità. La chiave è se questi cambiamenti servono alla storia, non se rispecchiano l’originale capitolo per capitolo, ed è per questo che Ware ha adottato un approccio non interventista.

Il sostegno di Ruth Ware a La donna nella cabina numero 10 e la decisione di cambiare il finale dimostrano che l’adattamento non deve necessariamente significare un compromesso. In questo caso, ha significato un miglioramento per l’autrice, che lo ha definito “fantastico”. Il risultato è una storia che onora il materiale originale di The Woman in Cabin 10, pur osando evolversi per il grande schermo.