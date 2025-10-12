La donna della cabina numero 10 è appena arrivato su Netflix e il film vanta un cast impressionante di star riconoscibili e volti noti. Il film è basato sull’omonimo romanzo di Ruth Ware, con una sceneggiatura scritta da Simon Stone, Joe Schrapnel e Anna Waterhouse. La donna della cabina numero 10 ha ricevuto finora recensioni positive.

Con il suo mistero intricato e i suoi imprevedibili colpi di scena, La donna della cabina numero 10 è una storia incentrata sui personaggi, che si basa interamente sulle interpretazioni dei protagonisti. Fortunatamente, c’è abbastanza talento davanti alla telecamera da tenere il pubblico incollato allo schermo dall’inizio alla fine, anche se la storia in sé non è sempre all’altezza delle aspettative.

Keira Knightley nel ruolo di Laura Blacklock

Attrice: Keira Knightley è nata a Londra, Inghilterra, nel 1985 e ha iniziato la sua carriera di attrice a soli 6 anni su Screen One. Il suo ruolo di svolta arrivò nel 1999 in Star Wars: Episodio 1 – La minaccia fantasma, dove interpretava il personaggio di Sabe. Da allora, è apparsa in importanti blockbuster hollywoodiani come Pirati dei Caraibi e Love Actually – L’amore davvero.

Ruoli precedenti: Jules in Sognando Beckham (2002), Elizabeth Swann in Pirati dei Caraibi (2003-2017) e Colette in Colette (2018).

Personaggio: Knightley interpreta Laura, una giornalista investigativa invitata a bordo di una crociera di lusso per sensibilizzare l’opinione pubblica su una nuova fondazione benefica. Come hanno sottolineato molte recensioni di La donna della cabina numero 10, Knightley offre un’interpretazione eccellente che cattura la paranoia e l’ansia di Laura, mentre il resto dei passeggeri si rivolta rapidamente contro di lei.

Guy Pearce nel ruolo di Richard Bullmer

Attore: Guy Pearce è nato a Ely, in Inghilterra, nel 1967, e ha debuttato sulla scena recitativa interpretando Mike Young nella soap opera australiana Neighbours. Ha poi ricevuto riconoscimenti internazionali per il suo ruolo in L.A. Confidential e Memento. Pearce è stato recentemente candidato all’Oscar per il suo ruolo non protagonista in The Brutalist di Brady Corbet.

Ruoli precedenti: Peter Weyland in Prometheus (2012), Aldrich Killian in Iron Man 3 (2013) e Harrison Lee Van Buren in The Brutalist (2024).

Personaggio: Guy Pearce interpreta Richard Bullmer in La donna della cabina numero 10. È il marito della fondatrice dell’organizzazione benefica, Anne, e colui che ha riunito questo gruppo di persone. Quando Laura crede di aver assistito a un omicidio nel cuore della notte, lui diventa rapidamente il principale sospettato.

David Ajala nel ruolo di Ben

Attore: David Ajala è nato a Hackney, Londra, nel 1986 e ha iniziato la sua carriera di attore con la Royal Shakespeare Company, apparendo in produzioni di Amleto e Sogno di una notte di mezza estate. In seguito ha avuto ruoli importanti in Starred Up e Seekers, prima di apparire come personaggio fisso in Star Trek: Discovery.

Ruoli precedenti: Desmond in Kidulthood (2006), Peter in Doctor Who (2010) e Ivory in Fast & Furious 6 (2013).

Personaggio: David Ajala interpreta Ben nell’ultimo thriller di Netflix, l’ex fidanzato della protagonista interpretata da Knightley. I due si riuniscono per caso sulla nave da crociera e superano rapidamente la loro persistente animosità quando Laura si ritrova coinvolta in una pericolosa cospirazione. Per tutto il film, Ben è l’unico personaggio che rimane al fianco di Laura e crede alla sua storia.

Lisa Loven Kongsli nel ruolo di Anne Bullmer

Attrice: Lisa Loven Kongsli è nata a Oslo, in Norvegia, ed è nota soprattutto per il ruolo di Ebba in Force Majeure di Ruben Ostlund, per il quale è stata candidata ai Guldbagge Awards. È apparsa anche nei panni della guerriera amazzone Menalippe in Wonder Woman e Justice League.

Ruoli precedenti: Ebba in Forza Maggiore (2014), Menalippe in Wonder Woman (2017) ed Edith in Solomamma (2025)

Personaggio: Lisa Loven Kongsli interpreta Anne Bullmer in La donna della cabina numero 10, un’imprenditrice malata terminale che insiste nel donare i guadagni di una vita alla sua nuova fondazione di beneficenza. È lei a invitare personalmente Laura in crociera, ed è la sua decisione di escludere il marito dalla sua eredità a scatenare il conflitto principale del film.

Hannah Waddingham nel ruolo di Heidi

Attrice: Hannah Waddingham è nata a Londra, Inghilterra, nel 1974 ed è entrata a far parte dell’English National Opera all’età di otto anni. I suoi ruoli teatrali più importanti includono La Strega Cattiva ne Il Mago di Oz e Christine Warner in The Beautiful Game. Sullo schermo, è nota soprattutto per la sua interpretazione di Rebecca Welton in Ted Lasso.

Ruoli precedenti: Septa Unella in Il Trono di Spade (2011-2019), Sophia in Sex Education (2019-2023) e Madre Strega in Hocus Pocus 2 (2022).

Personaggio: Hannah Waddingham interpreta Heidi in La donna della cabina numero 10, un’altra delle invitate a questa lussuosa crociera di beneficenza. È un’amica intima di Anne, ma rimane molto fredda e sprezzante nei confronti di Laura per tutta la durata del viaggio.

Cast e personaggi secondari di La donna della cabina numero 10

Kaya Scodelario nel ruolo di Grace: Scodelario è nota soprattutto per i suoi ruoli in Skins e The Maze Runner, dove ha interpretato rispettivamente Effy Stonem e Teresa. La donna della cabina numero 10, interpreta un’influencer di successo di nome Grace, invitata alla crociera di beneficenza di Bullmer.

Paul Kaye nel ruolo di Danny Tyler: Kaye è un comico britannico che ha interpretato il ruolo dell’intervistatore a sorpresa Dennis Pennis in The Sunday Show. È noto anche per il ruolo di Thoros di Myr nella serie HBO Il Trono di Spade. Qui interpreta un amato musicista che intrattiene gli ospiti della crociera.

John Macmillan nel ruolo del Capitano Addis: Macmillan è un attore teatrale noto soprattutto per aver recitato in diverse produzioni shakespeariane, tra cui Macbeth e Amleto. Interpreta il Capitano Addis in La donna della cabina numero 10, un marinaio sospettoso che sembra voler nascondere un oscuro segreto.

Art Malik nel ruolo del Dottor Mehta: Malik è noto soprattutto per il suo ruolo di supporto in True Lies al fianco di Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. È apparso anche nel ruolo di Kamran Shah in Zona pericolo. Nel thriller di Netflix, è un misterioso medico che cerca di convincere la protagonista interpretata da Knightley di soffrire di allucinazioni.