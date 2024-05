Il buio nell’anima: la spiegazione del finale

Il buio nell’anima (The Brave One) è un film thriller d’azione del 2007 diretto da Neil Jordan e scritto da Roderick Taylor, Bruce A. Taylor e Cynthia Mort. Il film è interpretato da Jodie Foster nel ruolo di Erica Bain, una conduttrice radiofonica di New York il cui fidanzato viene picchiato a morte da alcuni criminali.

Terrorizzata per la sua incolumità, acquista una pistola e subisce una trasformazione della sua personalità, diventando una vigilante. Il detective Sean Mercer (Terrence Howard) indaga sulle sparatorie dei vigilanti, che lo portano sempre più vicino a Bain. Il film vede la partecipazione di Naveen Andrews, Nicky Katt, Zoë Kravitz, Mary Steenburgen e Luis Da Silva in ruoli secondari.

Il buio nell’anima è il remake americano di Death Wish

Il buio nell’anima (The Brave One) è il remake di Death Wish, ed è uscito negli Stati Uniti il 14 settembre 2007. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, che ha acclamato l’interpretazione della Foster ma ne ha criticato l’esecuzione. Il film è stato una delusione al botteghino, incassando 69 milioni di dollari in tutto il mondo. Alla 65ª edizione dei Golden Globe Awards, la Foster ha ricevuto una nomination come miglior attrice cinematografica in un film drammatico.

La storia di Il buio nell’anima

La conduttrice radiofonica Erica Bain e il suo fidanzato, il dottor David Kirmani, vengono ferocemente aggrediti da tre uomini mentre portano a spasso il loro cane a Central Park; gli uomini filmano l’aggressione con i loro telefoni e prendono l’anello di fidanzamento di Erica e il suo cane. David muore a causa delle ferite riportate ed Erica si trova nell’impossibilità di continuare la sua vita come al solito.

Traumatizzata e in preda alla paura, tenta di acquistare una pistola, ma le viene negata la vendita perché non ha il porto d’armi. Un commerciante di armi del mercato nero sente la sua disperazione per la protezione e le offre una pistola Kahr K9 per 1.000 dollari. Non volendo aspettare 30 giorni per avere un’arma legale, Erica compra la pistola da lui.

Una sera, mentre Erica si trova in un minimarket, un uomo entra e spara a morte alla cassiera del negozio. Sentendo squillare il cellulare di Erica, l’uomo la pedina nei corridoi prima che lei lo uccida con tre colpi di pistola. Un’altra sera, su un vagone della metropolitana, due uomini molestano i passeggeri, che se ne vanno tutti tranne Erica. Gli uomini la minacciano con un coltello, ma lei li uccide entrambi. Più tardi, Erica cerca di salvare una prostituta minacciando il suo protettore. Quando quest’ultimo tenta di investirli con la sua auto, Erica gli spara alla testa, facendo sì che la sua auto travolga la prostituta. La donna rimane ferita ma sopravvive.

Cosa succede nel finale di Il buio nell’anima?

Erica rintraccia i tre uomini, ne affronta e uccide due prima di liberare il suo cane. Lotta con il terzo aggressore che ha la meglio proprio quando arriva Mercer. Mentre Mercer tenta di arrestare l’aggressore, Erica recupera la sua arma e si prepara a giustiziarlo. Mercer convince Erica ad abbassare la pistola, ma dopo averla guardata negli occhi imploranti, le consegna la propria pistola da usare al suo posto ed Erica spara all’aggressore. Mercer insiste poi affinché Erica lo ferisca con la sua pistola, cosa che lei fa, permettendo così di incastrare i suoi aggressori per gli omicidi del vigilante. Mercer mette la pistola in mano all’ultimo aggressore ed Erica se ne va. Cammina per Central Park accompagnata dal suo cane.

Il buio nell’anima (The Brave One) ha ricevuto recensioni contrastanti dalla critica. Rotten Tomatoes gli assegna un punteggio del 43% sulla base di 183 recensioni. Il consenso del sito afferma che: “La magnetica coppia Jodie Foster-Terrence Howard non riesce a compensare la problematica e poco convincente morale “occhio per occhio” di The Brave One” Su Metacritic, il film ha avuto un punteggio medio del 56%, basato su 33 recensioni.

Roger Ebert del Chicago Sun-Times ha dato al film tre stelle e mezzo su quattro, affermando che Foster e Howard “sono perfettamente modulati in quel tipo di scene difficili da interpretare per gli attori, in cui entrambi sanno più di quello che dicono, e lo sanno entrambi”.