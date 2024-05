Silk: Spider Society, Amazon rinuncia al progetto

La serie live-action Silk: Spider Society non è più in produzione presso Amazon. Lo spettacolo ha avuto originariamente il via libera nel novembre 2022 in un accordo con Sony Pictures Television per sviluppare una suite di serie basate sui personaggi Marvel controllati da Sony. Doveva debuttare sul canale lineare MGM+ a livello nazionale prima di un lancio globale su Prime Video.

Angela Kang, ex attrice di The Walking Dead, era a bordo come produttrice esecutiva e showrunner, con Kang che ha anche firmato un accordo pluriennale con Amazon MGM Studios. Kang continuerà con quell’accordo. Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal sono stati anche produttori esecutivi della serie. Secondo una persona a conoscenza della situazione interna, Sony proverà a vendere la serie ad altri acquirenti.

All’inizio dell’anno The Ankler aveva riferito che Amazon aveva chiuso la stanza degli sceneggiatori per Silk: Spider Society, con lo staff di sceneggiatori annunciato per perseguire altri lavori, sebbene Kang sia rimasta attaccato al progetto come showrunner. The Ankler aveva riferito all’epoca che Amazon voleva riorientare lo spettacolo pensando a un pubblico più maschile, il che avrebbe avuto senso dato il successo di show come “The Boys” e lo spin-off “Gen V”, “Fallout”, “Reacher” e “Jack Ryan”.

A seguito dell’annuncio di Silk, Amazon ha reso noto che era al lavoro a Spider-Man Noir. Quest’altro progetto invece sta andando avanti, con Nicolas Cage appena annunciato come protagonista.

Sony attualmente controlla oltre 900 personaggi Marvel associati al franchise di Spider-Man. Nessun altro spettacolo nell’ambito della partnership è stato annunciato in questo momento. La Sony sta preparando l’uscita nelle sale cinematografiche del terzo film “Venom” e di “Kraven il Cacciatore” con Aaron Taylor-Johnson, il primo dei quali dovrebbe debuttare a ottobre mentre il secondo a dicembre.