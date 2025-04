Casa Stark: la spiegazione dell’albero genealogico della famiglia nella storia di Game Of Thrones

Il lignaggio della Casa Stark risale all’Età degli Eroi, con Bran il Costruttore a cui si deve la costruzione di Grande Inverno e della Barriera.

risale all’Età degli Eroi, con Bran il Costruttore a cui si deve la costruzione di Grande Inverno e della Barriera. Torrhen Stark è stato l’ultimo Re del Nord a piegare il ginocchio ad Egon il Conquistatore per evitare uno spargimento di sangue.

è stato l’ultimo Re del Nord a piegare il ginocchio ad Egon il Conquistatore per evitare uno spargimento di sangue. Cregan Stark, Signore di Grande Inverno, avrà un ruolo importante nella Casa del Drago, grazie alla sua discendenza da Eddard Stark.

La Casa Stark è la principale famiglia nobile protagonista della serie televisiva Il Trono di Spade della HBO, con un albero genealogico che risale all’Età degli Eroi, migliaia di anni prima degli eventi narrati nella serie. La serie drammatica, composta da otto stagioni, è basata sulla saga letteraria Le cronache del ghiaccio e del fuoco, scritta dall’autore americano George R.R. Martin. Oltre ai cinque corposi romanzi della serie principale pubblicati finora, Martin ha ampliato il suo universo immaginario attraverso libri che ne esplorano la storia, come Fire & Blood o The World of Ice & Fire. Questi testi aiutano a contestualizzare il lignaggio della famiglia Stark, anche se presentano alcune lacune significative.

Westeros, noto anche come i Sette Regni, è un continente con migliaia di anni di storia, che si è sviluppato nella sua società moderna grazie a tre principali gruppi etnici. I Primi Uomini, che includono gli antenati degli Stark, furono i primi ad abitare il continente, con un’influenza moderna più evidente nel Nord. Gli Stark hanno governato il Nord in qualche modo dal castello di Grande Inverno per millenni. Gruppi successivi, gli Andali (ad esempio la Casa Lannister) e i Rhoynar (Dorniani), hanno iniziato ad abitare Westeros anni dopo, con le culture che si sono mescolate per formare la società che vediamo in Il Trono di Spade.

Game of Thrones si è espanso in varie serie spin-off, con il prequel House of the Dragon che tornerà per la terza stagione nel 2026. La prima stagione ha esaminato principalmente i personaggi della dinastia Targaryen, ma House of the Dragon – stagione 2 vedrà un ritorno al Nord, introducendo Cregan Stark come Lord di Winterfell, un nuovo attore nel crescente dramma politico e nella guerra. Sebbene la storia si svolga quasi 200 anni prima di Il Trono di Spade, la discendenza di Cregan può essere facilmente ricondotta a Eddard, Sansa, Jon Snow e agli iconici personaggi Stark dell’epopea originale della HBO.

Brandon il Costruttore

Brandon il Costruttore è il mitico fondatore della Casa Stark

Relazione con Ned Stark: antenato

Bran il Costruttore è stato menzionato più volte nel corso di Il Trono di Spade, in quanto fondatore della Casa Stark, risalente all’Età degli Eroi. Essendo esistito migliaia di anni prima, l’esistenza di Bran il Costruttore è probabilmente più mitica che reale, anche se è largamente riconosciuto come l’uomo che ha costruito Grande Inverno e la Barriera, due delle strutture più leggendarie del continente. La realtà della sua esistenza è irrilevante, poiché il suo contributo più importante al mondo di George R.R. Martin sono le cose che ha creato: le strutture e la famiglia Stark.

Torrhen Stark

Torrhen era l’ultimo re del Nord, prima della conquista di Aegon

Relazione con Ned Stark: antenato

Per millenni prima di Il Trono di Spade, il continente di Westeros era governato da Sette Regni, ciascuno governato da un monarca individuale. All’inizio della serie TV, tuttavia, c’è un solo monarca a Westeros che governa da Approdo del Re, mentre le altre regioni del continente sono governate dai lord. Nel Nord, che aveva visto una lunga dinastia di re Stark, Torrhen Stark era l’ultimo, prima che Robb Stark fosse proclamato re nella prima stagione di Il Trono di Spade.

300 anni prima di Game of Thrones, Aegon il Conquistatore volò sul dorso di un drago fino a Westeros, rivendicando il dominio, un evento cruciale che sarà mostrato in uno dei prossimi spin-off di Game of Thrones. Mentre regni come l’Altopiano e la Roccia tentavano di resistere ad Aegon in battaglia, Torrhen Stark si inginocchiò in un gesto famoso nel tentativo di evitare uno spargimento di sangue. Da allora fu conosciuto come il Re che si inginocchiò ed è ricordato per la sua saggezza e per aver sacrificato il proprio orgoglio per salvare migliaia di vite. Torrhen visse i suoi ultimi giorni come primo Lord di Grande Inverno e Guardiano del Nord.

Rickon Stark

Il padre di Cregan Stark è apparso nella prima stagione di House of the Dragon

Genitori: Benjen Stark, Lysa Locke

Benjen Stark, Lysa Locke Figli: Cregan Stark, Sara Snow

Cregan Stark, Sara Snow Relazione con Ned Stark: trisavolo

Rickon è un nome comune nella stirpe degli Stark, anche se questo Rickon si riferisce al padre di Cregan Stark. Rickon governò durante il regno di Viserys Targaryen e si vede in particolare inginocchiarsi e giurare fedeltà a Rhaenyra come legittima erede nella stagione 1 di House of the Dragon. Sebbene non sia un personaggio fondamentale, questo breve momento avrà rilevanza in futuro, dato che suo figlio Cregan diventerà importante. In Fire & Blood, Rickon muore molto più giovane di come viene descritto nella serie, lasciando Cregan come lord all’età di 13 anni.

Cregan Stark

Cregan Stark sarà un personaggio importante in House of the Dragon

Genitori: Rickon Stark e Gilliane Glover

Rickon Stark e Gilliane Glover Figli: Rickon Stark, Sarra Stark, Alys Stark, Raya Stark, Mariah Stark, Jonnel Stark, Edric Stark, Lyanna Stark, Barthogan Stark, Brandon Stark

Rickon Stark, Sarra Stark, Alys Stark, Raya Stark, Mariah Stark, Jonnel Stark, Edric Stark, Lyanna Stark, Barthogan Stark, Brandon Stark Relazione con Ned Stark: trisavolo

L’attore Tom Taylor si è unito al cast della seconda stagione di House of the Dragon per interpretare Cregan Stark, un giovane lord di Grande Inverno poco più che ventenne che, come la maggior parte dei nobili di Westeros, sarà costretto a schierarsi nella Danza dei Draghi. Alla fine della prima stagione di House of the Dragon, il figlio di Rhaenyra, Jacaerys Velaryon, è stato mandato a cavallo di un drago al Nord per negoziare con Cregan, nella speranza di portarlo dalla loro parte. Dovrebbe apparire all’inizio della seconda stagione per mostrare l’esito di questa missione, ed è già stato mostrato nei trailer della serie.

Rickard Stark

Il padre di Ned Stark è stato bruciato vivo dal Re Folle

Genitori: Edwyle Stark e Marna Locke

Edwyle Stark e Marna Locke Figli: Brandon Stark, Lyanna Stark, Eddard Stark, Benjen Stark

Brandon Stark, Lyanna Stark, Eddard Stark, Benjen Stark Relazione con Ned Stark: padre

Rickard Stark è il padre di Ned e ha governato prima degli eventi della Ribellione di Robert. Le sue azioni più notevoli sono state l’organizzazione dei matrimoni tra il figlio maggiore, Brandon, e Catelyn Tully, e tra sua figlia Lyanna e Robert Baratheon. In seguito al presunto rapimento di Lyanna da parte di Rhaegar Targaryen, Brandon Stark fu arrestato da Aerys II, il Re Folle, e Rickard Stark arrivò ad Approdo del Re per chiedere un processo per combattimento per suo figlio. Fu invece bruciato vivo nella sala del trono della Fortezza Rossa davanti a tutti.

Brandon Stark

Il fratello maggiore di Ned era promesso sposo di Catelyn Tully

Genitori: Rickard Stark e Lyarra Stark

Rickard Stark e Lyarra Stark Fratelli: Lyanna Stark, Eddard Stark, Benjen Stark

Lyanna Stark, Eddard Stark, Benjen Stark Relazione con Ned Stark: fratello

Mentre Rickard Stark veniva bruciato vivo, il fratello maggiore di Ned, Brandon, fu impiccato e costretto ad assistere, morendo per strangolamento. A parte la sua morte brutale, tuttavia, Brandon era l’erede di Grande Inverno ed era più alto, considerato più bello, più sicuro di sé e un guerriero migliore di Ned. Quando fu promesso in sposa a Catelyn, Littlefinger lo sfidò a duello per gelosia e Catelyn dovette implorare Brandon di risparmiargli la vita.

Lyanna Stark

Il presunto rapimento di Lyanna Stark diede inizio alla ribellione di Robert

Genitori: Rickard Stark e Lyarra Stark

Rickard Stark e Lyarra Stark Fratelli: Brandon Stark, Eddard Stark, Benjen Stark

Brandon Stark, Eddard Stark, Benjen Stark Figli: Jon Snow

Jon Snow Relazione con Ned Stark: sorella

Lyanna Stark morì prima degli eventi di Il Trono di Spade, ma è diventata un personaggio molto famoso durante tutta la serie grazie al suo ruolo nella teoria più diffusa tra i fan: R+L=J. La teoria, secondo la quale Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark sarebbero i genitori biologici di Jon Snow, è stata confermata dalle visioni di Bran nella sesta stagione. Sebbene fosse originariamente promessa in sposa a Robert Baratheon, Lyanna fuggì con Rhaegar Targaryen, con cui si sposò in segreto. Il suo ultimo atto fu quello di dare alla luce Jon nella Torre della Gioia, dove Ned la trovò e promise di proteggere il bambino.

Benjen Stark

Benjen è il primo ranger dei Guardiani della Notte

Genitori: Rickard Stark e Lyarra Stark

Rickard Stark e Lyarra Stark Fratelli: Brandon Stark, Lyanna Stark, Eddard Stark

Brandon Stark, Lyanna Stark, Eddard Stark Relazione con Ned Stark: Fratello

Benjen Stark ha un ruolo minore nella prima stagione di Il Trono di Spade, prima di scomparire per la maggior parte della serie. È il fratello minore di Ned Stark, che si è unito ai Guardiani della Notte ed è diventato Primo Ranger, oltre che un membro molto rispettato dell’organizzazione. Nella prima stagione, si avventura oltre la Barriera per indagare sui misteriosi avvenimenti che circondano i bruti e gli Estranei, ma non fa mai ritorno dal viaggio. Nella sesta stagione, ritorna per proteggere Bran e Meera Reed, poi fa lo stesso nella settima stagione, proteggendo Jon Snow prima di morire per mano dell’esercito dei morti.

Eddard Stark

Ned Stark è il primo protagonista di Game of Thrones

Genitori: Rickard Stark e Lyarra Stark

Rickard Stark e Lyarra Stark Fratelli: Brandon Stark, Lyanna Stark, Benjen Stark

Brandon Stark, Lyanna Stark, Benjen Stark Figli: Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark

Eddard “Ned” Stark è il Lord di Grande Inverno e Guardiano del Nord nella prima stagione di Il Trono di Spade. È imperfetto, ma è spesso il protagonista della serie e la bussola morale tra personaggi molto più ambigui dal punto di vista morale. Ha un matrimonio felice con Catelyn Tully, ha un forte legame con i suoi figli ed è rispettato dal popolo di Grande Inverno e del Nord. Ned era un amico d’infanzia di Robert Baratheon, e i due hanno combattuto insieme per rovesciare il Re Folle, mettendo Robert sul Trono di Spade. Anni dopo, Robert chiede a Ned di diventare il prossimo Primo Cavaliere del Re.

La sua morte ha creato il precedente che ha reso Il Trono di Spade una serie in cui nessuno è al sicuro

Il periodo trascorso da Ned a Approdo del Re come Primo Cavaliere di Robert è il catalizzatore degli eventi principali della serie, poiché la morte di Robert provoca una guerra di successione e guerre civili in tutto il Westeros. Ned cerca di comportarsi in modo nobile in ogni occasione, fraintendendo i giochi politici di Approdo del Re, il che porta alla sua esecuzione da parte di Joffrey Baratheon. Non si può sottovalutare l’importanza di Eddard Stark come personaggio televisivo di grande impatto culturale. La sua morte ha creato un precedente in Game of Thrones, rendendola una serie in cui nessuno è al sicuro; una mossa rischiosa che ha cambiato il panorama televisivo per gli anni a seguire.

Catelyn Tully

Catelyn Tully è la matriarca della Casa Stark

Genitori: Hoster Tully e Minisa Whent

Hoster Tully e Minisa Whent Fratelli: Edmure Tully, Lysa Arryn

Edmure Tully, Lysa Arryn Figli: Robb Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark

Robb Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark Relazione con Ned Stark: moglie

Catelyn Tully è la madre della famiglia Stark, che combatte ferocemente per il marito e i figli durante le prime stagioni di Il Trono di Spade. Dopo la morte di Eddard Stark, Catelyn svolge un ruolo fondamentale nel sostenere Robb Stark nella Guerra dei Cinque Re. Catelyn è nata nella nobile casata dei Tully, delle Terre dei Fiumi, che apporta una forza significativa al fianco di Robb nella guerra contro i Lannister. Viene tragicamente uccisa alle Nozze Rosse insieme a Robb, anche se nei libri viene riportata in vita da Thoros di Myr, diventando nota come Lady Stoneheart.

Robb Stark

Robb viene proclamato Re del Nord nella Guerra dei Cinque Re

Genitori: Eddard Stark e Catelyn Tully

Eddard Stark e Catelyn Tully Fratelli: Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark

Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark Relazione con Ned Stark: figlio

Robb Stark ha un ruolo secondario nei primi episodi di Il Trono di Spade, ma diventa rapidamente protagonista dopo l’imprigionamento di Ned Stark. Per salvare suo padre, il sedicenne Robb raduna gli eserciti del Nord per marciare verso Approdo del Re, sconfiggendo abilmente il famoso comandante militare Tywin Lannister in battaglia in diverse occasioni. Dopo che Tywin modifica la sua strategia per evitare il combattimento diretto, Robb fatica a mantenere il rispetto dei suoi seguaci, finendo per essere massacrato insieme alla moglie e al loro bambino non ancora nato durante le Nozze Rosse, uno dei momenti più strazianti di Game of Thrones.

Robb Stark ha 16 anni in Le cronache del ghiaccio e del fuoco, anche se i personaggi sono stati leggermente invecchiati nella serie TV. L’attore Richard Madden aveva 25 anni quando è andata in onda la prima stagione di Game of Thrones.

Talisa Stark

Talisa è una nobile di Essos che sposa Robb Stark

Genitori: sconosciuti

sconosciuti Fratelli: un fratello minore senza nome

un fratello minore senza nome Relazione con Ned Stark: nuora

Talisa Stark era un personaggio originale di Il Trono di Spade, basato sul personaggio di Jeyne Westerling de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Le modifiche apportate per renderla una nobile di Volantis hanno permesso una storia d’amore più coinvolgente tra lei e Robb, aumentando l’impatto delle Nozze Rosse. Il matrimonio di Robb e Talisa rompe il suo giuramento a Walder Frey, poiché in precedenza aveva accettato di sposare una delle tante figlie Frey. Poco prima della loro morte, Talisa rivela di essere incinta di Robb e di voler chiamare il bambino Eddard se fosse stato un maschio.

Jon Snow

Il bastardo di Ned Stark si rivela essere un Targaryen

Genitori: Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark

Fratelli: Robb Stark (ufficialmente), Sansa Stark (ufficialmente), Arya Stark (ufficialmente), Bran Stark (ufficialmente), Rickon Stark (ufficialmente), Rhaenys Targaryen (biologicamente), Aegon Targaryen (biologicamente)

Robb Stark (ufficialmente), Sansa Stark (ufficialmente), Arya Stark (ufficialmente), Bran Stark (ufficialmente), Rickon Stark (ufficialmente), Rhaenys Targaryen (biologicamente), Aegon Targaryen (biologicamente) Relazione con Ned Stark: Nipote (biologicamente)/Figlio bastardo (ufficialmente)

Jon Snow viene cresciuto come figlio bastardo di Ned Stark, una posizione che lo porta a essere costantemente emarginato durante la sua infanzia, spingendolo a unirsi ai Guardiani della Notte. Questo segna l’inizio del viaggio di Jon come uno degli eroi principali di Il Trono di Spade, che lo vedrà diventare un leader in grado di difendere il regno dall’imminente invasione degli Estranei. Jon compie l’impossibile riunendo i bruti e i Guardiani della Notte per combattere per la sopravvivenza, pagando con la vita. Dopo la sua resurrezione, Jon sconfigge Ramsay Bolton nella Battaglia dei Bastardi e diventa Re del Nord.

Jon Snow viene poi rivelato essere il figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, rendendolo il legittimo erede al Trono di Spade

Jon Snow viene poi rivelato essere il figlio di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, rendendolo il legittimo erede al Trono di Spade. Dopo aver sviluppato una storia d’amore con Daenerys Targaryen, il suo essere un erede Targaryen diventa un fardello che non vuole, e invece giura fedeltà a lei. Aiuta a difendere Winterfell dai White Walker, poi viaggia a King’s Landing per aiutare Dany a conquistare il trono.

Dopo che lei impazzisce e distrugge la capitale, lui la pugnala e viene esiliato. Il Trono di Spade si conclude con Jon che si avventura oltre la Barriera con i bruti.

Sansa Stark

Sansa diventa la politica più abile della famiglia Stark

Genitori: Eddard Stark e Catelyn Tully

Eddard Stark e Catelyn Tully Fratelli: Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark

Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark Relazione con Ned Stark: figlia

Il viaggio di Sansa Stark in Il Trono di Spade inizia quando viene promessa in sposa a Joffrey Baratheon, che la tiene imprigionata ad Approdo del Re per le prime stagioni. Poco dopo la sua fuga, viene promessa in sposa a Ramsay Bolton, che la tratta ancora peggio. Alla fine, Sansa impara da personaggi come Cersei e Littlefinger come giocare il gioco politico, sviluppando un’astuzia che manca a Ned e Jon Snow. Conclude la serie come Regina del Nord, dopo aver reso il territorio indipendente.

Arya Stark

Arya Stark diventa un’assassina senza volto

Genitori: Eddard Stark e Catelyn Tully

Eddard Stark e Catelyn Tully Fratelli: Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Bran Stark, Rickon Stark

Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Bran Stark, Rickon Stark Relazione con Ned Stark: Figlia

Arya Stark non si adatta mai al modello della nobildonna di Westeros, preferendo invece prendere lezioni di scherma e imparare il tiro con l’arco. Dopo aver visto uccidere suo padre, Arya intraprende un percorso di vendetta che la porta dagli Assassini senza volto di Braavos. Lì si allena per diventare “nessuno” prima di tornare a Westeros per uccidere personaggi come Walder Frey. Nella battaglia di Grande Inverno, Arya sferra il colpo mortale al Re della Notte, ponendo fine alla Lunga Notte. Alla fine della serie, diventa capitano di una nave da esplorazione per avventurarsi a ovest di Westeros.

Bran Stark

Bran diventa il Corvo con Tre Occhi, poi il re del Westeros

Genitori: Eddard Stark e Catelyn Tully

Eddard Stark e Catelyn Tully Fratelli: Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Rickon Stark

Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Rickon Stark Relazione con Ned Stark: figlio

Dopo l’incidente nel pilot di Il Trono di Spade, che lo lascia senza l’uso delle gambe, Bran viene chiamato oltre la Barriera per iniziare il suo vero viaggio. Bran viene convocato dal Corvo con Tre Occhi, un essere dotato della capacità di vedere eventi passati, presenti e futuri. Bran Stark si allena per sviluppare questi poteri, finendo per perdere la sua umanità nel processo. Nel finale di Il Trono di Spade, Bran diventa il re di Westeros, usando il suo potere per guidare i regni in un periodo di pace e prosperità.

Rickon Stark

Aspetta… c’è un altro fratello Stark?

Genitori: Eddard Stark e Catelyn Tully

Eddard Stark e Catelyn Tully Fratelli: Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark

Robb Stark, Jon Snow (ufficialmente), Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark Relazione con Ned Stark: figlio

Rickon Stark è il figlio più piccolo di Ned e Catelyn, di cui la maggior parte del pubblico di Game of Thrones si è dimenticato l’esistenza. Nella storia fa ben poco, a parte viaggiare verso nord con Bran nelle prime stagioni. Il momento più memorabile di Rickon in Game of Thrones è la sua morte nella sesta stagione, quando viene mandato a correre attraverso il campo di battaglia mentre Ramsay Bolton gli scaglia delle frecce, uccidendolo.