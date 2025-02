Che Dio ci Aiuti 8: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Quando pensiamo a Che Dio ci Aiuti, fiction Rai di grande successo, il primo volto che ci viene in mente è quello di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Tuttavia, negli ultimi anni, la suora più iconica della televisione italiana si è fatta da parte per lasciare spazio a una nuova protagonista: Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi). Questo passaggio di testimone ha segnato quasi un ricambio generazionale nella fiction, con una protagonista che incarna una nuova fase della storia, pur mantenendo il legame con il passato.

Che Dio ci Aiuti 8: inizia un nuovo ciclo

L’ultima puntata della settima stagione ha determinato l’inizio di una nuova era: Azzurra ha preso i voti, abbracciando pienamente un “incarico” che possiamo definire più che meritato. Il suo personaggio ha vissuto un’evoluzione profonda nel corso del tempo: da ragazza svampita e frivola quale era nelle prime stagioni, a moglie fuori dagli schemi e madre in crisi, fino a suora sui generis, con la chiamata arrivata dopo la perdita del marito Guido.

Già nella settima stagione, Azzurra aveva iniziato a prendere le redini della narrazione, ma in Che Dio ci Aiuti 8, con l’abbandono di Suor Teresa, sarà ufficialmente il personaggio principale della storia, ritrovandola in un nuovo inedito percorso. Non più la novizia con la testa tra le nuvole, ma, come detto, una suora a tutti gli effetti – sempre un po’ eccentrica e distratta – alle prese con nuove responsabilità e ostacoli da superare. E sarà proprio Suor Angela a mandarla in una casa famiglia, la Casa del Sorriso di Roma, dove dovrà gestire situazioni delicate e affrontare, come sempre accade, sfide inaspettate.

Azzurra, un personaggio in continua evoluzione

Se si riflette bene, Azzurra è il personaggio che più di tutti ha attraversato un percorso di crescita all’interno della fiction. La sua evoluzione personale l’ha portata a guardarsi dentro e a raggiungere una consapevolezza profonda, in questo caso di natura spirituale. Che Dio ci Aiuti 8 sembra così avere l’intenzione di tracciare la linea di questo suo nuovo traguardo, andando a esplorare l’approccio a quel cambiamento che il pubblico attende da quando la ragazza ha deciso di ha deciso di seguire la sua vocazione religiosa.

Inoltre, in questa stagione sono molte le novità. Se in passato Azzurra si è sempre affidata a qualcuno o ha vissuto nell’ombra di figure di riferimento come Suor Teresa e Suor Angela, adesso sarà lei a portare tutto il peso delle scelte compiute, affrontando una serie di drastici cambiamenti.

Non solo lascerà il Convento degli Angeli Custodi di Assisi, che per lei era ormai casa, per trasferirsi nella Città Eterna, ma si troverà a gestire una casa famiglia – ambiente di cui ha già avuto esperienza durante il suo tirocinio in Che Dio ci Aiuti 4 – in cui sarà chiamata ad occuparsi di ragazzi con storie difficili e problematiche complesse, mettendo alla prova la sua capacità di guida. Questo percorso da una parte forgerà la sua identità di suora, e dall’altra sicuramente permetterà anche di scoprire nuove sfaccettature del suo carattere.

Un nuovo volto per la serie

Anche il cast di Che Dio ci Aiuti 8 porta con sé una ventata di freschezza. Sebbene Elena Sofia Ricci torni in alcuni episodi come guest star, il resto della serie prende una nuova direzione. Già nella settima stagione il pubblico aveva dovuto salutare personaggi storici come Suor Costanza, Suor Angela, Nico, Monica e Ginevra, lasciando spazio a nuove figure all’interno del Convento degli Angeli Custodi.

Ora, con l’ottava stagione, il collegamento con il passato si riduce ulteriormente: Azzurra è l’unico volto rimasto a legare il presente della fiction alle sue origini. Una transizione che segna perciò un nuovo capitolo per Che Dio ci Aiuti, con una veste rinnovata in cui Azzurra si trasforma nella chiave per dare continuità alla storia e mantenere vivo lo spirito della serie.

Che Dio ci Aiuti 8, la trama

Dopo aver preso i voti, Suor Azzurra si trasferisce da Assisi a Roma per dirigere “La Casa del Sorriso”, una casa famiglia a rischio chiusura. Ad affiancarla in questa impresa ci sarà il direttore Lorenzo Riva, interpretato da Giovanni Scifoni, un rigido psichiatra vedovo. In questo nuovo contesto, Azzurra dovrà confrontarsi con ragazze dalle storie difficili, tra cui Cristina, una sedicenne incinta, Olly, cresciuta in istituto, e Melody, in fuga da una relazione violenta.