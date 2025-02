Captain America: Brave New World, cosa preannuncia la scena post-credits secondo il regista

Attenzione: l’articolo contiene spoiler su Captain America: Brave New World

Il regista Julius Onah spiega il vero significato di Captain America: Brave New World e le sue implicazioni per l’MCU. Il film ha rivisitato personaggi e trame di L’incredibile Hulk, Eternals e Falcon and the Winter Soldier, e ha impostato le trame future per personaggi come Captain America e Falcon, Samuel Sterns alias The Leader e Thaddeus Ross alias Red Hulk. Dopo il finale di Captain America: Brave New World, il Leader fa un’ultima apparizione imprigionato nel Raft, dove rivela a Captain America di aver previsto l’arrivo di “altri”, che difenderanno presto i loro mondi.

Il regista del film, Julius Onah, affronta la scena post-credits del film in un’intervista con Brandon Davis. Onah spiega che la scena mira a “risolvere” la storia di Samuel Sterns e ad anticipare la trama dei prossimi film di Avengers dell’MCU. Onah nega di avere spoiler su Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, ma suggerisce che la scena sta “preparando” elementi per entrambi i prossimi film di Avengers.

“Ciò è avvenuto quando stavamo pensando a come risolvere la trama di Samuel Sterns e a come dare un’occhiata a ciò che potrebbe potenzialmente accadere. Non farò spoiler su Avengers perché non è qualcosa che farei e, francamente, non ho spoiler da dare, ma dirò che ci sono cose che questo sta preparando che penso saranno davvero entusiasmanti per il pubblico. E come sappiamo, Captain America è stato storicamente un leader degli Avengers. E per quanto riguarda gli altri che arriveranno, ci saranno molte possibilità divertenti con cui i film successivi potranno giocare.”

Parlando con Collider, il regista Julius Onah rivela che i piani per l’anticipazione post-crediti di Captain America: Brave New World hanno sempre previsto una scena invece di due. Onah sostiene che aggiungere più scene post-crediti sarebbe stato troppo distraente e che la scena post-crediti del film doveva evitare di diventare “troppo esplicite” nei dettagli che imposta, e che l’attenzione su Sam Wilson è sempre stata la massima priorità. Onah dice:

“È sempre stato il caso che ciò che sembrava organico per questo film fosse semplicemente appoggiarsi a una sequenza post-crediti che potesse stuzzicare ciò che sarebbe successo dopo. Volevamo stuzzicarlo in un modo che non diventasse troppo esplicito. Si tratta di presentare Sam come il nostro nuovo Capitan America. Quello era il focus principale di questo film, quindi iniziare a buttare dentro troppe sequenze post-crediti sembrava solo che ci si sarebbe allontanati da quello. Anche l’anticipazione che abbiamo è ancora molto incentrata su Sam.”

Cosa significano i commenti del regista sulla scena dei titoli di coda di Captain America: Brave New World

La scena post-credit di Captain America: Brave New World porta ad Avengers: Doomsday

Il regista Julius Onah non rivela esattamente a cosa si stia riferendo Samuel Sterns nella scena post-credit di Captain America: Brave New World, né rivela nuove informazioni sulla trama di Avengers: Doomsday. Tuttavia, la menzione diretta di Onah del prossimo film di Avengers dell’MCU conferma quasi del tutto che la minaccia di Samuel Sterns riguarda il conflitto principale di Avengers: Doomsday. Non si sa se Onah conoscesse i dettagli della storia di Doomsday durante le riprese della scena post-credit, ma considerando che l’uscita del film di squadra di Fase 6 è prevista per il 2026, è sicuro dire che diversi elementi importanti della sua trama sono già scolpiti nella pietra.

Julius Onah sottolinea anche l’importanza di Sam Wilson nella scena post-credits di Captain America: Brave New World e nei futuri progetti dell’MCU. Non c’è eroe migliore per cercare informazioni preziose sul prossimo film degli Avengers dell’MCU del prossimo leader della squadra. Una volta che Avengers: Doomsday arriverà, l’idea di Sam Wilson di riunire gli eroi più potenti della Terra e la minaccia minacciosa di Samuel Sterns in Captain America: Brave New World potrebbero ufficialmente dare il via al ticchettio del tempo per la prossima guerra multiversale dell’MCU.