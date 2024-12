Chi ha ucciso JonBenét Ramsey, la storia vera dietro all’omicidio della star dei concorsi

Per quasi 30 anni, l’orribile caso di JonBenét Ramsey ha dominato i titoli dei giornali e affascinato gli appassionati di crimini veri. Uno dei casi irrisolti più noti di tutti i tempi, la bizzarra scomparsa e l’omicidio della reginetta di bellezza hanno ispirato innumerevoli teorie cospirative.

Il nuovo documentario di Netflix Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey, diretto dall’impresario di true-crime Joe Berlinger , offre uno sguardo diverso su questo crimine vecchio di decenni, umanizzando i membri della famiglia di JonBenét, accusati di essere complici della sua morte. La famiglia ha negato con veemenza il proprio coinvolgimento e non è mai stata accusata.

Il progetto ha persino costretto il regista a interrogare le proprie convinzioni sull’infame crimine. “All’epoca ci sono cascato”, ha dichiarato Berlinger all ‘Independent . “E mi vergogno di esserci cascato, perché avevo appena finito Paradise Lost, che parla di condanne ingiuste – ma avevo una figlia di due anni a casa, e mi sono bevuto il clamore dei media. Mi sono detta: “Cavolo, mia figlia di due anni è molto carina e scommetto che quando avrà sei anni sarà davvero carina; non la iscriverei mai a un concorso di bellezza” – e mi sono fatta un sacco di giudizi su questo”.

Ecco uno sguardo al caso JonBenét Ramsey su .

Chi era JonBenét Ramsey?

JonBenét Ramsey è nata il 6 agosto 1990 dai genitori John e Patricia “Patsy” Ramsey. Durante la sua breve vita, la giovane ragazza ha fatto scalpore nei concorsi di bellezza locali. A 20 anni Patsy aveva vinto il titolo di Miss West Virginia nel 1977 e JonBenét ha seguito le sue orme.

Vinse diversi concorsi, tra cui America’s Royale Miss, Colorado State All-Star Kids Cover Girl, Little Miss Colorado e National Tiny Miss Beauty. Dopo la morte di JonBenét, alcuni hanno accusato John e soprattutto Patsy di “vivere in modo vicario” attraverso la figlia come genitori di scena controllanti. Ma John ha detto a PEOPLE nel 2024 che non potrebbe essere più lontano dalla verità .

“JonBenét amava fare quelle cose”, ha detto John. All’epoca, ha ricordato, “Patsy si era appena ripresa da un cancro alle ovaie al quarto stadio ed era grata per ogni minuto che le era stato concesso di essere viva. E credo che stesse cercando di racchiudere molte cose nel suo rapporto madre-figlia, sapendo che avrebbe potuto non vivere”.

Cosa è successo a JonBenét Ramsey?

Alle 5:52 del 26 dicembre 1996, la polizia fu chiamata a casa Ramsey a Boulder, Colo, per la segnalazione della scomparsa di una bambina. Patsy, che aveva chiamato il 911, disse alle autorità di aver trovato una lettera di riscatto di due pagine e mezzo sulle scale di casa loro. La lettera chiedeva 118.000 dollari per la restituzione di JonBenét e attribuiva il rapimento a “un gruppo di individui che rappresentano una piccola fazione straniera”. Il biglietto era firmato “Vittoria! S.B.T.C.”

Le autorità hanno condotto una perquisizione sommaria della casa, compreso il seminterrato, dove hanno cercato una possibile via di fuga utilizzata dal criminale. L’agente Rick French ha trovato una porta che conduceva a un’area protetta del seminterrato, ma poiché era chiusa dall’esterno con un chiavistello di legno, French ha deciso che non sarebbe stata un’uscita praticabile e non ha tentato di aprirla.

Poiché gli investigatori ritenevano che si trattasse di un rapimento, la camera da letto di JonBenét fu l’unica area chiusa per preservare le prove. Il resto della casa è stato lasciato aperto per permettere alla famiglia e alle numerose autorità di vagare, distruggendo potenzialmente innumerevoli prove, secondo Newsweek.

Quando è stato scoperto il corpo di JonBenèt?

Nel primo pomeriggio del 26 dicembre, il detective Linda Arndt incaricò John e il suo amico Fleet White di effettuare un’altra perquisizione della casa per determinare se qualcosa sembrava “strano”. John e Fleet iniziarono la ricerca nel seminterrato e aprirono la porta chiusa a chiave che French aveva aggirato in precedenza.

Lì i due uomini trovarono il corpo di JonBenét. Era avvolta in una coperta bianca con del nastro adesivo che le copriva la bocca e delle corde di nylon intorno al collo e ai polsi.

John, comprensibilmente angosciato, afferrò il corpo della figlia e corse con lei al piano di sopra. Questo ha compromesso le prove fisiche e forensi vitali della scena del crimine.

Cosa ha rivelato l’autopsia di JonBenét?

L’autopsia di JonBenét ha stabilito che la sua morte è un omicidio, attribuendola ad “asfissia da strangolamento associata a trauma craniocerebrale”. In sostanza, è stata strangolata e poi colpita alla testa con estrema forza. Sebbene non vi siano prove di stupro, non è stato possibile escludere definitivamente la possibilità di una violenza sessuale.

Cosa è emerso dalle indagini sulla morte di JonBenét?

John, Patsy e il fratello maggiore di JonBenét, Burke, si sedettero con la polizia per un interrogatorio approfondito. La famiglia ha anche fornito alle autorità campioni di scrittura, capelli e sangue. All’inizio le indagini si sono concentrate su John e Patsy, ma alla fine hanno preso in considerazione molte persone di interesse.

Ma questo non ha fermato le accuse rivolte ai genitori. Ci fu un grande dibattito sulla richiesta di riscatto, che molti ritenevano troppo paterna e forse anche un po’ stereotipata.

Il 9 gennaio 1997, meno di due settimane dopo la scomparsa di JonBenét, il New York Times riportò che la madre di JonBenét aveva trovato una “bozza” della richiesta di riscatto “scritta su un blocco di carta trovato in casa Ramsey”.

Un rapporto del Colorado Bureau of Investigations del settembre 1997 ha stabilito che “ci sono indicazioni che l’autrice del biglietto di riscatto sia Patricia Ramsey, ma le prove non sono sufficienti a sostenere una conclusione definitiva”.

John e Patsy Ramsey sono stati accusati dell’omicidio di JonBenét?

John e Patsy Ramsey; Burke Ramsey. Erik S. Lesser/Liaison/Getty; Netflix

Molti funzionari delle forze dell’ordine di Boulder ritenevano di avere gli elementi necessari per accusare John e Patsy di omicidio. “All’inizio hanno preso in considerazione l’idea folle che i genitori fossero responsabili”, ha dichiarato Berlinger alla ABC News . “Hanno una visione a tunnel, quindi non cercano di indagare su tutte le possibilità”.

Nel 1998, un gran giurì del Colorado ha trascorso più di un anno ascoltando testimonianze e visionando tutte le prove raccolte fino a quel momento. L’atto d’accusa della giuria accusò i Ramsey di due capi d’imputazione per maltrattamento di minori che causarono la morte di JonBenét, affermando che “permisero illegalmente, consapevolmente, sconsideratamente e in modo criminale che un bambino fosse posto irragionevolmente in una situazione che rappresentava una minaccia per la vita o la salute del bambino”.

Un giurato ha parlato a 20/20 della ABC a condizione di anonimato. “Ho visto che c’era una bambina vestita con, secondo me, un personaggio sessuale, e mi ha disgustato”, ha detto a proposito dell’abbigliamento da concorso di JonBenét.

Il gran giurì raccomandò di incriminare John e Patsy, ma i pubblici ministeri decisero di non andare avanti con il caso, ritenendo di non avere prove sufficienti per condannare.

Nel 2008, l’allora procuratore distrettuale della contea di Boulder Mary Lacy rilasciò una dichiarazione in cui scagionava John e Patsy da qualsiasi reato per l’omicidio di JonBenét. Parte del suo ragionamento era dovuto alla prova del DNA, non disponibile nel 1999, che fu poi trovata su un paio di pantaloni lunghi di JonBenét. Lacy ritiene che questo DNA appartenga al vero assassino di JonBenét.

“Il DNA non era disponibile per il Gran Giurì nel 1999”, ha dichiarato Lin Wood, avvocato dei Ramsey, al Denver Post . “Quello che abbiamo qui è il rilascio di una piccola parte delle prove che il Gran Giurì ha esaminato e rivisto. Si basa solo su prove incomplete”.

Cosa è successo ai genitori di JonBenét Ramsey dopo l’accusa del Gran Giurì?

Nonostante la scelta dei pubblici ministeri di non accusare John e Patsy, le speculazioni pubbliche continuarono a tormentare loro e Burke.

Nel 2003, il cancro alle ovaie di Patsy si ripresentò. Le era stato diagnosticato per la prima volta nel 1993 e poi era andato in remissione. “Volevo che continuasse a lottare, lei voleva continuare a lottare”, ricorda John in Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey. Patsy era rimasta determinata a catturare l’assassino di sua figlia fino alla fine.

Nei suoi ultimi anni di vita, ebbe una conversazione a cuore aperto con il detective Lou Smit, che aveva sempre creduto che ad uccidere JonBenét fosse stato un intruso casuale e non un membro della sua famiglia. Le ultime parole che mi disse furono: “Lou, non mi resta molto tempo. Ti prego, cattura quest’uomo prima che io muoia”, dice Smit in uno spezzone di intervista presente nel documentario.

Patsy Ramsey morì il 24 giugno 2006, all’età di 49 anni, con John al suo capezzale. È stata sepolta in una tomba accanto a JonBenét vicino alla casa di famiglia a Marietta, Ga. Nel documentario, John ha definito il ritorno del cancro della moglie e la sua successiva morte “devastanti” per lui e per Burke.

L’assassino di JonBenét è mai stato catturato o accusato?

L’omicidio di JonBenét rimane irrisolto, anche se nel corso degli anni sono emersi diversi sospetti. Sebbene le indagini ufficiali siano andate avanti, molti investigatori in poltrona continuano a sospettare del presunto coinvolgimento di John, Patsy e Burke nel crimine. Non sono mai stati accusati e hanno negato con veemenza il loro coinvolgimento. Il caso JonBenét è ancora aperto e considerato attivo.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti sul caso JonBenét Ramsey?

Nel 2006, un criminale di nome John Mark Karr è stato arrestato a Bangkok, in Thailandia, dove ha confessato di aver drogato, aggredito sessualmente e ucciso JonBenét Ramsey. Tuttavia, non è stato trovato un riscontro del DNA per Karr, quindi non sono state mosse accuse.

Burke Ramsey è apparso in un episodio del 2016 del Dr. Phil per raccontare come l’omicidio della sorella abbia influenzato la sua infanzia e la sua vita attuale. Nello stesso anno, Burke ha intentato una causa per diffamazione contro la CBS dopo che il documentario dell’emittente, The Case of JonBenét Ramsey, aveva accusato l’allora novantenne Burke di aver ucciso la sorella in un impeto di rabbia. Secondo la Reuters , il caso è stato risolto per una somma non rivelata nel 2019.

Il documentario di Netflix si conclude con John che teorizza che qualcosa nelle prove del DNA potrebbe essere sbagliato. Chiede che quei campioni vengano analizzati nuovamente, oltre a testare per la prima volta altri elementi di prova. John spera che i risultati possano essere incrociati con quelli di altri database per ottenere un elenco di sospetti più ampio possibile.