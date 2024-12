Invincible: il primo poster ufficiale della stagione 3 rivela un grosso SPOILER

Tra la prima e la seconda stagione (qui la recensione) di Invincible di Prime Video c’è stato un notevole distacco (oltre due anni), ma ci era stato assicurato che l’attesa per la terza stagione non sarebbe stata così lunga, cosa che è stata recentemente confermata dal rilascio del primo teaser. Invincible tornerà dunque sui nostri schermi il 6 febbraio 2025 – e non ci sarà la fastidiosa pausa di metà stagione! Ora, lo streamer ha pubblicato la prima key art ufficiale della terza stagione della serie animata per adulti e, se non conoscete i fumetti, l’immagine offre un grosso spoiler!

Il recente teaser vede un Mark Grayson (Steven Yeun), ormai diciannovenne, incontrare Cecil Stedman (Walton Goggins) in un caffè, con un’impostazione simile a quella del teaser della seconda stagione con Allen l’alieno. Cecil non è contento (tanto per cambiare) che Mark si sia preso una lunga pausa dalla lotta al crimine e dice al giovane eroe che ha bisogno di un maggiore addestramento se vuole affrontare l’imminente minaccia dei Viltrumiti.

Si tratta di una discussione abbastanza innocua, ma che lascia presagire un grave litigio in seguito. I due si sono già scontrati in passato, ma alcuni eventi della terza stagione hanno portato a un’importante frattura nel loro rapporto, che alla fine ha portato a ciò che vediamo nel poster qui sotto. “Non voglio rivelare esattamente cosa stiamo facendo. C’è un sacco di roba fantastica con Cecil Stedman”, ha detto il creatore Robert Kirkman in una recente intervista. “Vedremo un po’ della sua backstory e conosceremo un po’ di più di lui come persona”.

Tutto quello che sappiamo su Invincible

Il cast vocale di Invincible, oltre a Steven Yeun nel ruolo di Mark Grayson, comprende: Sandra Oh (Killing Eve) è Debbie Grayson, Mark Hamill (Star Wars) è Art Rosebaum, Seth Rogen (An American Pickle) è Allen l’alieno, Gillian Jacobs (Community) è Samantha Eve Wilkins/Atom Eve, Andrew Rannells (Black Monday) è William Clockwell, Zazie Beetz (Deadpool 2) è Amber Bennett, Walton Goggins (Vice Principals) è Cecil Stedman, Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) nel ruolo di Rex Sloan/Rex Splode, Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) nel ruolo di Donald Ferguson/Doc Seismic, Khary Payton (Young Justice) nel ruolo di Black Samson, Zachary Quinto (Star Trek Beyond) nel ruolo di Robot, Malese Jow (The Vampire Diaries) nel ruolo di Kate Cha/Dupli-Kate e Grey Griffin (Scooby-Doo) nel ruolo di Shrinking Ray.

Sterling K. Brown, Peter Cullen, Tatiana Maslany, Rob Delaney, Calista Flockhart, Phil LaMarr, Luke MacFarlane, Scott McNairy, Jay Pharoah, Ella Purnell, Tim Robinson, Ben Schwartz, Rhea Seehorn, Lea Thompson, Paul F. Tompkins e Shantel VanSanten si sono poi uniti al cast della seconda stagione come guest star.

“Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e basato sull’omonimo fumetto di Skybound/Image di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è una serie animata di supereroi per adulti della durata di un’ora che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), che è un ragazzo come tutti gli altri della sua età – tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (J.K. Simmons). Ma quando Mark sviluppa i propri poteri, scopre che l’eredità del padre potrebbe non essere così eroica come sembra”.