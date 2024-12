Nutcrackers: recensione del nuovo film con Ben Stiller

Ben Stiller fa il suo ritorno sul grande schermo con una originale commedia, perfetta per dare inizio al periodo natalizio: si tratta di Nutcrackers. La pellicola, diretta dal regista David Gordon Green (L’esorcista: il credente, Halloween), è stata proiettata per la prima volta al Toronto Film Festival lo scorso 5 settembre, per poi essere distribuita a livello internazionale su Hulu e Disney Plus, al momento solo in lingua inglese. Il film presenta un cast formato sia da figure già ampiamente note nel panorama cinematografico internazionale, sia da piccole stelle nascenti. Ben Stiller (Una notte al museo, Zoolander) qui interpreta Mike Maxwell, un uomo solitario costretto a spostarsi da Chicago all’Ohio per prendersi cura dei suoi nipoti rimasti orfani. Al suo fianco ritroviamo Linda Cardellini (La rivincita delle bionde, I segreti di Brokeback mountain), nei panni dell’assistente sociale, e Toby Huss (Blonde, MaXXXine).

Nutcrackers: un Ohio da incubo

Auto sportiva gialla fiammante e aria da città, Mike abbandona la sua Chicago per badare ai quattro nipoti in Ohio, figli della sorella morta in un incidente stradale con il marito. La fattoria di famiglia in cui i quattro bambini vivono è ciò che più di distante si può immaginare da un appartamento in città: due maiali girano liberamente dentro casa, il disordine e la trasandatezza sembrano regnare ovunque.

Le differenze tra Mike e i ragazzi emergono subito: questi stessi evitano inizialmente di parlare con lui. Mike viene inizialmente percepito solo come un estraneo, e lui stesso non sembra inizialmente far nulla per relazionarsi meglio. Col passare dei giorni e delle settimane però si crea un rapporto tra loro e lo stesso Mike cerca di fare di tutto per cercare di trovare loro la famiglia affidataria perfetta. Ma, in fin dei conti, i quattro bambini avevano trovato la loro nuova famiglia proprio con Mike.

Il dolore dei bambini in Nutcrackers

Uncle mike, when i wake up tomorrow, you still gonna be here?

La perdita di un genitore è certamente uno dei dolori più grandi che una persona possa sopportare, è anche difficile immaginare cosa si possa provare nel perderli in così tenera età. Ma il lutto, il dolore dei quattro orfani sembra restare un tema latente in Nutcrackers, quasi implicito. Si ritrova solamente in questa semplice domanda, fatta da Justice, il più grande dei quattro, a Mike più volte durante la pellicola. Qui viene racchiusa l’incertezza dei bambini di aprirsi e affezionarsi allo zio, nel timore di essere nuovamente abbandonati da un’altra persona amata.

Nuovo Natale, nuovo Schiaccianoci

Già dal titolo del film, Nutcrackers, è chiaro il collegamento con Lo Schiaccianoci, noto balletto di danza classico tipico del periodo di Natale. Qui infatti Mike, per cercare di attirare l’attenzione di potenziali famiglie affidatarie, organizza insieme ai quattro orfani una rivisitazione della storia originale, con Justice nel ruolo dello schiaccianoci e Mia, una sua giovane compagna di danza nella scuola gestita dalla madre dei quattro bambini, nei panni di Clara.

La messa in scena dello spettacolo diventa più che altro un altro dei modi per Mike di legare con i suoi nipoti, creando un forte legame.

Una vera fattoria

Un elemento che attira subito l’attenzione dello spettatore è proprio la casa in Ohio in cui vivono i quattro bimbi: una fattoria con maiali, galline, porcellini d’india, gatti e perfino un serpente! Sembrerebbe una rappresentazione esagerata di una fattoria americana ma in verità la casa rispecchia molto la realtà…Proprio perché è reale!

Le scene sono state girate nella fattoria di famiglia di Karey Williams, collega alla scuola di cinema dello stesso Green, nonché madre dei quattro bambini che interpretano gli orfani Kicklighter, fratelli anche nella realtà!

Gli animali mostrati in Nutcrackers sono tutti appartenenti alla fattoria della famiglia Williams, meno uno: il serpente che Mike trova nel gabinetto di casa è l’unico intruso.

Nutcrackers è certamente una pellicola natalizia che si differenzia da molte altre, già solo per l’assenza di un chiaro clima pienamente natalizio. Il film riesce ad affrontare in maniera semplice e non troppo pesante la tematica della perdita di un genitore per dei bambini. Così diventa quasi commuovente vedere come i quattro orfani si aprano pian piano e di come alla fine si crei un vero legame indissolubile con lo zio Mike, nuova loro figura di riferimento.