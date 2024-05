Dead Boy Detectives: la serie Netflix tornerà per la seconda stagione?

Dalla mente incredibilmente originale dell’autore Neil Gaiman, Dead Boy Detectives è una commedia soprannaturale che segue Charles Rowland e Edwin Paine, giovani uomini che decidono di non entrare nell’aldilà dopo la loro prematura morte. Invece di andare avanti, i due decidono di rimanere sulla Terra, dove agiscono come investigatori per i crimini del soprannaturale.

Originariamente un progetto per il servizio di streaming Max, Dead Boy Detectives è passato a Netflix nel 2023, dove ha debuttato il 25 aprile 2024. La serie è stata ampiamente apprezzata dal pubblico e la critica ha lodato la regia, la scrittura e il tono generale degli otto episodi rilasciati.

Dead Boy Detectives avrà una seconda stagione?

La serie ha aperto abbastanza bene, entrando nella Top 10 di Netflix, ma non c’è alcuna conferma ufficiale che Netflix abbia rinnovato lo show per una seconda stagione. Continuate a seguire Collider per sapere se la serie avrà una meritata seconda stagione.

Cosa è successo nella stagione 1 di Dead Boy Detectives?

Edwin Paine (George Rextrew) e Charles Rowland (Jayden Revri) sono due giovani uomini che sono stati entrambi uccisi nello stesso collegio, a decenni di distanza l’uno dall’altro. Mentre Edwin è morto all’inizio del XX secolo, la morte di Charles è avvenuta negli anni Novanta. Ora sono migliori amici che, invece di passare all’aldilà, rimangono sulla Terra a risolvere crimini di tipo soprannaturale.

Se inizialmente i due lavoravano da soli, alla fine si uniscono a un chiaroveggente molto vivo di nome Crystal Palace (Kassius Nelson), che è in grado di vedere e toccare Edwin e Charles. Tutto questo accade mentre l’Infermiera di Notte (Ruth Connell) cerca di convincere Edwin e Charles a venire nell’aldilà, nonostante il buon lavoro che gli amici stanno facendo come detective. Mentre nel finale della prima stagione l’infermiera è stata nominata accompagnatrice dei ragazzi, il tempo ci dirà se questa nuova combinazione funzionerà.

Nel corso della prima stagione, ci sono diverse trame importanti, una delle quali è la possessione di Crystal da parte di un demone di nome David. Non solo David ha posseduto Crystal, ma ha anche portato con sé alcuni dei suoi ricordi, che diventano la forza trainante per Crystal di lavorare con i ragazzi per riavere questi ricordi in cambio del suo aiuto con i loro misteri. In una rivelazione inaspettata, apprendiamo che Crystal lascia volontariamente che David prenda i suoi ricordi, perché non la dipingono come la persona migliore.

Un’altra storia importante della stagione 1 è quella dei sentimenti di Edwin per Charles. Le cose si complicano perché anche Crystal è romanticamente interessata a Charles. Dopo aver conosciuto Crystal, Charles convince Edwin a permetterle di unirsi alla loro squadra e Edwin accetta con riluttanza. Non ci vuole molto perché Edwin si convinca che i poteri soprannaturali di Crystal saranno preziosi per la squadra e cominci a simpatizzare con lei; tuttavia, quando si rende conto dei sentimenti di Crystal per Charles, torna a diffidare di lei.

Un’altra storia importante della Stagione 1 è quella di Niko Sasaki (Yuyu Kitamura), una ragazza che ha sfiorato la morte e che ora può vedere i fantasmi, compresi Edwin e Charles. Niko aiuta i detective, in quanto i suoi poteri sono un’utile aggiunta alla squadra. Nel finale della prima stagione, Niko sembra morire; tuttavia, nei momenti finali, viene rivelato che Niko potrebbe essere ancora viva in qualche forma. Questo è uno dei più grandi cliffhanger della prima stagione e i fan non vedranno l’ora di vedere se Niko diventerà un personaggio più importante, se ci sarà una seconda stagione.

Di cosa parla Dead Boy Detectives

Edwin e Charles sono due giovani uomini che sono stati uccisi nello stesso collegio. Sebbene queste morti siano avvenute a decenni di distanza l’una dall’altra, alla fine i due si sono legati e hanno deciso di rimanere sulla Terra a risolvere crimini soprannaturali invece di passare all’aldilà.

Edwin, morto mentre veniva sacrificato in un rituale demoniaco, ha trascorso settant’anni all’inferno, da cui è riuscito a fuggire. Charles è morto dopo essersi ammalato mentre era vittima di bullismo da parte di altri ragazzi della sua scuola. Poiché nessuna delle due morti è stata affrontata in modo adeguato, i due si sentono in dovere di aiutare altre anime a trovare la strada per l’aldilà.

I due si uniscono a una chiaroveggente di nome Crystal Palace, diventando un trio. Mentre aiutano diversi spiriti a lasciare la Terra, Edwin e Charles devono sempre stare attenti all’Infermiera Notturna, lo spirito che cerca di trascinare involontariamente i due ragazzi nell’aldilà.