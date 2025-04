Daredevil: Rinascita, chi è Bastian Cooper? Un importante cambiamento rispetto ai fumetti!

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per l’episodio 7 di Daredevil: Rinascita

L’episodio 7 di Daredevil: Rinascita ha rivelato la vera identità di Muse: Bastian Cooper. Questa scelta segna un cambiamento notevole rispetto alla Marvel Comics. Il finale dell’episodio 6 di Daredevil: Rinascita ha visto il personaggio titolare tornare in campo per la prima volta dalla première, per affrontare Muse. Il fatto che Muse abbia preso di mira Angela del Toro ha costretto Matt a indossare di nuovo la tuta, e l’episodio 7 ripropone Devil in campo, ora che l’eroe è impegnato a abbattere il serial killer/artista.

Dopo la quasi fuga di Angela, Muse ha inseguito un’altra persona vicina al cuore di Matt: Heather Glenn. Tuttavia, è stata solo una coincidenza dato che Muse è un paziente di Heather, qualcosa anticipato in un Easter egg dell’episodio 2. Tramite la sua seduta di terapia con Heather, è stata rivelata la vera identità di Muse, evento che separa la serie dai fumetti. Rivelando l’identità di Muse come Bastian Cooper, lo show dà una nuova svolta al personaggio che non era presente nei fumetti Marvel.

Daredevil: Rinascita rivela che Muse è Bastian Cooper

Un cliente problematico di Heather

Come già accennato, la rivelazione dell’identità di Muse nell’episodio 7 di Daredevil: Rinascita è avvenuta tramite una seduta di terapia con Heather. Il ruolo di Hunter Doohan nella è stato anticipato per la prima volta nell’episodio 2, e l’episodio 7 che ha rivelato che l’attore interpreta Bastian Cooper. Bastian Cooper è descritto come un individuo problematico, che è stato ricoverato contro la sua volontà in ospedali psichiatrici più volte nel corso della sua vita. Inoltre, si diceva che Bastian Cooper fosse un combattente d’élite di Taekwondo, il che spiega la sua capacità di competere con Daredevil nell’episodio 6 nonostante non avesse i suoi superpoteri dei fumetti.

Il detective Kim ha rivelato che Bastian è stato addestrato nel Taekwondo da Lee Suk Ji, e Bastian contemporaneamente raccontava a Heather quanto odiasse il suo allenamento. Bastian insiste sul fatto che è stato costretto ad allenarsi mentre Kim dice a Fisk che Lee Suk Ji è stato trovato morto poco dopo essersi trasferito nella casa dei Cooper. Bastian rivela quindi la sua vera natura a Heather, confermando il suo omicidio di Lee Suk Ji e degli innumerevoli altri che Muse ha ucciso durante Daredevil: Rinascita.

Bastian dice a Heather che lei lo ha aiutato a svelare la sua vera identità di Muse. Muse quindi indossa la tuta dopo aver messo KO Heather, tentando di usarla in un’opera d’arte apparentemente definitiva che permetterà alla città di vedere veramente chi è. Bastian viene rapidamente ostacolato da Daredevil, prima che Heather lo uccida. È interessante notare che questa trama nell’episodio 7 aggiunge molto di più al personaggio di Muse.

L’identità di Muse in Daredevil: Rinascita è un cambiamento importante rispetto ai fumetti

Muse è più un enigma nel materiale originale

La rivelazione dell’identità di Muse nel finale dell’episodio 7 è completamente originale per la serie. Muse è un personaggio tratto dalla Marvel Comics, ma la sua identità è molto più misteriosa nel materiale originale. Nonostante appaia a lungo in diverse trame di Daredevil, la vera storia di Muse non è mai stata rivelata, con il personaggio che rimane un serial killer squilibrato e ispirato dall’arte che cerca costantemente di decorare New York con la sua arte omicida.

La storia passata che coinvolge Bastian Cooper è stata interamente creata per Daredevil: Rinascita. La serie TV Marvel Disney+ presenta delle differenze rispetto ai fumetti in altri modi, ma molti elementi sono tratti direttamente dai fumetti. Per quanto riguarda Cooper, tuttavia, la serie ha presentato probabilmente la più grande deviazione dai fumetti finora, dando a Muse un’intera storia passata e, più in generale, un’identità che non è mai stata confermata nei progetti stampati.

Anche la morte di Muse in Daredevil: Rinascita è un cambiamento importante rispetto ai fumetti

La morte di Muse nei fumetti è collegata a un altro grande supereroe Marvel

A quanto pare, l’identità di Muse come Bastian Cooper non è l’unico cambiamento significativo che Daredevil: Rinascita apporta alla Marvel Comics. L’altro si presenta sotto forma della morte di Muse. Heather spara a Muse dopo che quest’ultimo ha combattuto con Daredevil, ponendo fine per sempre alla violenta serie di crimini di Bastian. Ciò ha molto senso per la serie e dà a Heather un coinvolgimento molto maggiore nella storia generale, cosa che non si poteva dire prima.

Detto questo, l’omicidio di Muse da parte di Heather segna un altro grande distacco dal materiale originale. Oltre a Daredevil, nei fumetti Marvel anche Blindspot è un importante avversario di Muse. Blindspot aiuta spesso Daredevil a combattere contro il serial killer e alla fine uccide Muse. Dopo una lunga trama che coinvolge la Mano, Blindspot sconfigge Muse, spingendo quest’ultimo a suicidarsi bruciando detriti.

Ovviamente, Blindspot non fa parte dell’MCU, il che significa che non fa parte di Daredevil: Rinascita. Invece, l’MCU ha scelto di legare Muse alla trama di Heather, con la sua morte che ha favorito lo sviluppo del suo personaggio. Sebbene sarebbe stato bello vedere Blindspot e la sua rivalità con Muse, la storia semplicemente non si adattava alla serie. Alla fine, lo spettacolo ha fatto la scelta migliore per adattare i vari elementi dei fumetti Marvel in modo avvincente, che si tratti del metodo dell’eventuale morte di Muse o delle rivelazioni sul suo passato come Bastian Cooper.