Dynamic Duo: il primo footage mostra la Batmobile del DCU!

Il primo progetto che DC Films ha presentato in occasione del CinemaCon è stato Dynamic Duo, un film d’animazione che vede Dick Grayson e Jason Todd, i primi due Robin, come protagonisti doppi. Sono state mostrate riprese del film che includevano alcune scene incredibili. Trapelate in rete, le riprese mostravano per la prima volta la Batmobile nel DCU. Si schianta contro un pilastro in una sorta di inseguimento, ma non sappiamo ancora se questa Batmobile sarà simile a quella di The Brave and the Bold, poiché entrambe le uscite sono piuttosto lontane.

Anche la qualità tecnica del filmato mostrato è stata elogiata. L’espressione “animazione di marionette” è stata usata per descriverla, rivelando uno stile davvero unico per Dynamic Duo. L’animazione di marionette è uno stile di animazione stop motion Il film è prodotto da Swaybox Studios, uno studio noto per un mix di animazione di marionette stop motion e CGI. Sfortunatamente, ci sono pochissimi altri dettagli disponibili sul film.

Dynamic Duo è un film d’animazione realizzato da Swaybox

James Gunn e Peter Safran saranno produttori per DC Studios, mentre Matt Reeves è a bordo con il suo studio 6th & Idaho. Andersson e Michael Uslan di Swaybox sono anche impegnati in ruoli di produzione.

Nonostante il coinvolgimento di Reeves, il film non è ambientato nello stesso universo di The Batman and The Penguin. Tuttavia, resta da vedere se si svolgerà o meno all’interno del DC Universe, che verrà lanciato più avanti quest’anno con Creature Commandos, poiché Gunn deve ancora confermare, anche se immaginiamo che a breve arriverà una sorta di chiarimento.

Dynamic Duo si unisce agli altri progetto DCU annunciati: Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, The Authority, The Brave and the Bold, Swamp Thing, Teen Titans, il film senza titolo Bane e Deathstroke, Creature Commandos, Peacemaker S2, Lanterns, Waller, Paradise Lost, Booster Gold e una serie senza titolo su Blue Beetle.