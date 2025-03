Daredevil: Rinascita episodio 3: la spiegazione dell’episodio

Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER per Daredevil: Rinascita, episodio 3

Daredevil: Rinascita è partito alla grande con due episodi (qui la nostra recensione) pieni di colpi di scena, e la serie Marvel Cinematic Universe continua con un terzo episodio che si concentra principalmente sulle scene in tribunale, nel corso del processo a Hector Ayala/Tigre Bianca, presentato nell’episodio 2 e interpretato da Kamar de los Reyes.

Riepilogo dell’episodio 3 di Daredevil: Rinascita

Un’altra grande tragedia colpisce l’MCU

Hector Ayala racconta a Matt Murdock della spiaggia portoricana che ama e che è il suo posto preferito sulla Terra.

Matt promette che si riunirà alla sua famiglia. Un camion viene rapinato ed entrambi i lavoratori vengono uccisi.

L’agente Poweel cerca di minacciare Matt dopo il loro incontro nell’episodio 2, ma lui risponde che Powell avrebbe dovuto spiegare la manomissione dei testimoni.

L’agente Powell mente in tribunale e dice che la stazione della metropolitana era una città fantasma e Hector è spuntato dal nulla con uno sguardo selvaggio negli occhi.

L’agente Powell e un altro intercettano il camion di Cherry per prendere il testimone chiave di Matt, Nicky Torres, ma Nicky arriva in tribunale in taxi.

Nicky viene spaventato dai poliziotti e dice di essere stato a casa tutta la notte.

Buck incontra i capi delle cinque famiglie criminali; è stata Vanessa a mandarlo.

Matt rivela alla corte che Hector è Tigre Bianca .

. Diversi testimoni salvati da Tigre Bianca si presentano in tribunale per parlare di lui in modo positivo.

Kirsten legge un rapporto della polizia su come Tigre Bianca ha salvato la vita di un poliziotto e lo ha aiutato ad arrestare il sospettato.

Matt raccoglie altri rapporti della polizia su come Tigre Bianca ha aiutato gli agenti di polizia. L’accusa sostiene che le persone cattive possono fare cose buone e viceversa.

Hector Ayala viene dichiarato “non colpevole” di tutte le accuse. Matt tira fuori una bottiglia di bourbon costoso che lui e Foggy hanno aperto solo per celebrare le vittorie, per ricordare che il sistema legale funziona.

Tigre Bianca esce di pattuglia e viene colpito alla testa da una persona misteriosa che indossa un giubbotto con il logo del teschio del Punitore.

La spiegazione del verdetto del processo per omicidio di Tigre Bianca

Matt Murdock mostra perché è un avvocato davvero bravo

L’evento principale dell’episodio 3 di Daredevil: Rinascita è il processo per omicidio di Tigre Bianca. Da quando Matt ha rinunciato a essere Daredevil a causa della morte di Foggy, il personaggio Marvel di Cox si è concentrato sulle sue imprese da avvocato. Ciò lo porta a difendere un altro eroe di strada, Matt sa che Hector è Tigre Bianca e non ha ucciso il poliziotto. Dopo aver salvato Nicky Torres alla fine dell’episodio 2, tutto sembrava perfettamente predisposto: il testimone che avrebbe dovuto testimoniare e scagionare Hector da tutte le accuse. Tuttavia, per paura dei poliziotti, Nicky mente.

Questo manda a rotoli la strategia di Matt e Kirsten McDuffie. È facile capire perché Nicky abbia mentito, dato che è stato arrestato per spaccio, che ha assunto per provvedere a suo figlio. Diventare un informatore della polizia ha fatto naufragare il suo caso. Temendo ritorsioni quando si è trovato in una stanza piena di poliziotti, Nicky ha deciso di mentire e dire che era stato a casa tutta la notte, facendo sembrare che Hector avesse attaccato i poliziotti senza essere stato provocato. Ciò porta Matt a infrangere una regola. Dopo aver inizialmente convinto il giudice a bloccare la rivelazione che Hector era Tigre Bianca, Matt lascia trapelare la verità.

Matt prende la maschera di Tigre Bianca di Hector e la solleva perché tutti la vedano. Questo elemento rappresenta la svolta del caso. Matt e Kirsten ottengono diversi testimoni che sono stati salvati da Tigre Bianca per testimoniare su come l’eroe li ha aiutati. Procedono a leggere un rapporto della polizia su come Tigre Bianca ha salvato la vita di un poliziotto e lo ha aiutato ad arrestare un sospettato, eliminando la narrazione che fosse contro i poliziotti. Alla fine, Hector Ayala viene dichiarato “Non colpevole”.

L’identità esatta di Adam rimane ancora un mistero

La tensione tra Vanessa e Wilson Fisk continua

I primi due episodi di Daredevil: Rinascita hanno mostrato che Wilson e Vanessa Fisk hanno problemi coniugali. Hanno iniziato ad andare in terapia di coppia con nientemeno che Heather Glenn, la nuova fidanzata di Matt Murdock. Uno dei fattori cruciali nei loro problemi sembra essere Adam. Il personaggio misterioso ha finora è stato menzionato solo nella serie MCU, mai visto. Tuttavia, in base al contesto della conversazione della coppia su di lui, sembrano esserci un paio di possibili spiegazioni su chi sia Adam. La prima è che Vanessa ha tradito Wilson mentre lui era via.

La loro prima conversazione su Adam è iniziata con Wilson che ha detto a Vanessa che sapeva di lui, con lei che chiedeva al marito di non uccidere Adam. Il ruolo del personaggio misterioso potrebbe anche non essere di natura romantica, derivante dal modo in cui Vanessa ha sostituito Kingpin come capo del suo impero criminale mentre si stava riprendendo da uno sparo in faccia. Nell’episodio 3, Vanessa è arrabbiata perché Fisk non le permette di tornare a guidare le cinque famiglie, che ora stanno creando caos in sua assenza. Vanessa sente di essere punita da Wilson, quindi la situazione di Adam dovrebbe degenerare.

Chi ha ucciso Tigre Bianca?

L’MCU potrebbe aver appena reintrodotto un importante antieroe

L’episodio 3 di Daredevil: Rinascita, come il primo episodio della serie, include anche una morte importante. Dopo Matt ha vinto in tribunale, scagionando Hector da tutte le accuse e persino celebrando il funzionamento del sistema legale, Tigre Bianca viene ucciso. Matt ha detto a Hector che se avessero vinto, non sarebbe mai più potuto scendere in piazza nei panni del vigilante. Hector ha sostenuto di avere il potere di aiutare le persone, quindi era quello che doveva fare, e essere Tigre Bianca era ciò che era. Dopo che però ricominciato a pattugliare, un uomo che indossa una maglia con il teschio del Punitore gli spara.

Frank Castle di Jon Bernthal è stato confermato da tempo per la serie. Il misterioso personaggio visto alla fine dell’episodio usa un giubbotto simile a quello che il Punitore aveva nelle sue apparizioni in The Defenders Saga. Questi segnali, oltre al fatto che Frank non ha paura di sporcarsi di sangue e persino di sparare agli eroi, suggeriscono che potrebbe essere lui dietro l’atto. Tuttavia, Daredevil: Rinascita ha presentato un paio di poliziotti corrotti con tatuaggi che mostrano una versione leggermente diversa del logo del teschio del Punitore. Dal momento che Tigre Bianca ha vinto un processo per omicidio sulla morte di un poliziotto, forse Frank non c’entra.

Il commovente sound design dei titoli di coda

Un modo straziante per concludere l’episodio

I fan della Marvel si sono abituati alle scene post-credits sia nei film che nelle serie TV. Mentre Daredevil: Rinascita Episodio 3 non ha una scena del genere, il team dietro la serie MCU ha escogitato un modo straziante per concludere l’episodio. Mentre scorrono i titoli di coda, si possono sentire i suoni delle rane e dell’oceano. Si tratta di un richiamo alla conversazione che Matt e Hector hanno all’inizio dell’episodio. Quando descrive il suo posto preferito al mondo, Hector menziona l’oceano e i suoni delle rane che cantano che gli portano pace.

Aveva paura di non avere mai più la possibilità di tornare alla spiaggia portoricana che amava visitare. Matt glielo promise e gli diede persino i mezzi per farlo vincendo la causa e liberando Hector. Tuttavia, dopo che Tigre Bianca viene assassinato a sangue freddo da un misterioso personaggio che indossa il simbolo del Punitore, Hector non avrà mai più la possibilità di tornare alla sua amata spiaggia. I suoni delle rane che cantano e delle onde che si infrangono iniziano proprio mentre scorrono i titoli di coda dopo la morte di Hector. Un finale straziante.