Spider-Man 4: i rumors suggeriscono l’introduzione di un nuovo villain “con la frusta”

È passato molto tempo da quando Spider-Man: No Way Home è arrivato nei cinema con grande successo di pubblico, e questo ha reso il suo annunciato sequel, Spider-Man 4, uno dei film più chiacchierati e attesi dei prossimi anni.

Dopo il tam tam di pettegolezzi, The Cosmic Circus ha fatto un po’ di luce su cosa probabilmente ci aspetta. “Ho sentito molte cose contrastanti, prima Knull, poi Mefistofele, ora Doom”, spiega Alex Perez del sito. “Quello che posso dire è che non mi aspetto che il cattivo sia qualcuno al livello della strada’”. In seguito avrebbe aggiunto di aver sentito che “c’è un personaggio con una frusta coinvolto”, un riferimento forse a Black Cat o a Montana degli Enforcers (il primo sembra più probabile).

Nei fumetti, Felicia Hardy non ha alcun interesse per l’uomo sotto la maschera e ora sembra il momento perfetto per uno Spider-Man che ha rinunciato a essere Peter Parker di rimanere intrappolato nella rete di un personaggio moralmente discutibile come Black Cat.

Alla domanda sul possibile ruolo di Venom in Spider-Man 4, lo scooper dice: “L’ultima volta che ho sentito qualcosa, stavano pianificando di portare Eddie per Spider-Man 4, ma vedremo se sarà così”. Nel momento in cui è stato rivelato che Knull era in Venom: The Last Dance, si diceva che lui e Eddie Brock fossero il centro del il piano per il prossimo film di Spidey, quindi non si tratta di una informazione troppo pesante.

Altri dettagli nel rapporto del sito includono Peter che è “emotivamente in conflitto” in Spider-Man 4 e un’affermazione secondo cui l’eroe può in qualche modo annullare l’incantesimo del Dottor Strange.

Il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton sarà al timone di Spider-Man 4, il che significa che i fan si aspettano alcune scene d’azione selvagge. Perez ha accennato a ciò stuzzicandoci con “Il team di stunt/[coreografie] si sta divertendo con un po’ di roba pre-visualizzata”.

Sembra che Marvel Studios e Sony Pictures stiano puntando tutto sulla prossima uscita da solista dell’arrampicamuri, che sarà un’avventura multiversale. Ciò significa che dovremo aspettare la storia a livello di strada che gli ultimi momenti di Spider-Man: No Way Home apparentemente ci hanno promesso.

Spider-Man 4 è stato ufficialmente fissato per il 31 luglio 2026, con il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.