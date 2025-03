Avengers: Doomsday e Secret Wars, ecco su quali fumetti saranno basati

Sebbene i film dei Marvel Studios e gli show Disney+ abbiano utilizzato i titoli di famose storie a fumetti in alcuni casi (Civil War, Secret Invasion, Infinity War), nessun progetto MCU ha mai adattato precisamente una serie di cui prendeva il nome e su cui era basata.

Non ci aspettavamo che ciò cambiasse per i prossimi film crossover, ma Joe e Anthony Russo hanno ora confermato che Avengers: Doomsday e Secret Wars non ignoreranno completamente il materiale originale. Durante una nuova intervista con Tech Radar, i fratelli Russo hanno rivelato che “trarranno ispirazione” sia dal primo Secret Wars scritto da Jim Shooter, pubblicato nel 1984, sia dalla versione scritta da Jonathan Hickman, pubblicata nel 2015.

“Beh, creiamo sempre la nostra versione della storia”, ha detto Joe quando ho chiesto se avrebbero preso in considerazione una serie di fumetti rispetto all’altra. “Quindi, usiamo i fumetti come libera ispirazione.” “Ma, sai, sono cresciuto con la serie originale”, ha aggiunto. “È qualcosa che mi ha portato ai fumetti Marvel. Anche la serie di Hickman è fantastica [e sono] molto diverse l’una dall’altra in molti modi, quindi trarremo ispirazione da entrambe.”

Sulla base di ciò che abbiamo visto dai recenti concept art, alcuni elementi della serie di Hickman influenzeranno Avengers: Secret Wars, ma non saremmo affatto sorpresi se Doomsday introducesse personaggi come Beyonder e Battleword, che erano elementi fondamentali del racconto originale di Shooter.

La serie degli anni ’80 ha visto anche il debutto del costume nero di Spider-Man, che alla fine ha portato all’introduzione di Venom. Con Spider-Man 4 in uscita tra Doomsday e Secret Wars, potremmo finalmente vedere il ragno interpretato da Tom Holland indossare quel costume da simbionte.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.