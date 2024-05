Demon Slayer, guida ai personaggi: chi si unisce a Tanjiro in Hashira Training Arc

Demon Slayer stagione 4 è una parte fondamentale della serie, la cui uscita è prevista per il 12 maggio 2024. L’arco dell’Addestramento degli Hashira approfondisce l’intenso addestramento degli Hashira e del resto del Corpo dei Demoni, preparandoli alla battaglia finale contro Muzan.

Questa stagione copre i capitoli 128-136 del manga, mentre il film copre già i capitoli 128 e 129, oltre ad alcune scene aggiunte nell’anime. Ciò significa che l’anime potrebbe andare oltre il capitolo 136, fino all’arco della Battaglia Finale, ecco cosa c’è da sapere sul cast principale di Demon Slayer: L’arco dell’addestramento di Hashira.

Tanjiro Kamado

“Per dissipare i rimpianti di coloro che sono stati uccisi, per impedire che appaiano altre vittime, brandirò senza sosta la mia lama contro i Demoni, e questo è un dato di fatto”. – Tanjiro

Tanjiro Kamado, incarnazione della resilienza e della gentilezza, è in missione per restituire alla sorella minore (Nezuko) la sua umanità. Il suo cammino è costellato da numerose sfide, ma attraverso queste prove stringe legami indissolubili con i suoi compagni, Zenitsu e Inosuke. Sono stati i primi a unirsi a lui in questo viaggio, formando un gruppo affiatato che ispira un senso di compagnia. L’incrollabile determinazione di Tanjiro nel salvare sua sorella da una maledizione e nello sconfiggere il signore di tutti i demoni, Muzan, è davvero stimolante. Tanjiro è stato il primo spadaccino a brandire una lama nera dopo secoli, un fatto che solleva molte domande intriganti.

Chi è Tanjiro? Perché è lui a possedere la Lama Nera e qual è il suo legame con il respiro del Sole? Questi misteri, anche se parzialmente svelati, promettono una comprensione più profonda, probabilmente in questa stagione. Le allusioni al ballo con il padre in sogno e il potenziale legame con il respiro del Sole non fanno che aumentare l’enigma che circonda Tanjiro e la sua famiglia, e lo stesso vale per la sorella: perché è stata in grado di conquistare il Sole?

Nezuko Kamado

Nezuko Kamado, la sorella minore del nostro protagonista, Tanjiro, è una figura centrale dell’Arco di addestramento. Come Tanjiro, è una sopravvissuta al massacro della loro famiglia, ma ha la maledizione di essere un demone, che la fa soffrire di più. Tuttavia, persevera, proteggendo il fratello in modo unico e crescendo maggiormente attraverso la sofferenza. Il suo viaggio è segnato dalla lotta per riconquistare la sua umanità di demone e dalla sua capacità di conquistare il Sole, che la rende l’unico obiettivo dell’antagonista principale, Muzan. La sua trasformazione e la sua resilienza sono aspetti fondamentali dell’Arco di addestramento.

Zenitsu

Zenitsu, uno dei due studenti dell’ex Hashira del Tuono, Jigoro Kuwajima, è un personaggio che subisce una crescita significativa nell’Arco dell’addestramento. La sua paura e il suo fastidio iniziali sono in netto contrasto con il suo coraggio e la sua affidabilità successivi. Si fa avanti per proteggere Nezuko insieme a Inosuke quando Tanjiro non può farlo, a testimonianza della sua crescita. Il contributo di Zenitsu a molte battaglie, come quella di Daki e Gyutaro, è fondamentale per l’arco del Distretto dei divertimenti, a testimonianza degli insegnamenti del suo mentore, Jigoro Kuwajima.

Inosuke

Inosuke è il combattente più flessibile di tutti i Demon Slayer, non solo il combattente più flessibile ma anche il pensatore più flessibile della squadra. A volte riesce a tenere insieme il gruppo con la sua comicità poco ortodossa, che a prima vista può risultare strana, ma che a pensarci bene è la più onesta del gruppo, il che credo sia dovuto al fatto che non fa molto parte della civiltà umana. Come Zenitsu, Insouke ha avuto un ruolo fondamentale nella battaglia di Tanjiro e Nezuko. Fa squadra con Zenitsu per tenere occupata una delle lune superiori a Daki. Inosuke è il libero pensatore della squadra e, a sua volta, è il più rumoroso del gruppo, nel bene e nel male.

Genya Shinazugawa

Genya Shinazugawa è stato accennato quando Tanjiro ha affrontato le prime prove per diventare un cacciatore di demoni nella prima stagione. Ma ha avuto un ruolo considerevole nell’arco del Villaggio degli Spadaccini. Grazie alla capacità di consumare i demoni e di ottenere la loro capacità di resistenza e di guarigione, è stato in grado di aiutare Tanjiro nella sua battaglia contro Hantengu e le sue sei emozioni: Rabbia (Sekido), piacere (Karaku), dolore (Aizetsu), gioia (Urogi), odio (Zohakuten) e risentimento (Urami).

Nel corso dell’arco, vediamo Genya in difficoltà fisica e mentale a causa di suo fratello, Sanemi Shinazugawa, e del loro passato, accennato durante l’arco del Villaggio degli Spadaccini; la loro storia verrà ampliata un po’ di più durante l’arco del Traning di Hashira, concentrandosi sul passato tra Genya e il suo Sanemi e spiegando perché Sanemi mostra così tanto disprezzo verso Genya.

Durante l’arco di addestramento degli Hashira, approfondiremo la conoscenza degli Hashira e del loro regime di addestramento con il resto degli uccisori di demoni. Questo include gli Hashira dell’Amore, Mitsuri, Hashira dell’Acqua, Giyu, Hashira del Serpente, Obanai, Hashira del Suono, Tengen, Hashira del Vento, Sanemi, Hashira della Nebbia, Muichiro, Hashira degli Insetti, Shinobu e Hashira della Pietra Gyomei.

