Come la seconda stagione di The Sandman di Netflix cambia il mito greco più famoso di tutti i tempi

The Sandman porta sullo schermo una delle tragedie più amate della mitologia greca, ma aggiunge un tocco personale alla storia classica, rendendola perfetta per l’universo dark fantasy. L’adattamento Netflix dell’influente serie DC Comics segue Dream (Tom Sturridge), membro dei misteriosi Endless, esseri che sono la personificazione dei concetti fondamentali dell’universo.

L’arco narrativo di Dream nel primo volume della seconda stagione di The Sandman lo ha già portato a contatto con molti nuovi personaggi provenienti da diversi regni. Dopo aver riparato i danni causati dalla sua prigionia nella prima stagione, il secondo e ultimo capitolo vede Dream intraprendere un viaggio per rimediare a una delle sue peggiori azioni liberando Nada (Umulisa Nahiga).

Oltre all’introduzione di nuovi membri della famiglia Endless con Delirium (Esme Creed-Miles) e Destiny (Adrian Lester), Dream riceve la visita di varie figure mitologiche, tra cui gli dei nordici Odino, Loki e Thor (rispettivamente Clive Russell, Freddie Fox e Laurence O’Fuarain). Tuttavia, viene anche esplorata la relazione molto più stretta di Dream con una certa mitologia chiave.

La seconda stagione di The Sandman cambia il classico mito greco di Orfeo ed Euridice

I due amanti sono personaggi iconici della mitologia greca

Il cast della seconda stagione di The Sandman include Orfeo (Ruairi O’Connor), il bardo e poeta tracio che viaggiò a bordo dell’Argo e divenne l’amante di Euridice. Come nel mito, la serie vede la loro storia d’amore finire tragicamente quando Euridice (Ella Rumpf) calpesta una vipera, che la morde e la infetta con un veleno che le toglie la vita.

Nel mondo di The Sandman, Orfeo è il figlio di Dream.

Tra il dolore e il lutto, l'amore di Orfeo persiste e lo spinge a immergersi negli Inferi, nella speranza di convincere gli dei a restituirgli Euridice. Grazie al suo talento musicale, Orfeo conquista il cuore del dio greco della morte, Ade (Garry Cooper), e di sua moglie, Persefone (Antonia Desplat), che gli permettono di tornare nel regno dei mortali con Euridice.

Tuttavia, a Orfeo viene imposta una condizione: deve fare da guida e non può voltarsi indietro finché entrambi non avranno varcato la soglia degli Inferi. In un momento di scarsa lucidità, Orfeo si volta indietro per guardare sua moglie prima che lei possa mettere piede nel regno dei mortali, condannandola così a rimanere per sempre negli Inferi.

Cosa succede a Orfeo nella rivisitazione del mito greco in The Sandman

Orfeo è una delle grandi vergogne di Dream

Nel mondo di The Sandman, Orfeo è il figlio di Sogno. Nonostante il suo legame con gli Eterni, la vita di Orfeo procede per lo più normalmente per un mortale, fino alla sua fatidica avventura negli Inferi per salvare Euridice. Per questo, chiede l’aiuto di sua zia, Morte (Kirby Howell-Baptiste), che gli concede l’immortalità per sopravvivere al viaggio.

Quando Orfeo commette l’errore fatale di voltarsi indietro, però, la sua vita prende una piega molto più oscura. Orfeo viene decapitato dopo il suo tentativo di salvare Euridice, ma poiché possiede ancora il dono dell’immortalità di sua zia, continua a vivere in questo stato, rimanendo intrappolato per secoli.

Durante l’era della Rivoluzione francese, Dream recluta Johanna Constantine (Jenna Coleman) per salvare suo figlio dalla prigionia. Alla fine, nella linea temporale attuale, Dream sceglie di porre fine alla vita di suo figlio per dargli pace, anche se questo infrange le antiche leggi degli Endless, concludendo la stagione 2, volume 1, di The Sandman con un finale sospeso.