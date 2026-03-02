Dove sono Rip e Beth nel sequel di Yellowstone di Kayce, Marshals?

Kayce è tornata in Marshals: A Yellowstone Story, ma non si sa dove siano finiti Rip e Beth nello spin-off di Yellowstone. Quando Yellowstone è terminato nel 2024, nonostante la sua popolarità continuasse, la famiglia ha subito diverse perdite negli ultimi episodi. Innanzitutto, l’uscita di scena scioccante di Kevin Costner ha costretto gli autori della serie a eliminare John III e, considerando il suo impegno nei confronti del ranch, non c’era nessun altro motivo valido per giustificare la sua assenza. In secondo luogo, Beth ha finalmente ottenuto la vendetta che aveva sempre desiderato con la morte di Jamie.

Questo ha lasciato solo due figli sopravvissuti al personaggio di Costner: Beth e Kayce. Entrambi i personaggi hanno ottenuto la loro versione di “e vissero felici e contenti”, dopo il ritorno del ranch Yellowstone alla riserva indiana di Broken Rock. Certo, Yellowstone non è riuscito a sviluppare il rapporto tra i fratelli fino alla morte di John III. Detto questo, è comunque curioso sapere perché Beth e Rip non si vedono da nessuna parte durante il nuovo inizio di Kayce in Marshals.

Rip e Beth si sono allontanati dal ranch Yellowstone alla fine della serie

La vendita del ranch Yellowstone è stata la manifestazione della promessa di lunga data del franchise su come sarebbe tornato ai suoi abitanti originari. Come parte dell’accordo, Kayce, Monica e Tate avrebbero mantenuto East Camp, cosa che rimane valida in Marshals. Nel frattempo, dato che la casa principale sarebbe stata demolita, Beth e Rip hanno acquistato un ranch più piccolo a Dillon, nel Montana, dove alla fine si sono trasferiti.

Come descritto nella serie principale, Dillon si trova a circa 40 miglia a ovest della zona di Bozeman, dove si sono svolti gli eventi della serie principale e ancora nella stessa zona in cui si trova Kayce. Ciò significa che la coppia e il loro figlio adottivo, Carter, sono abbastanza lontani da avere una certa separazione, soprattutto perché presto debutteranno con il loro spin-off, Dutton Ranch, ma abbastanza vicini da consentire a Taylor Sheridan e al suo team di mettere in scena un crossover.

Dato che il primo episodio di Marshals: A Yellowstone Story, e probabilmente anche i prossimi, saranno incentrati sulla nuova vita di Kayce come membro degli U.S. Marshals e sul nuovo inizio di Tate, non c’è davvero bisogno che Rip e Beth compaiano a questo punto. Anche se qualsiasi tipo di cameo è fantastico, è molto meglio se c’è qualcosa di più di un semplice fan service.

Rip e Beth appariranno mai in Marshals: A Yellowstone Story?

Come accennato in precedenza, la logistica rende più facile la comparsa di Rip e Beth in Marshals: A Yellowstone Story. A questo punto, si tratta solo di trovare un motivo che giustifichi il fatto che dedichino parte della loro giornata alla creazione del proprio ranch e al viaggio verso East Camp. Come si vede in Yellowstone, la famiglia Dutton ama concentrarsi sui propri affari, a meno che non sia assolutamente necessario interferire in quelli degli altri.

Il produttore esecutivo di Dutton Ranch, Chad Feehan, ha recentemente affrontato la questione e, pur non escludendo questa possibilità, ammette che l’obiettivo principale di entrambe le serie al momento è quello di affermarsi. Ciò significa che, invece di lavorare a un crossover, stanno dando la priorità alle rispettive trame narrative. Dal punto di vista pragmatico, questo è l’approccio giusto, poiché è più importante definire prima l’identità di Marshals e Dutton Ranch per poi realizzare un crossover migliore.