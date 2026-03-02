Matlock perde un protagonista prima del ritorno nel 2026: cosa cambia per il piano di vendetta di Madeline

Quando Matlock tornerà nel 2026 con la seconda metà della stagione 2, lo farà senza uno dei suoi personaggi principali. La pausa invernale prolungata del palinsesto CBS 2025-2026 ha lasciato i fan in attesa di nuovi sviluppi, ma ora è arrivata una conferma che cambia sensibilmente gli equilibri della serie guidata da Kathy Bates.

L’ultimo episodio inedito di Matlock è andato in onda a inizio dicembre 2025, con un mid-season finale carico di colpi di scena. Senior è stato colpito da un ictus finendo in coma farmacologico, mentre la riconciliazione tra Madeline e Olympia sembrava finalmente a un passo. In mezzo a questo caos narrativo, però, la serie aveva già iniziato a preparare l’uscita di Billy.

L’attore David del Rio è stato infatti licenziato dopo accuse di molestie presentate dalla co-star Leah Lewis. A seguito dell’accaduto, l’attore è stato allontanato immediatamente dal set e la produzione è entrata in una pausa programmata. CBS ha successivamente riaperto l’indagine interna, ma secondo quanto riportato da EW la decisione finale è stata quella di confermare il licenziamento.

L’uscita di Billy cambia gli equilibri del piano di vendetta di Madeline

La scelta del network significa che Billy non tornerà in Matlock. Anche se narrativamente il personaggio è ancora vivo – la sua uscita dallo studio Jacobson Moore era legata alla perdita della gravidanza di Sarah – la situazione fuori dallo schermo rende di fatto definitiva la sua assenza. La showrunner Jennie Snyder Urman ha inoltre confermato che il ruolo non verrà riassegnato a un altro attore: al suo posto entreranno nuovi personaggi.

Dal punto di vista narrativo, la perdita di Billy incide direttamente sul cuore della stagione. Il personaggio faceva parte del duo di collaboratori di Olympia insieme a Sarah ed era già presente nello studio quando Madeline aveva iniziato il suo piano di vendetta sotto copertura. Billy aveva sviluppato un rapporto di fiducia con Madeline, diventando un potenziale alleato prezioso all’interno dello studio legale.

La sua uscita, quindi, riduce la rete di supporto su cui Madeline poteva contare. Tuttavia, l’impatto sulla trama principale legata al caso Wellbrexa potrebbe essere meno devastante del previsto. Senior aveva infatti coinvolto direttamente Sarah come sua informatrice, rendendola un nodo narrativo più centrale rispetto a Billy. Se quest’ultimo avrebbe probabilmente finito per essere coinvolto nella cospirazione, al momento del licenziamento era ancora relativamente ai margini della storyline più ampia.

Paradossalmente, la scrittura aveva già predisposto una via d’uscita coerente attraverso la sottotrama della gravidanza di Sarah, offrendo agli autori uno spazio credibile per riorganizzare gli equilibri senza stravolgere completamente l’arco narrativo. Resta ora da capire come la seconda parte della stagione 2 ricalibrerà le dinamiche interne allo studio e in che modo il piano di vendetta di Madeline si evolverà senza uno dei suoi interlocutori chiave.