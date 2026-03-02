Sarah Michelle Gellar conferma un easter egg di Buffy in Finché Morte non ci Separi 2

Sarah Michelle Gellar ha rivelato un delizioso ricordo per i fan di Buffy – l’Ammazzavampiri, il suo iconico ruolo degli anni ’90, parlando del suo coinvolgimento nel prossimo sequel della commedia horror Finché Morte non ci Separi 2.

Finché Morte non ci Separi 2 riprende subito dopo gli eventi del sorprendente successo del 2019 Finché Morte non ci Separi. In quell’originale, Grace MacCaullay, interpretata da Samara Weaving, ha vissuto un matrimonio infernale quando il tradizionale gioco a nascondino dei suoi nuovi suoceri si è trasformato in una lotta mortale per la sopravvivenza. Finché Morte non ci Separi 2 vede protagonisti Weaving, Gellar, Kathryn Newton, Elijah Wood, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell e Kevin Durand.

Parlando del film con Entertainment Tonight, Sarah Michelle Gellar ha rivelato che Kathryn Newton, che interpreta Faith, la sorella di Grace, ha intenzionalmente fatto riferimento a uno dei look di Buffy per il suo personaggio, cosa di cui Gellar inizialmente non si era nemmeno resa conto. Leggi il commento completo di Gellar qui sotto:

La cosa davvero divertente è che non sapevo nulla di tutto questo. Così Kathryn [Newton] ha portato una foto di Buffy con questo vestito. Aveva in un certo senso un’idea di cosa fosse.

E poi sono nella prima scena con lei e le ho detto: “Sai, il tuo vestito mi ricorda qualcosa”. E lei: “Davvero?”. Quindi abbiamo un bellissimo fianco a fianco. Sì, l’acconciatura è esattamente la stessa.

Il look a cui Newton faceva riferimento non era altro che l’iconico outfit di Gellar nell’episodio pilota di Buffy – l’ammazzavampiri. Il personaggio di Newton in Finché Morte non ci Separi 2 replica il look, dalla camicia blu abbottonata all’acconciatura spettinata. È un piccolo ma potente Easter egg che i fan di Buffy apprezzeranno moltissimo quando il nuovo film arriverà al cinema.

Il duo di Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, tornano alla regia per l’attesissimo sequel, ambientato subito dopo gli eventi del suo predecessore, dopo che Grace è stata avvicinata dalla polizia nel finale del primo Ready or Not.

La rivelazione di Gellar sull’abbigliamento di Faith aggiunge un ulteriore livello di divertimento all’uscita del film, soprattutto per coloro che sono cresciuti con Buffy. La serie soprannaturale degli anni ’90 è diventata un punto fermo della cultura pop grazie al suo mix di horror, umorismo e un’attenta caratterizzazione dei personaggi, e vederne l’influenza, anche solo con un piccolo accenno, nel sequel di un amato film horror contemporaneo non può che suscitare entusiasmo.

Finché Morte non ci Separi 2 uscirà nei cinema questa primavera, inaugurando un nuovo capitolo della serie horror di culto. Con i suoi giochi letali, il nuovo cast e i giocosi richiami alla storia dell’horror, il sequel si preannuncia come uno dei film più attesi del 2026. Il film arriverà nei cinema il 9 aprile.