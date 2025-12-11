Little Disasters, spiegazione del finale: Chi ha fatto del male a Betsy?

La serie Little Disasters di Paramount+ racconta la storia di quattro donne le cui vite subiscono un drastico cambiamento dopo che una di loro viene accusata di aver fatto del male alla propria figlia. In sei episodi, la serie intreccia una trama avvincente che esplora il vero significato dell’essere una buona madre. Allo stesso tempo, tiene il pubblico con il fiato sospeso su ciò che è realmente accaduto alla bambina e su chi debba essere ritenuto responsabile della sua situazione. È solo nel sesto episodio che tutti i pezzi vanno al loro posto e la sconcertante verità viene alla luce, facendo sì che tutti si chiedano se conoscono veramente le persone che li circondano e quali segreti nascondono agli altri. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in Little Disasters

Quando la loro figlia, Betsy, non smette di piangere, Ed sveglia sua moglie, Jess, e le dice di portare la bambina all’ospedale. Jess è visibilmente in uno stato pietoso e in seguito si scopre che non è il tipo di persona che si fida facilmente degli ospedali o della medicina moderna. Ecco perché, quando Liz, la migliore amica di Jess che si era allontanata da lei, la vede in ospedale, si preoccupa. A peggiorare le cose, Betsy sembra avere ferite gravi, soprattutto alla testa, e Jess non sembra avere idea di come se le sia procurate. Lei sostiene che Betsy sia caduta mentre cercava di alzarsi in piedi, ma le ferite suggeriscono che si sia trattato di un incidente di natura più violenta.

Conoscendo Jess, Liz sa che sta mentendo, ma sa anche che Jess non farebbe mai del male ai suoi figli intenzionalmente. Tuttavia, quando Jess si rifiuta di dirle qualsiasi cosa, Liz è costretta a prendere una decisione. Il suo superiore le consiglia di chiamare i servizi sociali, cosa che avrebbe fatto se si fosse trattato di qualcun altro. È combattuta perché si tratta di una sua amica, ma deve fare il suo dovere di medico, e quindi fa la telefonata. Con il coinvolgimento dei servizi sociali, la situazione degenera rapidamente. A Jess non è permesso stare nella stessa stanza con sua figlia e, a tutti gli effetti, sembra che abbia perso sua figlia.

Quando la notizia arriva a casa, suo marito Ed è confuso e agitato, soprattutto dopo che viene rivelato che è stata chiamata la polizia per indagare sul caso e scoprire cosa è successo a Betsy. Per arrivare alla verità, viene scavato nel passato di Jess e della sua famiglia, il che fa emergere tutta la tensione e il caos che covavano sotto la superficie. Anche le altre amiche di Jess, Mel e Charlotte, e i loro mariti, Rob e Andrew, vengono coinvolti nel dramma, minacciando il delicato equilibrio di tutte le loro relazioni.

Cosa è successo a Betsy? Chi le ha fatto del male?

Nel corso di sei episodi, “Little Disasters” scava nella vita delle persone che circondano Betsy per individuare diversi sospetti che potrebbero averle fatto del male. Poiché le sue ferite sono gravi e l’incidente è avvenuto all’interno della casa, i sospetti ricadono su Jess ed Ed, ma alla fine si scopre che nessuno dei due è colpevole. Jess aveva detto la verità quando aveva affermato di non sapere come sua figlia si fosse ferita. Ha mentito solo sul fatto di essere in cucina quando è successo perché cercava di nascondere il fatto di aver lasciato i suoi due bambini piccoli a casa da soli. Se questo fosse venuto alla luce, sarebbe stata vista come una cattiva madre e non voleva che nessuno pensasse che non si prendesse cura dei suoi figli. Questa paura era anche il motivo per cui non aveva mai condiviso con nessuno i pensieri ricorrenti di fare del male a Betsy e agli altri suoi figli. Aveva bisogno di aiuto psicologico, ma non era pronta a credere che potesse essere aiutata, e questo ha aggravato il suo problema. Quel giorno Jess era terribilmente esausta.

Betsy non smetteva di piangere e Frankie era una vera peste. Jess aveva un sacco di faccende domestiche da sbrigare e, dato il suo stato mentale già fragile, non riusciva più a sopportare il pianto dei suoi figli. Così è uscita di casa senza riflettere su ciò che stava facendo. Mentre Jess era via, Frankie cercò di calmare sua sorella. Si rese conto che aveva sporcato il pannolino, ma non riusciva a cambiarlo da solo. Nello stesso momento, sentì bussare alla porta e, aprendo, trovò Rob. Pensò che con un adulto in casa avrebbe potuto cambiare il pannolino a sua sorella. Rob fu sorpreso di vedere che Jess aveva lasciato i bambini da soli, quindi decise di aiutare. Il suo scopo principale era quello di spingere Ed a dargli dei soldi per la sua etichetta discografica. Quando Frankie uscì per cercare i pannolini, Rob mise Betsy sul tavolo, dove i suoi occhi caddero sulla carta di credito di Ed. Gli venne l’idea di falsificare la firma di Ed e prelevare i soldi dalla sua carta, e mentre era intento a guardarla, Betsy si girò e cadde dal tavolo, battendo la testa.

Nello stesso momento, Frankie entrò nella stanza e rimase inorridito da ciò che era successo. Prese in braccio Betsy, che smise di piangere, e la rimise nella culla. Non poteva permettere che Jess o Ed lo scoprissero, perché avrebbe compromesso le sue possibilità di ottenere i soldi da Ed. Quindi manipolò il piccolo Frankie facendogli credere che fosse stato lui a fare del male alla sorellina. Gli disse che se Frankie non avesse chiesto a Rob di prendere Betsy dalla culla, lei starebbe bene. Ribalta tutta la situazione sul ragazzo, facendogli credere che è colpa sua, il che porta Frankie a tenere la bocca chiusa su tutta la faccenda. È ovviamente scosso da tutto ciò e quando Jess torna, lo trova che piange vicino alla culla di Betsy. Lei crede che sia perché ha lasciato lui e Betsy da soli, e lui non dice nulla della visita di Rob e dell’incidente di Betsy fino a molto più tardi.

Cosa succede a Rob?

Quando Betsy cade, Rob non si assume la responsabilità e non la porta all’ospedale. Piuttosto, nasconde il suo errore e terrorizza il povero Frankie per far sembrare che non sia mai stato in casa. Tuttavia, quando le condizioni di Betsy peggiorano e la famiglia inizia a sgretolarsi, Frankie è sopraffatto dal senso di colpa, che lo porta ad agire in modo impulsivo. Non riesce a condividere con nessuno la verità su quel giorno, incolpando se stesso per quello che è successo a sua sorella, ma con il passare del tempo la sua situazione peggiora, iniziando a preoccupare i suoi genitori e i suoi insegnanti. Alla fine, la verità viene a galla quando Frankie vede Rob al parco. Cerca di allontanare sua madre da quel luogo, ma quando lei non lo fa, scappa, costringendo tutti a cercarlo freneticamente. Quando viene ritrovato, non dice nulla ma continua a piangere, confondendo tutti, specialmente i suoi genitori.

In quel momento, mentre è circondato da tutti, Ed affida Betsy a Rob affinché lui possa occuparsi di suo figlio, ed è allora che Frankie perde il controllo. Urla a Frankie di lasciare sua sorella, e a quel punto tutti si allarmano. È quando Charlotte prende Betsy da Rob che Frankie si calma e rivela tutto quello che è successo quel giorno. La verità sconvolge tutti, ed Ed si lancia su Rob per colpirlo, ma viene trattenuto dagli altri. Rob, come al solito, non sembra provare alcun senso di colpa. Una volta venuta alla luce la verità, Liz chiama le autorità, che arrestano Rob. Viene arrestato non solo per aver ferito Betsy, ma anche per non averle fornito le cure di cui aveva bisogno e per averlo nascosto. Ha messo in pericolo la sua vita con le sue decisioni. Alla fine, viene accusato di aver ostacolato il corso della giustizia e di aver fatto perdere tempo alla polizia.

Se e quando sarà dichiarato colpevole, rischia una pena detentiva di due anni. Allo stesso tempo, perderà anche la sua famiglia. Ha sempre dato Mel per scontata, ostacolando la sua carriera e sprecando tutti i loro soldi e risparmi in un’impresa commerciale che chiaramente non avrebbe avuto successo, dato il tipo di persona che era. È pronto a salvare la loro casa e a trasferire Mel e i bambini da Londra a casa di sua madre. Quando Mel dice che non vuole andarsene, lui le risponde che non ha scelta. Se non si trasferisce, la porterà in tribunale, dimostrerà che è una madre incompetente e porterà i bambini con sé. Lei non avrà né una casa né una famiglia. Poiché non vuole separarsi dai suoi figli, decide di assecondare il suo piano. Tuttavia, ora che la verità su Betsy è venuta a galla, Rob non potrà mai ottenere la custodia esclusiva dei suoi figli. La sua incarcerazione libera anche Mel da lui. Ora può vivere la sua vita come vuole, crescendo i figli a modo suo, lontano dalla tossicità di Rob.

Chi è l’intervistatore? Jess va in prigione?

La storia di “Little Disasters” è raccontata dal punto di vista di quattro donne – Liz, Mel, Charlotte e, alla fine, Jess – che vengono presentate come intervistate da qualcuno. Per la maggior parte dello spettacolo, vengono intervistate solo le prime tre donne, che esprimono le loro opinioni sulla situazione, fornendo il contesto su Jess e la sua famiglia. Solo quando tutto è risolto vediamo anche Jess essere intervistata, e allora si scopre che l’intervistatore è l’assistente sociale che è stato assegnato al caso di Betsy quando Liz ha fatto la telefonata. Si scopre che le interviste erano un modo per valutare l’intera situazione dopo l’arresto di Rob e per determinare se Jess potesse essere considerata una madre idonea. Le accuse contro di lei sono già state ritirate, poiché è chiaro che non ha avuto alcun ruolo nel ferire la sua bambina. L’unica cosa che gioca a suo sfavore è il fatto che ha lasciato i suoi due figli senza supervisione, il che potrebbe aver portato o meno all’ingresso di Rob e al ferimento di Betsy.

Tuttavia, considerando il quadro completo, è anche chiaro che Jess soffriva di disturbi mentali e aveva bisogno di aiuto. Non ha messo deliberatamente in pericolo i suoi figli. Semplicemente non capiva cosa le stesse succedendo, e il senso di colpa e la vergogna le hanno impedito di cercare aiuto. Quando viene rilasciata su cauzione e si trasferisce a casa di Liz, quest’ultima le trova qualcuno con cui parlare e la terapia inizia ad aiutarla. Quando viene effettuata la valutazione finale, Jess sta molto meglio. Visto che ha fatto grandi progressi ed è pronta a impegnarsi per mantenersi in salute e in uno stato mentale equilibrato, in modo da potersi prendere cura dei suoi figli in modo migliore, e visto che tutti quelli che la circondano garantiscono per lei come madre devota, non c’è motivo di tenerla lontana dai suoi figli. Le viene permesso di tornare alla sua vita e stare con la sua famiglia.