Pax Massilia – Stagione 2, la spiegazione del finale

La serie poliziesca francese di Netflix Pax Massilia inizia la sua prima stagione con Lyès Benamar e la sua squadra di detective di Marsiglia, “The Crazies”, in acque sconosciute. L’ex capitano sta scontando una pesante pena detentiva a seguito del suo arresto per accuse accumulate grazie al suo approccio non convenzionale alla risoluzione dei casi. In sua assenza, Alice, Arno, Tatoo e Audrey continuano a servire e proteggere la città infestata dal crimine, mentre un nuovo attore entra nel mercato locale della droga. Naturalmente, questo porta a una scomoda guerra di territorio quando Ali Saïdi ottiene la libertà e torna nella sua terra natale. Questa volta, il gangster ha in mente un chiaro movente e un obiettivo finale, il che lo rende ancora più pericoloso. Tuttavia, dopo che Lyès evade dal carcere, basandosi su un piano rischioso che prevede un cambio di alleanze, Ali diventa un rifugio inevitabile per lui nella sua nuova vita da fuggitivo. Quindi, con così tanti pezzi in movimento l’uno contro l’altro, le cose sono destinate a finire in un disastro. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede in Pax Massilia – Stagione 2

Tre mesi dopo l’arresto e la detenzione di Lyès, l’ex poliziotto vive un periodo difficile dietro le sbarre. Se la sua vecchia professione non lo rende un bersaglio in prigione, il rancore che il boss della malavita Murillo nutre nei suoi confronti lo rende sicuramente tale. Tuttavia, anche di fronte a un tentativo di omicidio, si rifiuta ostinatamente di essere trasferito in un altro istituto, non volendo rinunciare alle visite regolari di sua figlia. Nel frattempo, la sua vecchia squadra, ora ridotta a quattro agenti, lavora a un caso contro la nuova banda emergente in città, Le Xetas. Durante un’irruzione, Tatoo si lascia sopraffare dalle emozioni, permettendo a uno dei criminali, un vecchio amico, Mehdi Djaoui, di fuggire. Non sa che quest’ultimo è in realtà il braccio destro dell’intera operazione, secondo solo a suo fratello Yassine. Tuttavia, anche se la squadra riesce a coprire le tracce dell’errore di Tatoo, al commissariato li attendono guai sotto forma del comandante Beckerman dell’Ufficio Nazionale delle Indagini Penali.

A quanto pare, Beckerman è a Marsiglia per riaprire alcuni vecchi casi del dipartimento, tra cui la misteriosa morte di una donna di nome Nina, che potrebbe avere o meno un collegamento con Audrey. Nonostante l’inaspettata riesumazione del caso, la detective rimane salda nella versione ufficiale dell’ignoranza che ha mantenuto fin dal giorno del delitto. D’altra parte, Lyès riceve un’offerta allettante quando Ali si ritrova in procinto di uscire di prigione nel prossimo futuro. Il criminale vuole Murillo morto. Pertanto, si offre di fornire sicurezza all’ex poliziotto all’interno della prigione e alla sua famiglia all’esterno, in cambio di un assassinio. Anche se Lyès rimane fedele ai suoi principi morali e rifiuta la sua offerta, si rende conto che ha bisogno di un modo per proteggere la sua famiglia. Per lo stesso motivo, invece di stringere un accordo dubbio con il diavolo, decide di farlo con Miranda, la stessa agente che aveva lavorato per metterlo dietro le sbarre.

Di conseguenza, Lyès si ritrova a partecipare a una fuga inscenata durante i trasferimenti carcerari che consolidano il suo status di fuggitivo ricercato dalla legge. D’altra parte, nonostante il rilascio di Ali dalla prigione, il consiglio coinvolto nel lancio del suo progetto immobiliare, Oliviers, si rifiuta di farlo entrare nella cerchia senza un ingente pagamento. Ciò significa che il boss della criminalità ha un disperato bisogno di denaro extra, il che alimenta la rivalità tra lui e i Le Xetas. Questo apre a Lyès l’opportunità di insinuarsi tra le fila di Ali, offrendo il suo aiuto a un prezzo reso ancora più credibile dal suo status di ricercato. Tuttavia, all’insaputa del criminale, l’ex poliziotto lavora come spia sotto copertura per Miranda. Come parte della messinscena, deve partecipare a varie missioni, muovendo i fili per rafforzare la sua posizione di alleato di Ali.

Tuttavia, a un certo punto, i confini del suo inganno iniziano a sfumarsi. Verso la fine, quando Ali riesce ad assicurarsi il monopolio su tutte le spedizioni di prodotti di Sidi, l’unica cosa che gli impedisce di raggiungere la vittoria è una valigetta piena di lingotti d’oro. Grazie a Lyès, riesce a metterci le mani sopra, concludendo così l’affare. Tuttavia, mentre le cose diventano più semplici per lui, diventano sempre più complicate per l’ex poliziotto. Dopo essersi guadagnato la fiducia del boss della malavita, Lyès si ritrova riluttante a tradire l’altro uomo. Per non parlare del fatto che l’idea di Miranda di farlo testimoniare contro Ali lo metterà solo in pericolo, lasciando il programma di protezione testimoni come la migliore soluzione possibile. Anche così, il problema più grande dell’ex detective risiede in un aspetto che deve ancora considerare.

Finale di Pax Massilia – Stagione 2: Ali muore? Cosa succede alla sua banda?

Anche se molti dei pezzi del domino vanno al loro posto per Ali Saidi verso la fine della stagione, egli subisce anche molte perdite significative. Il colpo più duro arriva quando sua nipote/contabile, Leila, finisce per essere arrestata dopo che un colpo di scena porta Miranda e la sua squadra a scoprire prove di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, il boss della malavita perde una delle sue risorse più preziose. Tuttavia, le sue disgrazie non finiscono qui, soprattutto dopo la notizia della tragica morte di Leila in carcere. Anche se le autorità potrebbero essere inclini a classificare l’incidente come un suicidio, Ali sa che si tratta in realtà di un’opera di Chris, l’avvocato di Sidi, che attualmente agisce come suo inviato. Nonostante ciò, la sua disperazione di concludere l’affare per assicurarsi il bottino e uscire una volta per tutte dal mondo della droga di Marsiglia ha la meglio sul suo desiderio di vendetta. Di conseguenza, decide di portare a termine l’affare e delega la supervisione della spedizione a Lyès, l’ultima persona di cui si può fidare.

Tuttavia, Ali scopre presto che la sua fiducia è mal riposta. Serge De Costa, un vecchio volto familiare, sembra aver cercato di tenere sotto stretta sorveglianza Lyès e i suoi amici. Di conseguenza, ha prove concrete che l’ex poliziotto ha mentito al boss della malavita per tutto questo tempo e che in realtà sta lavorando sotto copertura per il suo precedente capo. Quando quest’ultimo viene a conoscenza di questo grave tradimento, ne rimane profondamente ferito. Di conseguenza, inevitabilmente, si arriva a un confronto carico di tensione tra i due. Ali rivela di aver rapito Yassine e affronta Lyès riguardo al suo accordo con Miranda. Tuttavia, invece di rabbia e violenza, riesce solo a esprimersi attraverso un dolore profondo. Per quanto ne sa, ha appena perso tutta la sua attività e l’ultima possibilità di un futuro brillante a causa della sua ingenuità. Per lo stesso motivo, punta una pistola contro il presunto traditore, esortandolo a premere il grilletto e a finire il lavoro.

Sebbene Lyès non colga l’occasione, poiché per lui le cose non sono così bianche o nere, Yassine non ha gli stessi scrupoli. Sfrutta questo momento emotivo a suo vantaggio e riesce a sopraffare l’ex poliziotto dopo essersi liberato dalle corde che lo legavano. In seguito, prende la pistola e spara immediatamente ad Ali. Quando Lyès riesce a rimettersi in piedi e a correre in aiuto del suo amico, Yassine se n’è già andato. Alla fine, Ali muore, lasciando l’ex poliziotto a piangere la perdita di una persona che era diventata un vero amico. In seguito, una volta venuta a conoscenza della morte, Chris contatta Lyès per discutere del futuro del traffico di droga nella città. Con Le Xetas indebolito e la banda di Ali frammentata e inaffidabile, Sidi non ha nessuno su cui contare per spacciare la sua merce. Inizialmente, Chris è sospettosa nei confronti di Lyès a causa del suo passato nella polizia e delle sue conoscenze. Tuttavia, lui riesce a guadagnarsi la sua fiducia mentendole sul fatto che la sua ex squadra è piena di poliziotti corrotti. Questa bugia diventa un catalizzatore nella sua decisione finale: Chris vuole che Lyès prenda il posto di Ali e diventi il boss del mondo della droga di Marsiglia.

Cosa succede al figlio di Lyès?

Durante tutta la stagione, la priorità numero uno di Lyès rimane suo figlio. Dopo il suo arresto, l’ex poliziotto diventa un obiettivo importante nella lista di Murillo, come dimostra il colpo che quest’ultimo gli sferra durante la sua detenzione. Tuttavia, secondo Ali, questa ostilità non si limita a Lyès stesso. A quanto pare, Murillo ha anche messo i suoi uomini a sorvegliare la sua famiglia, compresa sua figlia. Le cose peggiorano quando l’ex detective viene a sapere che i servizi sociali hanno allontanato la bambina dal nonno. Dato che entrambi i genitori della bambina stanno scontando una pena in prigione, era stata affidata alla custodia dell’ex suocero di Lyès. Tuttavia, ben presto, i servizi sociali decidono che il legame non è abbastanza affidabile da garantire la piena tutela legale.

Pertanto, sembra che Lyès possa perdere sua figlia, che finirebbe in affidamento, un risultato a cui lui si oppone con veemenza. Di conseguenza, questa situazione lo costringe a stringere un accordo con Miranda. Si offre di aiutare a catturare Ali e il resto della banda di Saidi in cambio della garanzia che Fanny, la sua ex moglie, venga rilasciata dal carcere. Se verrà rilasciata, potrà richiedere la custodia della figlia, assicurandosi che la bambina sia al sicuro e accudita. Tuttavia, nonostante il padre continui a mettere a rischio la sua vita e il suo futuro, Miranda non riesce a mantenere completamente la sua parte dell’accordo. Alla fine, mentre mette in moto gli ingranaggi per facilitare il rilascio di Fanny, insiste che la questione spetta al procuratore distrettuale e quindi è fuori dal suo controllo. Alla fine della stagione, il futuro della madre e, di conseguenza, della bambina rimane incerto.

Miranda è morto? Lyes l’ha ucciso?

All’inizio, guadagnarsi la fiducia di Ali rimane un compito arduo per Lyès. Sebbene trovi piccoli modi per dimostrare la sua presunta lealtà, come condividere informazioni e portare a termine missioni, ha ancora bisogno di consolidare la sua posizione nella banda. Alla fine, ottiene questa opportunità quando deve aiutare Tobias a recuperare i lingotti d’oro sotto il naso dei poliziotti. Tuttavia, subito dopo, lo attende un’altra sfida. Dopo che Miranda ha arrestato Leila, si è inimicato Ali, il cui senso di giustizia nei confronti della sua famiglia è molto forte. Pertanto, non potendo vendicarsi di Chris e Sidi, rivolge la sua ira contro Miranda. Tuttavia, invece di portare a termine il lavoro da solo, si rivolge a Lyès, chiedendogli di uccidere l’uomo per dimostrare la sua lealtà. Sostiene che l’atto sarebbe vantaggioso anche per l’ex poliziotto, poiché il suo ex capo è direttamente responsabile di avergli rovinato la vita in un colpo solo.

Alla fine, Lyès non ha scuse valide e credibili, quindi non ha altra scelta che portare avanti l’assassinio. Con il favore della notte, attacca Miranda fuori dalla sua casa e gli spara a bruciapelo. Tuttavia, si scopre che era tutta una messinscena. Lyès sapeva che Ali desiderava vendicarsi sin da quando Leila era stata arrestata. Infatti, cerca di frenare la rabbia di quest’ultimo nei suoi confronti in diverse occasioni. Tuttavia, ha sempre saputo che c’era la possibilità che Ali facesse qualcosa di avventato. Per lo stesso motivo, avverte Miranda in anticipo, consigliandogli di indossare un giubbotto antiproiettile in kevlar. Così, quando attacca il poliziotto di notte, il proiettile non lo colpisce. Pertanto, anche se Ali crede che Lyès abbia ucciso Miranda e la polizia conferma questa versione, l’uomo è in realtà vivo e si nasconde per il momento.

Cosa è successo alla spedizione di Sidi? Perché Lyès ha mentito al riguardo?

La spedizione di Sidi gioca un ruolo fondamentale nella sorprendente conclusione della narrazione di Lyès. Inizialmente, secondo l’accordo con Miranda, l’ex poliziotto deve rivelare la destinazione della spedizione di droga di Ali in modo che le autorità possano effettuare un arresto. Tuttavia, finisce per fornire informazioni errate alla sua ex squadra, guidata da Alice e Arno. Di conseguenza, quando arrivano al porto, sperando di trovare le prove di cui hanno bisogno, trovano solo un container vuoto. Questo perché, nonostante collabori con Miranda e la polizia, Lyès ha deciso di non tradire la fiducia di Ali riguardo alla spedizione. Sa che questo accordo finale è il biglietto di uscita del boss mafioso dal mondo della malavita e il suo ingresso in una vita normale.

Inoltre, dal momento della sua fuga dal carcere, Lyès ha trovato vera fiducia e sicurezza con Ali, cosa che non può dire di Miranda, interessata solo a sfruttarlo a proprio vantaggio. Inoltre, sa anche che Ali non sarebbe mai in grado di riprendersi se perdesse la merce di Sidi. Di conseguenza, quando arriva il momento, decide di deviare la spedizione all’ultimo minuto per mettere al sicuro i prodotti di Ali. Sebbene questa decisione finisca per non giovare molto a quest’ultimo, influenza direttamente la conclusione della narrazione di Lyès nella seconda stagione. Poiché è lui che ha salvato la merce e attualmente ne conosce l’ubicazione, Chris è interessato a proporlo come successore dei Saidis. Tuttavia, resta da vedere se il fuggitivo deciderà di cogliere questa opportunità.