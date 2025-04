Dying for Sex, recensione della serie con Michelle Williams

Dying for Sex, la serie dramedy di FX che arriva su Disney+ il 4 ottobre (qui il trailer), è un’esplorazione audace, provocatoria e al contempo emozionante della sessualità, della mortalità e della libertà. Composta da otto episodi, la serie riesce a superare qualche difficoltà iniziale nella scrittura, culminando in uno dei finali più potenti che la televisione abbia prodotto negli ultimi anni.

La trama di Dying for Sex

La trama segue Molly (interpretata da una sorprendente Michelle Williams), una donna che, dopo aver scoperto che il cancro al seno è tornato con forza, decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e intraprendere un viaggio alla scoperta della sua sessualità. La diagnosi terminale la spinge a vivere appieno i suoi desideri, complice la sua migliore amica Nikki (Jenny Slate), che la sostiene in questa ricerca di piacere e liberazione. Nonostante il calcio d’inizio della storia sia incentrato sul sesso, la serie è anche un potente ricordo della fragilità della vita e di come sia essenziale godere di ogni momento, soprattutto quando il tempo sembra scarseggiare.

- Pubblicità - Powered by

All’inizio, Dying for Sex può sembrare più una commedia nuda e cruda, con la protagonista che esplora liberamente il mondo delle avventure sessuali. La serie è audace nel trattare il sesso, con scene che spaziano dal più banale bacio a pratiche più insolite come il kink o il gioco di ruolo. Tuttavia, dietro questa esplorazione di piacere c’è un’altra storia: quella di una donna che deve fare i conti con il suo corpo e con le cicatrici fisiche del presente e quelle emotive del passato. Il tutto viene raccontato con grande delicatezza, nonostante la presenza di scene esplicite e situazioni imbarazzanti.

Alla ricerca dell’intimità mai trovata

Molly, infatti, è una donna che ha vissuto per anni in una relazione priva di intimità, un legame che si è infranto sotto il peso della malattia e della routine. Il suo viaggio sessuale, quindi, come spesso accade nella vita vera, è anche un viaggio di auto-conoscenza. La sua evoluzione si scontra con un passato doloroso, segnato da abusi nell’infanzia, e con un rapporto complicato con la madre, interpretata magistralmente da Sissy Spacek. La serie affronta questi temi da un punto di vista interessante, evitando il rischio di cadere nel melodramma, soprattutto grazie a come viene caratterizzata la protagonista: indipendente, sicura, decisa e sempre ironica.

Uno degli aspetti più affascinanti di Dying for Sex è il rapporto tra Molly e il suo vicino di casa, interpretato da Rob Delaney. Inizialmente una figura respingente, il personaggio di Delaney si sviluppa in modo sorprendente, rivelandosi parte di una delle dinamiche più interessanti della serie. La relazione tra Molly e il vicino è al contempo giocosa e profonda e esplora il potere, il controllo e la vulnerabilità, elementi che sembrano riemergere in ogni relazione che Molly intraprende.

Un delicato equilibrio tra ironia e dolore

Parlando tanto e con la giusta delicatezza e ironia di sesso, Dying for Sex si distingue anche per l’intelligenza con cui bilancia l’umorismo e il dolore. La serie riesce a navigare tra la leggerezza e la gravità in modo naturale, senza mai cadere nel volgare o nell’autoindulgenza. Le dinamiche tra i personaggi, purtroppo, a volte sono accelerate, come nel caso del rapporto di Nikki con il suo compagno Noah (Kelvin Yu), che risente di una scrittura un po’ più superficiale rispetto al resto della trama, ma che comunque riesce a trovare la sua collocazione risolutiva.

Il cast, tuttavia, è impeccabile. Michelle Williams dà vita a una Molly complessa, una donna che, trova un modo per riappropriarsi della propria vita e dei propri desideri. La sua performance è incredibilmente calibrata, evitando la facile trappola del cliché della “donna repressa che scopre il piacere“. Dopotutto si tratta di una vera fuoriclasse che non ha fatto altro che crescere costantemente ogni volta che l’abbiamo vista sul piccolo o sul grande schermo. È invece una piacevole sorpresa Jenny Slate: da sempre nota per le sue note delicate e ironiche, l’attrice sfodera qui un range emotivo impressionante, passando dalla commedia fisica al dramma puro, senza mai perdere quell’acume che ne caratterizza il personaggio, davanti e dietro la macchina da presa. Anche Rob Delaney riesce a sorprendere con una performance che mostra la sua straordinaria versatilità.

Ritmo alto e scrittura brillante

Il ritmo della serie, con episodi di circa 30 minuti, evita il calo di tensione che spesso affligge le produzioni televisive contemporanee. La scelta di mantenere gli episodi brevi aiuta a evitare la sensazione di stallo e rende il viaggio di Molly più incalzante e coinvolgente. Sebbene alcuni sviluppi della trama possano sembrare affrettati, la serie riesce a concentrarsi sulla crescita emotiva dei suoi personaggi, senza mai perdere di vista la sua premessa centrale: vivere appieno, anche quando la morte è vicina.

Dying for Sex parte da una premessa audace e riesce a trattare temi profondi come la mortalità, la sessualità e l’autosufficienza emotiva con grande sensibilità. Non è solo una storia di liberazione sessuale, ma una riflessione sulla vita stessa, sulla necessità di vivere intensamente, di fare esperienze che arricchiscano la nostra esistenza, e di non lasciare che il dolore della malattia offuschi ciò che ci rende umani. Una serie coraggiosa, sincera e, soprattutto, terribilmente umana.