1 Collocazione geografica

La prima grande differenza tra Estranei, il film di Andrew Haigh, e l’opera di Yamada a cui il lungometraggio si ispira è di natura puramente geografica. Se infatti l’opera letteraria dell’autore giapponese si alterna tra Tokyo e il distretto di Asakusa, la pellicola del regista inglese trasla il tutto nell’Inghilterra di Haigh, facendo muovere il protagonista tra nord e sud di Londra (Croydon). Tale “lontananza”, lungi dal risultare esclusivamente accessoria, si riflette in una serie di dettagli narrativi, di maggiore o minore importanza, che pur non intaccando il significato ultimo del racconto, aiutano la sua collocazione culturale. Se infatti sia Adam che Harada, i due protagonisti, sono sceneggiatori in crisi che abitano in un condominio sostanzialmente disabitato, diverso è invece il set-up dell’altra fondamentale location della storia.

La casa d’infanzia di Adam è la tipica villetta a schiera periferica occidentale, mentre quella di Harada è un appartamento inserito all’interno di “una casetta a due piani”, al quale si accede tramite “una passerella esterna” che corre lungo il primo piano, passando per l’ultima di tre porte. A questo possiamo aggiungere le naturali differenze in termini di regime alimentare, arredamento, momenti di condivisione familiare (il Natale di Adam vs la partita al Gioco dei fiori di Harada) ed etica professionale (il grande spazio dato al lavoro di scrittore di Harada). Tutti elementi che, nella loro semplicità e immediatezza, consentono al pubblico una più spontanea immersione emotiva e sensoriale all’interno dei confini di due ambientazioni agli antipodi.