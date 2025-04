Glaskupan – La cupola di vetro: la spiegazione del finale della serie Netflix

Il finale di Glaskupan – La cupola di vetro, la nuova serie crime di Netflix, consiste nel capire perché Valter avesse rapito giovani ragazze con i capelli castani per decenni e perché avesse ripreso questa pratica dopo una lunga pausa. Così, nel lontano novembre 2002, la protagonista della nostra storia, Lejla (Léonie Vincent), fu rapita a Varby, Stoccolma. Per 9 mesi la polizia l’ha cercata e alla fine l’ha trovata a Granas. Durante questo periodo, Milena, la madre di Lejla, sarebbe morta suicida perché incapace di affrontare il fatto di non poter proteggere la sua unica figlia.

Così, Valter, l’agente di polizia che aveva trovato Lejla, e sua moglie, Ann-Marie, adottarono Lejla che, crescendo, divenne un’esperta nel decodificare la psicologia dei rapimenti di bambini. Nel presente, Lejla è tornata a Granas per partecipare al funerale di Ann-Marie con l’intenzione di tornare negli Stati Uniti il prima possibile. Ma quando Louise è stata trovata uccisa nella sua casa e la figlia di Louise e Said, Alicia, non si trovava da nessuna parte, Lejla è rimasta a Granas solo per ritrovarsi nel bel mezzo di una disputa politica riguardante la costruzione di una miniera, un rapitore imitatore di nome Daniel Frick e altro ancora.

Alla fine, dopo una serie di vicoli ciechi, Lejla si ricordò di essere stata a Granas poco prima del suo rapimento per partecipare alla Notte di Valpurga. Dopo aver controllato i registri del luogo in cui lei e sua madre avevano soggiornato, vide che anche Tomas Ness, il fratello di Valter, era lì per partecipare al funerale della madre. Naturalmente, Lejla pensò che Tomas fosse il colpevole. Purtroppo questa interpretazione dei fatti portò Lejla dritta nella trappola di Valter. È riuscita a fuggire? Ha salvato Alicia? Ha capito il modus operandi di Valter? Scopriamolo.

Valter era il rapitore seriale

Nel finale di Glaskupan – La cupola di vetro, Lejla ha affrontato Tomas pensando che fosse Ecki, cioè l’uomo che l’aveva rapita a Stoccolma e portata fino a Granas. Inoltre, Tomas aveva una relazione con Louise prima della sua morte. Così, quando Lejla trovò la cella di Louise nella casa di Tomas, tutti i campanelli d’allarme nella sua testa cominciarono a suonare e lei scappò da quel posto per rifugiarsi nella sua casa. Preoccupato per la sua sicurezza e il suo benessere mentale, Tomas la seguì. Ma poiché Lejla era convinta che Tomas fosse Ecki, ha accennato al coinvolgimento di Tomas nella morte di Louise e nel rapimento di Alicia, per poi darsi nuovamente alla fuga.

Fu allora che Lejla fu drogata e gettata nella scatola di vetro in cui si era trovata quasi 20 anni prima. Insieme a lei, in quella gabbia, c’era anche Alicia. Lejla usò il telefono di Louise per contattare Valter, pensando di chiamare il suo salvatore. Ma quando Valter rivelò di essere Ecki, il mondo di Lejla andò in frantumi. Il pensiero che Valter potesse essere Ecki arriva nel secondo episodio, quando Lejla riguarda il filmato di quando era giovane e veniva intervistata da Valter. Le informazioni sulla morte per suicidio di Milena e il modo in cui Valter confortava Lejla fanno spospettare che fosse lui il colpevole.

C’è stata persino una scena nel quarto episodio in cui Lejla ha teorizzato, proprio di fronte a Valter, che il motivo per cui Ecki potrebbe aver ripreso il suo lavoro dopo una pausa di 20 anni è perché deve essere successo qualcosa di traumatico nella sua vita. Valter stava infatti affrontando la perdita della moglie e Lejla era in America. Quando è arrivata a Granas, aveva intenzione di andarsene immediatamente. Quindi, in quella scena, Lejla stava facendo luce, anche se involontariamente, sul fatto che Valter aveva rapito Alicia e ucciso Louise per prolungare la sua permanenza nella sua “città natale”.

Valter spiega il suo modus operandi

Il tormento di Valter nei confronti di Alicia e Lejla è poi stato interrotto da Tomas, venuto a cercare la ragazza perché aveva preso il telefono di Louise da casa sua. Tomas intendeva consegnarlo a Jorun, suo collega al dipartimento di polizia, ora che tutti sapevano che aveva una relazione con Louise. E così se ne andò, invece di incontrare personalmente Lejla e sentire cosa pensava di lui, perché Valter aveva convinto Tomas che Lejla non era in vena di parlare e che intendeva partire per gli Stati Uniti il prima possibile. Valter tornò quindi nel seminterrato del suo fienile, dove teneva Alicia e Lejla, per spiegare perché teneva Alicia tutta per sé e non le altre vittime.

Secondo Valter, Lejla era diversa, affascinante e le faceva provare emozioni che non provava da tempo. Quindi, in base a ciò che Tomas aveva detto sul rapporto tra lui e Valter e i loro genitori, il padre era violento e la madre non difendeva mai i figli quando il marito li maltrattava. Mentre entrambi i fratelli incolpavano la madre di essere vigliacca, Valter saziava il suo odio per la madre uccidendo tutte le ragazze che le assomigliavano. Detto questo, quando vide Lejla, scoprì un senso di conforto e di appartenenza che non aveva ricevuto dalla madre. Per questo, quando Lejla è fuggita da “Ecki”, Valter ha agito come suo salvatore e l’ha tenuta vicino a sé più a lungo di quanto avrebbe potuto fare con l’aiuto della sua scatola di vetro.

Data la meticolosità di Valter, si può scommettere che in realtà ha lasciato andare Lejla per poter diventare in seguito il suo padre adottivo. La trasformazione di Valter in rapitore seriale ha anche dimostrato l’importanza di effettuare valutazioni psicologiche approfondite sugli agenti della legge di una città o di un paese, perché non si sa mai quando il salvatore può trasformarsi in un abusatore. Certo, Valter alla fine è diventato un esperto bugiardo. Non era così bravo quando era un rapitore in erba, e se qualcuno fosse riuscito a tracciarne il profilo in modo corretto, molte vite avrebbero potuto essere salvate.

Valter viene arrestato

Durante il finale di Glaskupan – La cupola di vetro, Tomas è tornato a casa di Valter perché non voleva lasciare che Lejla lasciasse Granas senza aver avuto una conversazione adeguata con lei. Quando trovò il cadavere del povero Bjorn nella stanza di Lejla, capì che qualcosa non andava. Inizia a perlustrare il terreno alla ricerca di eventuali segni dell’assassino e si dirige verso il seminterrato dove Alicia e Lejla sono tenute prigioniere. Nel frattempo, dopo aver praticamente confermato di aver ucciso Milena (per rapire Lejla), Louise (per rapire Alicia e forse anche perché sapeva che aveva una relazione con Tomas) e persino Frick (per aver copiato i metodi di Ecki), Valter si avvia al culmine della sua ultima opera, strangolando a morte Alicia.

Nel disperato tentativo di fermare Valter, Lejla iniziò a sbattere la testa sulla scatola di vetro finché non iniziò a sanguinare. Questo fece sì che Valter si fermasse e diede a Tomas l’opportunità di intervenire. Per tutta la vita, Valter aveva insidiato Tomas e aveva spinto il fratello a ucciderlo per fargli concludere la sua carriera di poliziotto con una nota vergognosa. Sì, Valter era quello che aveva rovinato la sua reputazione. Ma il problema era che a lui non importava nulla di tutto questo.

Sapeva cos’era e gli andava bene morire, sapendo che alla fine tutti avrebbero scoperto che rapiva e uccideva bambine a causa dei suoi problemi con la mamma. In effetti, morire era meglio che pagare per i suoi peccati, ed era per questo che voleva che Tomas premesse il grilletto. Tuttavia, ha sottovalutato la determinazione di Tomas che, invece di uccidere Valter, lo ha arrestato. Alicia si riunì a Said, Lejla uscì dalla gabbia di vetro e Valter fu mandato in prigione.

Lejla affronta Valter

Più tardi, Lejla affronta Valter e gli chiede di rivelare l’ubicazione delle sue vittime, perché le famiglie di quelle ragazze meritano di chiudere la faccenda. Valter ricorda a Lejla che, a prescindere da quanto lei si allontani da lui e da quanta terapia riceva, lui rimarrà nella sua mente e lei nella sua; cosa che viene visualizzata in modo ossessionante attraverso un’inquadratura inversa in cui il volto di Valter si fonde con quello di Lejla a causa dello schermo di vetro che separa i personaggi e viceversa. Una volta che Valter ha capito di essere entrato nella pelle di Lejla, ha indicato che i corpi delle sue vittime si trovavano nel loro posto di pesca preferito vicino al fiume.

Ebbene, non stava mentendo, perché quando Lejla ha allertato le autorità, queste hanno trovato i cadaveri sigillati delle vittime di Valter. Non vediamo come le famiglie delle vittime abbiano reagito a questa rivelazione o cosa abbia fatto Lejla dopo aver lasciato Granas. Ma è certo che nessuna punizione riuscirà a far capire a Valter gli errori commessi o a fargli provare il dolore che hanno provato le sue vittime e le loro famiglie. È inutile convincere le autorità di polizia a fare meglio perché, nel XXI secolo, se sono ancora orgogliose del fatto che alcuni di loro sono efficienti, mentre gli altri sono un branco di idioti, non c’è speranza di cambiamento.

Le persone in una comunità sono sempre più divise per motivi politici o religiosi e quindi non si guardano le spalle l’un l’altro, portando così a un aumento dei crimini. Le sopravvissute come Lejla lo sanno meglio di chiunque altro e sanno che l’unica cosa che si può fare in un mondo così instabile e ostile è prepararsi. Può educare e addestrare le ragazze a non crollare se si trovano in una situazione difficile. Può fornire agli investigatori e alla polizia le informazioni necessarie per tracciare il profilo di potenziali rapitori. Può chiedere alla popolazione di rimanere unita. E poi tutti noi possiamo sperare per il meglio e prepararci al peggio.