Gone Girls: Il serial killer di Long Island, la storia vera dietro la serie Netflix

La nuova serie documentaria di genere true-crime di Netflix, Gone Girls: Il serial killer di Long Island, disponibile sulla piattaforma dal 31 marzo, esplora uno dei casi di serial killer più noti d’America. Per anni, i brutali omicidi di diverse donne a Long Island, New York, sono rimasti irrisolti, con le forze dell’ordine che non riuscivano a trovare una pista. Nel 2023, tuttavia, la polizia ha finalmente arrestato e accusato un architetto di nome Rex Heuermann di quattro omicidi, continuando a indagare sul suo potenziale coinvolgimento nei casi rimanenti.

Il processo a Heuermann è previsto proprio per la fine di quest’anno e la docuserie Netflix esplora le fasi che hanno portato al suo arresto e contiene interviste a giornalisti, forze dell’ordine e familiari delle vittime e del presunto colpevole. La serie in tre episodi è diretta da Liz Garbus, che ha anche diretto il film drammatico di Netflix del 2020, Lost Girls, basato sulla storia vera della ricerca di giustizia da parte della madre di una delle vittime.

Gone Girls: Il serial killer di Long Island racconta però anche delle vittime che hanno purtroppo perso la vita per mano di questo serial killer professionista e di come il sistema giudiziario non abbia reso loro giustizia per molti anni. Molte delle vittime erano lavoratrici del sesso e si ritiene che lo stigma legato a questo fatto possa aver ostacolato il caso. In un’intervista a Tudum, Liz Garbus ha dichiarato: “I membri delle loro famiglie non si sarebbero mai arresi. Sapevano che era necessario scuotere l’establishment per attirare l’attenzione su questo caso. Naturalmente, non avrebbero dovuto lavorare così duramente“.

“Il sistema dovrebbe lavorare per proteggerle e avrebbe dovuto proteggere i loro familiari. Ma alla fine della giornata, le loro voci hanno contato molto. Nel corso del documentario, abbiamo avuto modo di esaminare ciò che accadeva nel dipartimento di polizia e di scoprire uno scandalo di corruzione che ha chiarito perché si faceva così poco per queste donne. Penso che sia un pezzo davvero interessante da affiancare al film sceneggiato del 2020“. Proprio in vista della visione della docuserie, in questo articolo approfondiamo la storia vera dietro Gone Girls: Il serial killer di Long Island.

La vera storia della caccia al serial killer di Long Island

Il film drammatico di Liz Garbus su Netflix si basa sul libro di Robert Kolker Lost Girls: An Unsolved American Mystery, che racconta la storia della caccia al serial killer di Long Island, concentrandosi al contempo su ogni singola vittima e sulla storia della sua famiglia. Le forze dell’ordine non erano nemmeno a conoscenza dell’esistenza di un serial killer attivo nell’area di Long Island, fino a quando una giovane escort di nome Shannon Gilbert è scomparsa senza lasciare traccia il 1° maggio 2010, nella zona di Oak Beach a Long Island.

Gilbert ha chiamato il 911 dopo essere fuggita dalla casa di un cliente, affermando di essere inseguita. Quando la polizia è arrivata, Gilbert non si trovava però da nessuna parte, ma la sua ricerca ha portato alla straziante scoperta di quattro vittime, che sono diventate note come le Gilgo Beach Four, ovvero Melissa Barthelemy, Ambra Costello, Megan Waterman e Maureen Brainard-Barnes. Nel marzo 2011 sono poi stati scoperti altri otto cadaveri lungo il grande tratto di spiaggia di Long Island. Nel dicembre 2011, i resti di Shannon Gilbert furono finalmente ritrovati in una palude a Oak Beach, ma la polizia insistette che la morte di Gilbert era stata accidentale.

La sua famiglia non ne era però convinta, e questa opinione è stata condivisa da molti esperti del caso. Intanto, gli anni passano e sembrava che il caso del serial killer non sarebbe mai stato risolto, fino a quando, nel luglio del 2023, si verificò un drammatico e inaspettato sviluppo. Un architetto di 61 anni e padre di due figli, Rex Hauermann, è stato arrestato dopo che è stata istituita una task force per indagare sugli omicidi. Mettendo insieme meticolosamente le prove, il Dipartimento di Polizia della Contea di Suffolk e l’Ufficio del Procuratore Distrettuale, in collaborazione con l’FBI e la Polizia di Stato di New York, hanno collaborato a un’indagine approfondita che ha portato all’arresto di Heuermann.

Inizialmente, la Chevrolet Avalanche di Heuermann è stata confrontata con le descrizioni dei testimoni oculari di un’auto vista vicino alle scene del crimine. Questo ha portato le autorità alla sua residenza a Massapequa Park e al suo ufficio a Midtown Manhattan, luoghi che corrispondono a zone di attività chiave identificate attraverso le indagini sulle donne scomparse e uccise. La svolta decisiva, tuttavia, è arrivata quando Heuermann è stato intercettato mentre aggiungeva minuti a un telefono usa e getta, che corrispondeva ai movimenti dei telefoni usa e getta usati durante i crimini. Inoltre, il DNA di Heuermann, recuperato da una crosta di pizza scartata, corrispondeva a un singolo capello trovato su una delle vittime, i cui corpi erano stati legati con dell’iuta, rafforzando i sospetti che fosse collegato agli omicidi.

Nel 2024, Hauermann è stato accusato dell’omicidio di altre tre donne e il caso continua a trovare collegamenti con le altre vittime. Il presunto serial killer di Long Island è detenuto nel carcere della contea di Suffolk in attesa del processo per omicidio. Hauermann sostiene la sua innocenza, ma le prove contro di lui sono schiaccianti. Le autorità stanno ora esaminando i casi irrisolti che risalgono a molti anni fa, valutando se possano essere collegati tra loro. Con nuove vittime che potrebbero essere ancora collegate al serial killer e un pubblico affamato di giustizia, i recenti sviluppi sottolineano che, sebbene siano stati compiuti progressi significativi, le indagini sono ancora in corso.

Perché la ricerca del serial killer è durata così a lungo?

Come anticipato, Garbus sostiene che un fattore chiave della lentezza dell’indagine sono le accuse di corruzione che hanno perseguitato le autorità della contea di Suffolk inizialmente incaricate delle indagini e che potrebbero aver ostacolato i progressi del caso per anni. “Credo che la Contea di Suffolk, sotto il capo della polizia James Burke e il procuratore Tom Spota, fosse gestita come un’associazione a delinquere. Questo è un ammonimento su come fermare questo tipo di cose prima che questo tipo di persone raggiungano posizioni di potere”, dice Garbus.

La serie esplora dunque anche come Burke e Spota abbiano compromesso l’integrità delle indagini sull’omicidio di Gilgo Beach. Burke, con numerose denunce per affari interni a suo carico e una storia di sfruttamento della sua posizione per proteggersi da controlli su attività illecite, ha ridotto la collaborazione con le altre forze dell’ordine, ostacolando il coinvolgimento dell’FBI e bloccando fasi investigative cruciali. Nel frattempo, Spota, che è stato poi condannato per intralcio alla giustizia, ha costantemente protetto Burke, invischiando ulteriormente le forze dell’ordine in una rete di corruzione che ha privilegiato l’autoconservazione rispetto alla giustizia.

Mentre il caso continua a svolgersi, Gone Girls: Il serial killer di Long Island serve a ricordare la resilienza e la determinazione delle famiglie delle vittime. “Penso che il pubblico debba credere nel potere della propria voce quando vede un’ingiustizia”, dice Garbus. Per coloro che seguono il caso, la docuserie offre quindi uno sguardo completo sui progressi dell’indagine e sulle sfide che rimangono in attesa di verdetto. La regista ha infatti riflettuto sul dilemma insito nella realizzazione della serie: “Dopo aver completato e consegnato i primi montaggi a Netflix, si è aggiunta un’altra vittima al fascicolo di [Heuermann]. Ce ne saranno altre da qui alla messa in onda? È possibile. Ce ne saranno altre tra oggi e il momento del processo, se si arriverà al processo? Scommetto di sì”.