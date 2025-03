Viola Davis si unirebbe volentieri al Marvel Cinematic Universe

L’attrice vincitrice dell’EGOT (Emmy, Golden Globe, Oscar e Tony Awards) e star della DC Viola Davis nei panni di Amanda Walker ha espresso il suo interesse a unirsi anche al’MCU.

Davis ha fatto il suo debutto nei film sui supereroi nel ruolo del capo della Task Force X Amanda Waller in Suicide Squad, ha ripreso il suo ruolo nel soft reboot di The Suicide Squad di James Gunn ed è sopravvissuta al reboot del DCU per guidare la Task Force M in Creature Commandos e ottenere la sua serie da solista, l’imminente show dal titolo Waller del DCU. Viola Davis potrebbe avere molte altre apparizioni nel DCU in serbo, ma un ruolo nella Marvel non è escluso.

Parlando con EW sul red carpet per il suo film G20, Viola Davis rivela di aver guardato quasi ogni uscita dell’MCU più volte a causa dell’amore di sua figlia per il franchise e confessa di essere interessata a interpretare un personaggio Marvel. Davis scherza dicendo che le piacerebbe interpretare “un Iron Man” o “forse Iron Mania?”. “Sì, assolutamente. Non so che eroe sarei, sai. Io, mia figlia è una fanatica della Marvel, quindi ho guardato, credo quasi tutti, cinque o sei volte.”(…) “Probabilmente un Iron Man. Sarei — forse Iron Mania? Iron Shaniqua Mania?”

In che ruolo potrebbe comparire Viola Davis nel Marvel Cinematic Universe?