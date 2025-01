Harlem – stagione 3: tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi

Dopo aver lasciato un enorme cliffhanger nel finale della seconda stagione (chi è incinta?!), Harlem di Prime Video tornerà ufficialmente per la terza stagione. Creata da Tracy Oliver, la serie segue quattro migliori amiche (interpretate da Meagan Good, Grace Byers, Jerrie Johnson e Shoniqua Shandai) mentre affrontano storie d’amore, carriere e complicati rapporti familiari. Questa nuova stagione promette molto di più, con colpi di scena ancora più drammatici e momenti da sbellicarsi dalle risate.

Anche se Harlem tornerà finalmente sui nostri schermi questo mese, l’imminente terza stagione sarà l’ultima dello show. Oliver ha spiegato come si è arrivati a questa difficile decisione: “La televisione continua a evolversi e ci troviamo in un clima diverso da quello del 2018, quando ho venduto lo show per la prima volta. Siamo stati colpiti da diversi contrattempi, tra cui l’interruzione di una pandemia nel bel mezzo della produzione e uno sciopero e, onestamente, sopravvivere a tutto questo è già una grande fortuna”, racconta in esclusiva a ELLE.com. “Detto questo, se fosse per me continuerei per molte altre stagioni. Ma sapendo che questa era la fine, l’ho affrontata pensando a questo. Volevo che le storie di tutti fossero soddisfacenti, anche se non era quello che il pubblico si aspettava”.

Powered by

Anche se le notizie sul finale sono sconvolgenti, Oliver esce dalla serie con qualche considerazione positiva.

“Harlem mi ha restituito la fiducia in questo settore e ha affermato che è possibile lavorare in un ambiente positivo e amorevole”, ha dichiarato via e-mail. “Per i nostri protagonisti è stata un’esperienza spirituale. Li ho visti pregare l’uno per l’altro nel corso degli anni, quando tutti noi abbiamo incontrato difficoltà personali. La loro amicizia, il rispetto che hanno l’uno per l’altro, per me, sono reali. Voglio molto bene a loro e alla troupe. E abbiamo sentito l’amore ad Harlem mentre eravamo lì. È per questo che faccio quello che faccio. Voglio creare spazi sicuri per le persone che vogliono fare ciò che amano”.

Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione, l’attrice aggiunge: “Spero che vedano la crescita di tutti i nostri personaggi dalla prima stagione a oggi. Se la si guarda dal pilot al finale, tutto si ripaga in modo meraviglioso”.

Ecco cosa sappiamo finora della terza stagione di Harlem, che porterà anche alcuni volti nuovi nel mix.

Di cosa parlerà la terza stagione di Harlem?

“La terza stagione è incentrata sul fatto che le nostre donne sono costrette a crescere e a evolversi verso la fase successiva della vita, con o senza una mappa su come farlo”, spiega Oliver. “Si tratta di crescere e di fare scelte difficili da adulte, mentre si soffre per la versione fantastica della nostra vita che volevamo quando eravamo più giovani. Volevo esplorare quelle grandi decisioni che io stessa e molte altre donne sono costrette ad esplorare, come la maternità, quando si raggiunge un’età in cui si deve decidere cosa si vuole anche se tutte le altre cose (carriera, partner, ecc.) non sono ancora esattamente allineate”.

Il trailer, presentato in esclusiva qui, ci dà un assaggio di ciò che accadrà. Camille scopre che Ian bacia una nuova donna, Portia (interpretata da Logan Browning), con grande sorpresa sua e dei suoi amici. Angie ottiene un ruolo in Girls Trip: The Musical (un richiamo a uno dei film di Oliver). Tye sta trovando l’amore, così come Quinn, che si sta legando a uno dei clienti che sta acconciando.

Ma non sappiamo ancora chi sia incinta: un filmato mostra un ginecologo che dice al gruppo di amici: “State benissimo, e anche il vostro bambino”. Sembra che dovremo guardare la nuova stagione per scoprire chi è la futura mamma. Una cosa è certa? Whoopi Goldberg tornerà.

Oliver lascia intendere con cautela che tutte e quattro le donne saranno “costrette a prendere una decisione entro la fine della stagione”.

Quando uscirà la terza stagione di Harlem ?

La terza stagione di Harlem sarà trasmessa in anteprima mondiale il 23 gennaio, in esclusiva su Prime Video. I nuovi episodi usciranno ogni settimana.