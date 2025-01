The Night Agent: a che ora esce la stagione 2 su Netflix

La seconda stagione della serie thriller d’azione di successo di Netflix The Night Agent arriverà presto sulla piattaforma di streaming. Dopo la stagione 1 di The Night Agent, la stagione 2 riprenderà proprio da dove si era interrotta l’azione. Con Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland e Luciane Buchanan in quello di Rose Larkin, molti dei protagonisti della prima stagione di The Night Agent torneranno nella seconda. Shawn Ryan (The Shield, S.W.A.T.) torna come showrunner di The Night Agent, basato sull’omonimo libro scritto da Matthew Quirk, autore di bestseller del New York Times.

La stagione 1 di The Night Agent ha riscosso un enorme successo su Netflix, entrando nella top 15 delle serie Netflix più viste di tutti i tempi con oltre 515 milioni di ore di visione nei primi 28 giorni. La stagione 1 di The Night Agent arriva quasi due anni dopo il rilascio della stagione 1 nella sua interezza, il 23 marzo 2023. Netflix ha già confermato che la terza stagione di The Night Agent è in fase di sviluppo, con il ritorno di Basso. Basso, che di recente è apparso nel dramma legale Juror #2 di Clint Eastwood, è anche impegnato in un prossimo thriller senza titolo di Kathryn Bigelow ambientato alla Casa Bianca.

La stagione 2 di The Night Agent esce alle 12:01 PT di giovedì 23 gennaio 2025 su Netflix

Uscirà alle 3:01 AM ora orientale

La stagione 2 di The Night Agent uscirà su Netflix alle 12:01 ora del Pacifico il 23 gennaio 2025. Ciò significa che la serie non sarà disponibile in streaming su Netflix sulla costa orientale fino alle 3:01 dello stesso giorno. Gli spettatori con l’ora centrale degli Stati Uniti potranno iniziare a guardare la serie in streaming alle 2:01 del 23 gennaio 2025, mentre gli spettatori con l’ora di montagna potranno iniziare a guardare la serie un’ora prima, all’1:01 del mattino.

Inoltre, gli spettatori dell’Alaska potranno accedere alla stagione 2 di The Night Agent su Netflix alle 23:01 del 22 gennaio 2025, mentre gli spettatori delle Hawaii potranno guardare la serie a partire dalle 22:01 dello stesso giorno. Gli spettatori del Regno Unito dovranno aspettare le 8:01 del 23 gennaio 2025, ora di Greenwich. Come per la stagione 1 di The Night Agent, tutti gli episodi della stagione 2 di The Night Agent verranno rilasciati nello stesso momento.

Quanti sono gli episodi di The Night Agent stagione 2?

Ci saranno 10 episodi totali, proprio come la stagione 1.

Proprio come The Night Agent stagione 1, The Night Agent stagione 2 sarà composta da un totale di 10 episodi. Ogni episodio della stagione 1 di The Night Agent durava tra i 45 e i 56 minuti, quindi aspettatevi una struttura simile per la stagione 2 di The Night Agent . La durata complessiva di The Night Agent stagione 1 è di 488 minuti, ovvero 8 ore e 8 minuti. Ogni episodio ha quindi una durata media di 48 minuti e 48 secondi. Con la terza stagione di The Night Agent già in lavorazione, la seconda stagione di The Night Agent dovrebbe rispondere ad alcune domande rimaste in sospeso nella prima stagione e preparare l’azione che verrà.