Hazbin Hotel – Stagione 2: in che modo colpo di scena finale influenzerà l’arco narrativo di Angel nella Stagione 3

La creatrice di Hazbin Hotel, Vivienne Medrano, ha spiegato come il colpo di scena finale della seconda stagione influenzerà l’arco narrativo della terza stagione di Angel Dust, con la sua storia al centro dell’attenzione. Hazbin Hotel – Stagione 2 ha rivelato che Vox aveva ipnotizzato Angel affinché diventasse la sua spia nell’hotel fin dalla prima stagione. In seguito lo ha ipnotizzato per farlo denunciare l’hotel e sostenere la rivolta di Vox contro il Paradiso.

Alla fine di Hazbin Hotel – Stagione 2, Angel decide di lasciare l’hotel, incapace di fidarsi di se stesso dopo quello che ha fatto. Questo include aver quasi ucciso Cherry e Husk quando hanno cercato di salvarlo dai Vee. Torna a lavorare con Valentino, nonostante i suoi amici lo implorino di tornare a casa, impostando la sua trama futura.

Parlando con Collider, Medrano ha spiegato come la terza stagione di Hazbin Hotel vedrà una maggiore attenzione su Angel dopo la rivelazione che Vox lo aveva trasformato in una spia ipnotizzata. Questo include un focus sugli abusi subiti da Valentino, oltre a portare Husk nella storia mentre cerca di aiutare il suo amico. Ecco cosa ha detto Medrano qui sotto:

La terza stagione parla molto di Angel e della sua situazione. E anche di Husk e del fatto che Husk è un personaggio che ha imparato a interessarsi ad Angel, e questa è una posizione davvero difficile perché sappiamo già da “Loser Baby” che hanno un forte legame tra loro, e si trovano entrambi in una situazione molto simile, ma a differenza di Angel, Husk almeno ha qualcuno che – voglio dire, di nuovo, è difficile paragonare gli abusatori in questa serie, ma almeno Alastor ha i suoi obiettivi. Husk è lì solo per aiutarlo a raggiungerli qua e là. Ma con Valentino, è come se Angel fosse questa cosa su cui vuole dominare, e su cui vuole il controllo, e vuole controllare, usare e ferire, e questa è la differenza. E credo che ci sia un elemento che non vedo l’ora che la gente ci veda esplorare, ovvero Husk in questa posizione in cui si rende conto di quanto la situazione di Angel sia diversa dalla sua.

Angel è sotto il controllo dei Vee fin dall’inizio della serie, la sua anima è legata a Valentino. Questo è ciò che ha permesso a Vox di usarlo come spia, ed è il motivo per cui Angel non può lasciare il suo lavoro. Mentre gli abusi di Angel non sono stati oggetto di nessuna canzone nella seconda stagione di Hazbin Hotel, la prima stagione ha presentato il suo assolo, “Poison”, che descrive la sofferenza che ha dovuto sopportare.

In base alla dichiarazione di Medrano, è chiaro che Angel avrà più spazio nella terza stagione, esplorando la sua situazione di abusi e i suoi peccati con maggiori dettagli. La seconda stagione ha già rivelato che il suo peccato è stato uccidere suo padre, un altro problema tumultuoso con cui potrebbe dover fare i conti nei prossimi episodi. Come si evolverà la sua storia, tuttavia, resta da vedere.

Tutti gli episodi di Hazbin Hotel – Stagione 2 sono ora disponibili in streaming su Prime Video.