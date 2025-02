I 10 migliori drammi fantasy coreani, in ordine di importanza

Alcune delle migliori serie tv K-Drama incorporano elementi fantasy nelle loro storie migliori, riscuotendo il plauso della critica e del pubblico. Il folklore ben noto, i romanzi fantasy familiari o il fascino odierno per la magia e le realtà multiple si fanno strada nella coscienza culturale e poi prendono vita in televisione nei K-drama. Molti dei migliori drammi romantici coreani incorporano aspetti di realismo magico nelle loro trame. Tuttavia, i migliori spettacoli fantasy si spingono oltre, approfondendo mondi nascosti e temi soprannaturali.

Avere personaggi che esistono in mondi fantastici o che hanno poteri mistici richiede attori e attrici forti per dare vita a questi ruoli complessi. Il fantasy è uno strumento efficace per una serie TV per mettere in scena i desideri del personaggio che altrimenti rimarrebbero nascosti. Inoltre, le trame fantastiche elevano le narrazioni stereotipate, come i drammi procedurali, includendo un altro livello di mistero e intrigo. Anche se il fantasy è talvolta criticato per essere irrealistico, il pubblico dovrebbe sospendere la propria incredulità e lasciarsi trasportare.

The King: Eternal Monarch (2020)

Due dimensioni alternative si scontrano e nel frattempo riuniscono amanti improbabili

Lee Gon (Lee Min-ho) è un re in un universo parallelo, ma trova una porta per un mondo più simile a quello reale, dove dà la caccia a suo zio, l’uomo responsabile della morte del padre di Lee Gon. Lì incontra Jeong Tae-eul (Kim Go-eun), un detective con cui fa squadra per rintracciare suo zio e impedirgli di distruggere entrambe le realtà. Suo zio, Lee Lim (Lee Jung-jin), è un cattivo complesso che getta un’ombra sullo show.

Per la sua dedizione al romanticismo, alla fantasia e all’attento equilibrio tra più trame, The King: Eternal Monarch è stato enormemente popolare al momento della sua uscita e rimane un caposaldo del genere. Nel complesso, la serie si preoccupa meno di spiegare scientificamente il ponte tra gli universi e si affida alle forti relazioni tra i personaggi. In gran parte grazie alla dinamica tra Lee Gon e Jeong Tae-eul, che crescono amandosi e rispettandosi a vicenda.

My Love From The Star (2013 – 2014)

Un alieno bloccato sulla Terra si ritrova attratto da una bellissima attrice

Bloccato sulla Terra da 400 anni, Do Min-joon (Kim Soo-hyun) deve aspettare solo qualche altro mese prima di essere riportato a casa. Tuttavia, i suoi piani vengono interrotti dai suoi sentimenti per l’attrice Cheon Song-yi (Jun Ji-hyun). Cheon Song-yi inizia a fare affidamento su Do Min-joon per aiuto e consigli, e i due si ritrovano coinvolti in un’indagine sulla morte di uno dei rivali professionali di Cheon Song-yi. My Love From The Star è consapevole della natura comica della sua premessa, ma non ha paura di prendere sul serio la storia d’amore tra i due protagonisti e di infondere un po’ di dramma legale nella storia.

Hotel del Luna

In Hotel del Luna, Lee Ji-eun è un’idolo K-pop diventato un grande attore in un K-drama, come molti giovani artisti che applicano il loro talento alla musica e allo schermo. Tuttavia, la serie non è solo questo, poiché la premessa dello show è che l’hotel titolare serve solo fantasmi e tutto lo staff è tra i morti, tranne il direttore generale. A causa dell’argomento, Hotel del Luna parla di dolore e di questioni irrisolte.

Tuttavia, non mancano i colpi di scena tra i personaggi ricorrenti. Koo Chan-sung (Yeo Jin-goo), il direttore, e Jang Man-wol (Lee Ji-eun) all’inizio sono in disaccordo, ma presto scoprono che gestire l’hotel li unisce in modi che non si sarebbero mai aspettati. L’uso di questi aspetti soprannaturali permette un continuo avvicendarsi di guest star che portano nuove sfide in ogni episodio.

While You Were Sleeping (2017)

Attraverso i loro sogni profetici, un gruppo di persone si riunisce per risolvere i crimini

Nam Hong-joo (Bae Suzy) è nata con la capacità di vedere il futuro nei suoi sogni, ma questi riguardano quasi sempre la morte di qualcuno, senza alcuna informazione su quando ciò accadrà. Salvando le vite di Jung Jae-chan (Lee Jong-suk) e Han Woo-tak (Jung Hae-in) da bambini, Nam Hong-joo ha trasmesso loro le sue capacità. Ora, il trio lavora per risolvere i crimini che vede nei suoi sogni prima che possano avverarsi. Fantasia e crimine/drammatici legali di solito non sono combinati in TV, ma While You Were Sleeping bilancia gli elementi drammatici con i momenti del soprannaturale.

A Korean Odyssey (2017-2018)

Una giovane donna con il potere di vedere i fantasmi si innamora di uno spirito che desidera l’immortalità

Son Oh-gong (Lee Seung-gi), un immortale escluso dal paradiso, si ritrova la sua vita intrecciata con Jin Seon-mi (Oh Yeon-seo), una donna con il potere di vedere i fantasmi. A Korean Odyssey fa capire fin dall’inizio al pubblico che le vite e l’amore dei protagonisti sono condannati, ma questo non impedisce loro di essere personaggi avvincenti in cui è facile immedesimarsi. Per la maggior parte dello show, i due combattono insieme i demoni in trame episodiche, ma la trama generale dei loro destini con il paradiso crea una narrazione più snella che fa sì che lo spettatore torni a vederlo.

The Legend Of The Blue Sea (2016 – 2017)

Una sirena e l’uomo che ama sono attratti l’uno dall’altra attraverso le linee temporali

Nella loro prima vita, Se-hwa (Jun Ji-hyun) e Kim Dam-ryeong (Lee Min-ho) hanno vissuto un’epica storia d’amore che si è conclusa in tragedia, e nel futuro le loro reincarnazioni lavorano instancabilmente per evitare che lo stesso destino torni a perseguitarli. The Legend of the Blue Sea sfrutta gli aspetti ben noti della tradizione e delle storie sulle sirene, ma le reinventa in modo che risultino nuove al pubblico odierno. Inoltre, l’alchimia tra i due protagonisti eleva la narrazione, rendendo avvincente la loro relazione. Le due trame del loro passato e del loro futuro rendono più veloce il ritmo e fanno sì che la serie non annoi mai.

W: Two Worlds (2016)

Una giovane donna scopre che un mondo immaginario di webtoon è importante quanto la sua realtà

I webtoon sono un popolare formato narrativo, spesso usato come ispirazione per i K-drama, ma W: Two Worlds non si limita a trarre ispirazione dai K-drama. La serie vede la protagonista Oh Yeon-Joo (Han Hyo-Joo) catapultata in un mondo di webtoon chiamato W, dove ad attenderla c’è il bello e ricco Kang Cheol (Lee Jong-Suk). Naturalmente, non ci vuole molto perché i due opposti si innamorino.

Quando Oh Yeon-Joo viene trasportata nel mondo immaginario, si rende conto che suo padre è scomparso. Inoltre, la famiglia di Kang Cheol è morta e lui sta dando la caccia ai loro assassini. Insieme, fanno squadra per risolvere il mistero che circonda questi atti violenti. Anche se W segue la narrativa evasiva della maggior parte dei contenuti dei webtoon, ha comunque un peso emotivo e rende facile interessarsi ai personaggi, immaginari o meno.

Tale Of The Nine Tailed (2020 – 2023)

Lo spirito della volpe che funge da guardiano di una montagna soprannaturale abbandona il suo posto per trovare il suo primo amore

Tale of the Nine Tailed Lee Yeon (Lee Dong-wook) vuole proteggere il mondo dagli spiriti maligni nella sua posizione di Gumiho, ma il ricordo del suo vero amore lo perseguita. Ha atteso per molti secoli la sua reincarnazione, ma quando appare come Nam Ji-ah (Jo Bo-ah), non è sicuro che sia lei. Insieme, lavorano per impedire agli spiriti vendicativi di sfogare la loro rabbia sul mondo umano.

Lungo il percorso, scoprono i segreti del passato e del futuro di Nam Ji-ah, il che dimostra quanto fossero importanti l’una per l’altra nella sua vita passata. Tuttavia, gli spiriti maligni che li hanno tenuti separati in passato non vogliono essere fermati di nuovo. La serie è particolarmente interessante per quanto si ispira al folklore coreano e traduce antiche storie e divinità nel mondo moderno.

Alchemy Of Souls (2022 – 2023)

I maghi trasferiscono le loro anime in corpi diversi in un dramma storico romanzato

La prima e la seconda parte di Alchemy of Souls illustrano ciò che rende lo show rivoluzionario: si reinventa costantemente, grazie alla premessa. Nello show, un gruppo di giovani con poteri magici lancia un incantesimo che permette loro di trasportare le loro anime in corpi diversi, complicando le loro vite e le loro abilità. Per questo motivo, gli attori devono cambiare spesso la loro performance e caratterizzazione per adattarsi a chiunque sia l’anima che dovrebbe essere nel loro corpo. Se questo è già abbastanza intrigante di per sé, ci sono anche più grandi macchinazioni di magia nera all’opera, che uniscono la trama avvincente a un cast affascinante.

Guardian: The Lonely And Great God (2016 – 2017)

Un goblin immortale incontra una ragazza umana che cambia la sua vita per sempre

Guardian: The Lonely and Great God non è solo una fantastica serie fantasy, ma anche uno dei migliori K-Drama con un cast corale. Conosciuta anche come Goblin, la serie segue Kim Shin (Gong Yoo), un uomo maledetto con l’immortalità che sarà liberato dal suo fardello solo quando incontrerà la sua sposa. I personaggi che si uniscono a lui includono molte anime reincarnate dal suo passato e un tristo mietitore (Lee Dong-wook). Insieme, i personaggi usano i loro poteri soprannaturali per aiutare gli altri. Mescolando con successo romanticismo, fantasia e lezioni morali, Guardian: The Lonely and Great God è un caposaldo dei drammi coreani fantasy.