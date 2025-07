Virgin River – Stagione 7: cast, trama e tutto quello che sappiamo

Continuando a spingersi verso il record di serie più lunga nella storia di Netflix, Virgin River ha raggiunto un altro importante traguardo con il rinnovo per la settima stagione. Basata sull’omonima serie di romanzi dell’autrice Robyn Carr, Virgin River racconta la storia di Mel (Alexandra Breckenridge) che si trasferisce nell’omonima cittadina della California settentrionale per lavorare come infermiera e dare una svolta alla sua vita frenetica. Come ha imparato nelle sei stagioni finora, la vita in una piccola città è tutt’altro che facile, e Virgin River ha offerto colpi di scena sufficienti a rivaleggiare con qualsiasi altro dramma romantico in TV.

Mantenendo un calendario di uscite annuale dal 2019 (un’impresa straordinaria considerando i ritardi della TV in streaming), la sesta stagione di Virgin River ha offerto alcuni cambiamenti importanti. Il tira e molla tra Mel e Jack è finalmente giunto alla conclusione definitiva con il matrimonio della coppia, il culmine perfetto di anni di storia. Tuttavia, il viaggio alla scoperta di sé stessa di Mel è lungi dall’essere finito, e lei ha solo iniziato a scalfire la superficie della storia della sua famiglia. Il finale della sesta stagione di Virgin River è stato pensato per stuzzicare la curiosità dei fan su una potenziale settima stagione, e Netflix ha già tolto ogni suspense rinnovando la serie.

Ultime notizie su Virgin River – Stagione 7

Iniziano le riprese della stagione 7

Poco dopo il debutto della sesta stagione su Netflix, le ultime notizie confermano che sono iniziate le riprese della settima stagione di Virgin River. La notizia è stata data dalla star della serie Martin Henderson, che ha pubblicato su Instagram un video di se stesso nella sua roulotte in quello che ha definito “Giorno 1”. Mentre apriva un pacco di Netflix, Henderson ha ringraziato i fan che hanno contribuito a rendere “accogliente e sincero” questo show di grande successo. Con l’inizio delle riprese, non è ancora chiaro quando finirà esattamente la stagione.

La settima stagione di Virgin River è confermata

La settima stagione è stata confermata prima del debutto della sesta

Anche se altre serie originali Netflix richiedono anni tra una stagione e l’altra (Stranger Things, Wednesday, ETC), Virgin River è stato il successo più costante della piattaforma.

A testimonianza della fiducia che Netflix ripone in Virgin River, la piattaforma ha deciso di rinnovare la serie per una settima stagione due mesi prima del debutto della sesta. Nell’ottobre 2024, Netflix ha annunciato che la settima stagione di Virgin River, che eguaglierà il record della serie, sarebbe arrivata presto, anche se i dettagli iniziali erano scarsi. Tuttavia, vista la storia della serie, che conta già sei stagioni, Netflix spera probabilmente di lanciare un’altra stagione nel 2025 per mantenere il calendario annuale. Anche se altre serie originali Netflix richiedono anni tra una stagione e l’altra (Stranger Things, Wednesday, ETC), Virgin River è stato il successo più costante della piattaforma.

Non è stata ancora annunciata una tempistica di produzione per la settima stagione, ma dovrà seguire il calendario degli anni precedenti se la serie dovrà essere consegnata entro la fine del 2025. Ad eccezione delle stagioni 3 e 4, arrivate a luglio, tutte le stagioni di Virgin River sono state trasmesse tra settembre e dicembre. Le riprese sono iniziate il 12 marzo 2025 e probabilmente termineranno a metà estate. Fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni, si prevede che la stagione 7 sarà trasmessa nell’autunno del 2025.

Dettagli sul cast della settima stagione di Virgin River

Mel e Jack torneranno nella settima stagione

Per trasmettere la ricca e complessa trama che caratterizza la città di Virgin River, la serie si avvale di un vasto ensemble di personaggi. Anche se non si sa molto sul cast della settima stagione, è lecito supporre che torneranno tutti quelli che possono, soprattutto perché la sesta stagione ha portato in primo piano le storie di alcuni personaggi. Mel, interpretata da Alexandra Breckenridge, e Jack, interpretato da Martin Henderson, sono una coppia sicura, e le loro recenti nozze hanno aperto un nuovo capitolo nella loro lunga e travagliata storia d’amore.

Altrove, il “Doc” Mullins di Tim Matheson è balzato in primo piano con la sua attività minacciata dal Grace Valley Hospital, e la trama avvincente di Charmaine (Lauren Hammersley) si è riaccesa nel finale della sesta stagione dopo la sua scomparsa. Sebbene non sia stato confermato che sia lui il colpevole, il ritorno del malvagio Calvin (David Cubitt) lo rende il principale sospettato della scomparsa di Charmaine, e probabilmente tornerà anche nella settima stagione. Anche la sorella di Jack, Brie (Zibby Allen), il suo caro amico Mike (Marco Grazzini) e Dan Brady (Ben Hollingsworth) dovrebbero tornare, dato che la loro storia d’amore non è ancora finita.

Dettagli sulla trama Virgin River – Stagione 7

Una serie di drammi arriva in città nella stagione 7

Non sorprende che la stagione 6 di Virgin River sia stata ricca di colpi di scena che influenzeranno la trama della prossima stagione 7. Il matrimonio di Mel e Jack è stato un passo avanti soddisfacente per la coppia che ha caratterizzato la serie sin dal primo episodio e, sebbene la loro relazione sia solida, i drammi li circondano come un uragano. Forse la questione più urgente della stagione 7 è il destino di Charmaine (la vecchia fiamma di Jack). È tornata nella sua vita dopo la debacle dei gemelli, ma lo stesso ha fatto il suo ex fidanzato, Calvin.

Questo ha creato tensione nella nuova unione, ma il comportamento strano di Charmaine ha messo Jack sulle spine. Le cose sono peggiorate quando ha scoperto che la sua casa era stata saccheggiata, facendo sembrare la sua assenza più un caso di persona scomparsa. Anche se non è confermato che Calvin sia dietro ai guai, è il colpevole più probabile considerando il suo passato con Charmaine. Altrove, lo studio del “Doc” Mullins è minacciato dall’espansione del Grace Valley Hospital, e i burocrati dell’ospedale si sono già posizionati come potenziali antagonisti della settima stagione.

Infine, Mike ha chiesto a Brie di sposarlo nonostante sia a conoscenza del suo passato con Brady, e la loro storia sta appena iniziando a diventare interessante. Anche Muriel, vecchia amica-nemica di Hope, scopre di avere un tumore al seno, una diagnosi che trasformerà la sua vita. Come se non bastasse, Mel continua la sua ricerca di risposte sul passato della sua famiglia, mentre la sua nuova relazione con il padre biologico, Everett, continua a rivelare dettagli sconosciuti. La settima stagione di Virgin River sarà importante per una serie di motivi, non ultimo il gran numero di trame avvincenti.