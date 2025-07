Under a Dark Sun è basato su storia vera? I Lasserre sono una famiglia reale?

Under a Dark Sun (titolo originale: Qui Sème le Vent) è un thriller poliziesco di Netflix in cui un omicidio porta alla luce i segreti sepolti da tempo di una famiglia disfunzionale. La serie francese è incentrata su Alba, una giovane madre single che si candida per un lavoro come raccoglitrice di fiori in una lussuosa tenuta in campagna per ricominciare una nuova vita con il figlio Leo. Tuttavia, le cose prendono rapidamente una brutta piega quando viene incastrata per l’omicidio del suo datore di lavoro, Arnaud Lasserre.

A peggiorare le cose, scopre anche che il suo capo era suo padre biologico. Naturalmente, il suo interesse per l’eredità la rende ancora più sospetta agli occhi delle autorità e della famiglia corrotta di Arnaud. Tuttavia, nulla è come sembra, soprattutto quando diventa chiaro che la risposta al mistero della morte del patriarca si trova da qualche parte nella storia della sua erede segreta. Di conseguenza, la narrazione si immerge liberamente in temi complessi legati al dramma familiare attraverso le dinamiche interpersonali. Di conseguenza, la risonanza di questi elementi nella vita reale rimane degna di essere esplorata.

Under a Dark Sun è un racconto di fantasia che gioca con le convenzioni del genere

Under a Dark Sun presenta un intrigante mistero di omicidio in cui il mondo della protagonista viene sconvolto mentre lei diventa la principale sospettata di un omicidio di alto profilo. Pertanto, il mistero principale non ruota solo attorno alla morte del patriarca della famiglia, ma anche alla verità sulla parentela biologica di Alba. Questo crea un’ambientazione avvincente per una narrazione gialla, ma gli elementi intensamente drammatici della storia la allontanano notevolmente dalla realtà. Pertanto, Alba e la sua sconcertante avventura nella tenuta della famiglia Lasserre non hanno alcun collegamento diretto con persone o eventi reali. La serie rimane in gran parte un’opera di finzione accreditata agli sceneggiatori Thomas Colineau, Camille Couasse, Marine Lachenaud, Claire le Luhern, Jules Lugan e Nils-Antoine Sambuc.

Tuttavia, anche se la storia di Alba non è ispirata alla realtà, mantiene un livello di familiarità che potrebbe risuonare nel pubblico. Vari elementi della storia, dai personaggi e le loro dinamiche agli archi narrativi, utilizzano tropi e cliché ben consolidati del genere poliziesco. Ad esempio, durante l’indagine personale condotta da Alba e dalla sua inaspettata alleata, l’avvocato Manon, le due protagoniste si imbattono in vari colpi di scena che i fan del genere riconosceranno. Tropo fuorvianti come falsi sospetti, un killer ignaro e una vittima spinosa ruotano attorno alla misteriosa morte di Arnaud. Inoltre, la lussuosa tenuta dei Lasserre aggiunge un elemento visivo e narrativo che lega la storia ai classici racconti gialli. D’altra parte, le complicate relazioni della famiglia Lasserre tra loro e con Alba aggiungono un altro livello di identificazione alla narrazione. Tuttavia, sebbene questi elementi conferiscano alla serie un certo realismo, la storia stessa rimane un’opera di finzione.

La famiglia Lasserre esplora la realtà della coltivazione dei fiori

Anche se i personaggi di “Under a Dark Sun” sono resi fittizi insieme alle loro narrazioni, rimane loro un certo livello di realismo. Per la famiglia Lasserre, questo è evidente in diversi modi. In particolare, le relazioni interpersonali che questi individui hanno tra loro consentono un certo livello di risonanza e identificazione. Che si tratti del rapporto teso tra padre e figlio tra Arnaud e Mathieu o dell’amarezza tra quest’ultimo e sua figlia Manon, queste dinamiche familiari aggiungono realismo alla storia. Tuttavia, i Lasserre attingono a connessioni reali attraverso un altro aspetto delle loro storie.

La famiglia Lasserre si è affermata come un nome ricco e illustre a Grasse grazie alla sua attività di coltivazione di fiori. Da decenni coltivano rose nella loro tenuta, il che li ha resi prolifici nell’industria dei profumi. Nella vita reale, esistono diverse aziende agricole specializzate nella raccolta di profumi per l’industria della bellezza. Grasse, in Provenza, in particolare, ospita uno dei “giardini profumati” più amati al mondo. Da cinque generazioni, la famiglia Mul coltiva fiori che contribuiscono alla creazione dell’amato profumo Chanel Nº 5. Allo stesso modo, la lussuosa casa di profumi francese Matière Première coltiva i propri ingredienti nella tenuta del fondatore Aurélien Guichard a Grasse.

Pertanto, anche se Lasserre non ha alcun legame diretto con queste importanti aziende floricole, queste ultime contestualizzano il realismo legato alla prima. In alternativa, il lato più oscuro delle aziende agricole Lasserre, che include lo sfruttamento dei lavoratori migranti, getta una luce diversa, ma altrettanto realistica, sull’industria agricola europea. Nel giugno 2025, le autorità hanno scoperto condizioni disumane per i lavoratori migranti privi di documenti che erano stati impiegati come vendemmiatori a Reims, in Francia. Analogamente, nel 2023 sono state formulate diverse accuse contro i vigneti dello Champagne per violazioni dei diritti dei lavoratori migranti. Pertanto, la trama che ruota attorno a Valentin e alla sua rete di traffico sessuale sotto il naso dei Lasserre mette in luce in parte la brutale realtà dello sfruttamento dei migranti in tali settori.