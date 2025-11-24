It: Welcome to Derry, episodio 5 spiegazione del finale: cosa c’è nella scatola?

L’episodio 5 di It: Welcome to Derry svela un nuovo, gelido volto di Pennywise e si chiude con un finale enigmatico che sembra richiamare direttamente l’universo di Doctor Sleep. I giovani protagonisti sono ancora confusi su come salvarsi dal mostro, ma la situazione prende una piega inattesa quando Matty ricompare sostenendo che Phil potrebbe essere vivo. Spinta dalla speranza, Lilly convince gli altri a scendere nelle fogne. Parallelamente, anche i militari si preparano a catturare Pennywise per trasformarlo in un’arma.

Nel climax dell’episodio, quasi tutti i personaggi principali finiscono nel covo sotterraneo di Pennywise. Qui ognuno affronta le proprie paure più profonde e le conseguenze di aver incrociato la creatura cosmica. Hallorann, più degli altri, sembra subire un effetto devastante: il suo incontro con Pennywise risveglia qualcosa che aveva tenuto “rinchiuso” per anni.

La “scatola” di Dick Hallorann e il collegamento con Dan Torrance di Doctor Sleep

Pennywise costringe le sue vittime a rivivere i loro incubi peggiori prima di consumarle. Hallorann viene quindi travolto da una visione che fonde il trauma della sua infanzia con la paura di perdere il controllo dei propri poteri di shining. In questa visione affronta il nonno, deciso ad aprire la sua misteriosa “scatola”, mentre la nonna lo implora di resistere. Il contenuto non viene mai mostrato chiaramente, ma l’episodio suggerisce che dentro vi sia un’energia maligna.

Questa scatola rappresenta con ogni probabilità la stessa abilità mentale introdotta in Doctor Sleep, dove Dan Torrance costruisce “bauli” interiori per intrappolare entità oscure. L’episodio fa intuire che Hallorann abbia usato un potere simile fin da bambino, imprigionando spiriti e presenze pericolose dentro questo spazio psichico.

Ma Pennywise manipola la mente di Hallorann e lo convince ad aprire la scatola, liberando tutto ciò che vi era rinchiuso. Questo gesto sembra potenziare Pennywise e allo stesso tempo liberare antichi fantasmi che non avrebbero mai dovuto uscire dal loro confinamento mentale.

Perché Hallorann è turbato dopo aver visto il fantasma di Pauly

Pauly, il migliore amico di Leroy nell’esercito, muore durante gli eventi dell’episodio. Eppure, verso la fine, Hallorann vede il suo fantasma con le pupille bianche e svuotate, segno inequivocabile che l’uomo è morto e che il suo spirito vaga nel mondo dei vivi senza pace.

Questo incontro sconvolge Hallorann, che comprende che l’apertura della sua “scatola” potrebbe aver infranto il confine tra vivi e morti. Una sorta di portale—prima sigillato—potrebbe ora essere spalancato, permettendo a varie entità del Sottosuolo di infiltrarsi nella realtà. Questo scenario favorirebbe Pennywise nel diffondere il terrore a Derry, anche se la creatura è ancora intrappolata fisicamente.

Il piano di Pennywise per attirare Lilly e i suoi amici

Già nell’episodio 1, Pennywise aveva ingannato Phil e gli altri mostrando loro un’illusione malefica di Matty, spingendoli così dritti nella sua tana. L’episodio 5 ripete lo schema: Pennywise induce Lilly a credere che Matty sia sopravvissuto e che Phil sia ancora salvabile. Sapendo che Lilly sarebbe corsa in aiuto, il mostro proietta un’immagine di Matty per intrappolarla.

Quando i ragazzi arrivano nelle fogne, Matty si trasforma improvvisamente in Pennywise: era solo una delle sue molte forme. Lì scoprono anche i corpi delle vittime precedenti, confermando che né Matty né Phil sono mai usciti vivi. Per fortuna Lilly e gli altri riescono a fuggire appena in tempo.

Come Taniel salva Lilly senza volerlo

L’episodio 4 ha mostrato l’origine cosmica di Pennywise e rivelato la sua unica debolezza: la stella caduta da cui è arrivato. I frammenti di questo oggetto erano stati usati dal popolo di Rose per tenere la creatura imprigionata nel bosco. Prima che Taniel scenda nelle fogne con i militari, Rose gli affida uno di questi frammenti.

Durante la fuga, però, Taniel perde accidentalmente il pezzo di stella nel tunnel. Poco dopo, Lilly, rimasta indietro, rischia di essere presa da Pennywise. Proprio in quel momento inciampa accanto al frammento: la creatura tenta di avvicinarsi, ma la presenza del minerale la respinge all’istante. Senza saperlo, Taniel ha salvato la ragazza e le ha consegnato l’unica arma realmente capace di ferire il mostro. È probabile che Lilly la userà negli episodi successivi.

Perché Leroy spara a Pauly

Il generale Shaw ha scelto Leroy per l’Operazione Precept a Derry perché conosceva il suo coraggio e soprattutto la sua incapacità di provare paura, l’unica emozione su cui Pennywise può nutrirsi. Anche nell’episodio 5, nonostante le visioni evocate dal mostro, Leroy mantiene un certo controllo.

Tuttavia, il suo autocontrollo vacilla quando Pennywise gli mostra un’illusione legata a suo figlio. Convinto di trovarsi davanti l’ennesima proiezione del clown, Leroy sta per sparare. Pauly, intuendo il pericolo, si mette in mezzo e prende il colpo destinato al ragazzo. Il suo sacrificio sottolinea la fragilità mentale dei personaggi, anche di quelli apparentemente più forti.

La forma di Uncle Sam e il messaggio dietro la trasformazione di Pennywise

In un breve ma potente momento dell’episodio 5, due militari incontrano Pennywise nelle fogne e lo vedono assumere le sembianze di Uncle Sam del famoso poster “I Want You”, icona del reclutamento americano e simbolo di dovere, sacrificio e disciplina.

Per i due soldati—già terrorizzati e spinti dall’obbligo di restare al loro posto—questa trasformazione colpisce la loro paura più intima: quella dell’autorità e dell’incapacità di rispettare la catena di comando. Pennywise sfrutta la loro vulnerabilità psicologica e i due finiscono inevitabilmente vittime della creatura.