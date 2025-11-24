It: Welcome To Derry, i produttori analizzano l’attesissima rivelazione di Pennywise

Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård, si mostra finalmente a metà della prima stagione di It: Welcome to Derry. Ovviamente, si trattava di una trappola. Il terrificante clown ha ingannato i bambini che sta attualmente perseguitando e terrorizzando. Poi, in una scena stranamente familiare, “Matty” li attira nelle fogne. E, in un batter d’occhio, l’adorabile ragazzino si trasforma nell’iconica versione del personaggio di Skarsgård, rivelando quella che, per molti, è la sua forma più terrificante.

In un’intervista con Entertainment Weekly, i creatori e showrunner di It: Welcome to Derry, Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs, parlano dell’attesissima rivelazione e del perché abbiano scelto di aspettare così a lungo. Barbara ha spiegato che hanno rimandato la rivelazione per creare suspense, così sarebbe stata ancora più spaventosa quando sarebbe accaduta davvero. Lo ha paragonato a Lo squalo, dove parte dell’ansia che i personaggi e il pubblico provano deriva dal fatto di non riuscire a vedere la creatura che li sta mettendo in pericolo.

<<Abbiamo deciso che, in questa stagione, Pennywise dovesse essere un po’ come lo squalo de Lo squalo. Bisogna essere molto strategici. In entrambi i film, era molto importante per noi mantenere vivi il mistero e la paura per questo personaggio. Abbiamo scoperto che la familiarità è nemica di tutto questo. Quindi era importante per noi ritardare il piacere, o il terrore, il più possibile.>>

Andy ha detto che per lui era “un gioco di anticipazione“. Voleva tenere gli spettatori sulle spine, voleva che fossero ansiosi di vedere il Pennywise di Skarsgård. Il creatore ha detto che l’obiettivo era “mettere le persone in quello stato di ‘Devo vedere il clown! Dov’è?!’ Questo è ciò che avremmo voluto come pubblico. È un processo un po’ lento.”

Fuchs, che originariamente aveva collaborato con i suoi colleghi come co-produttore e revisore della sceneggiatura di It: Capitolo Due, afferma che la cosa più avvincente della creatura è la sua capacità di assumere forme diverse. Aggiunge che questo approccio influenza anche le aspettative del pubblico. Dopo due film che presentavano la versione cinematografica della creatura, gli spettatori erano naturalmente in attesa di quando o se quella versione sarebbe ricomparsa.

<<Al cinema, c’è solo un certo spazio per vedere quelle manifestazioni non-Pennywise di quella creatura”, dice. “Perché sei in TV… ci sono episodi interi in cui puoi esplorare gli altri modi in cui It tormenterà questi ragazzi.>>

Fuchs ha spiegato come pianificare la rivelazione sia stato molto complicato e ci sia voluto un bel po’ di tempo prima che i tre riuscissero a trovare una soluzione. E, ora che Skarsgård ha mostrato il suo volto, il co-creatore ha detto che i fan possono aspettarsi di vederlo fare un sacco di cose che il clown non ha mai fatto prima in nessun adattamento del romanzo di Stephen King.

<<Abbiamo fatto avanti e indietro. Sapevamo fin dall’inizio che questo non sarebbe stato al centro della prima scena del pilot, come invece accade in It 1 con l’introduzione di Georgie e Pennywise. Ma gran parte del processo creativo è stato: ‘Quando introduciamo questo personaggio nel contesto di questa storia?’. In definitiva, era davvero una questione di storia e dei personaggi che la dettavano.

[Skarsgård] ha delle opportunità con questo personaggio che la trama dei film non ha presentato. Non solo avrete un’attesa davvero, si spera, emozionante per Pennywise, ma vedrete anche Bill fare cose che non gli avete ancora visto fare in questo personaggio.>>