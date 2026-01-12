Mamma Mia! 3 prende forma: Amanda Seyfried apre al ritorno e spunta l’ipotesi Sydney Sweeney

Il futuro di Mamma Mia! torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato da ScreenRant, Amanda Seyfried ha condiviso un aggiornamento incoraggiante su Mamma Mia! 3, lasciando intendere che il progetto non è affatto accantonato e che potrebbe riunire un cast vecchio e nuovo sotto una guida ben precisa.

Dopo il successo globale dei primi due film, la possibilità di un terzo capitolo è rimasta a lungo sospesa tra indiscrezioni e dichiarazioni prudenti. Ora, però, le parole di Seyfried sembrano indicare che qualcosa si stia finalmente muovendo, soprattutto grazie all’ipotesi di una reunion creativa con il regista Paul Feig.

Un nuovo capitolo tra ritorni storici e nuove generazioni

Nel parlare del possibile terzo film, Seyfried ha espresso entusiasmo all’idea di tornare nell’universo di Mamma Mia!, sottolineando come il progetto dipenda soprattutto dall’incastro giusto tra tempi, storia e persone coinvolte. Tra i nomi emersi con maggiore insistenza c’è quello di Sydney Sweeney, che potrebbe entrare nel franchise portando una nuova energia generazionale alla saga musicale.

L’eventuale coinvolgimento di Sweeney non è stato confermato ufficialmente, ma l’idea di affiancare volti storici a nuove star riflette una direzione coerente con quanto visto in Mamma Mia! Ci risiamo, che aveva già ampliato la mitologia della famiglia Sheridan. Un terzo capitolo potrebbe quindi spingersi oltre, esplorando nuove linee narrative senza rinunciare alla componente nostalgica che ha reso iconico il franchise.

La possibile reunion con Paul Feig rappresenta un altro tassello significativo. Il regista, noto per il suo approccio brillante e per la capacità di lavorare su ensemble femminili, viene visto come una figura ideale per rinnovare il tono della saga mantenendone intatto lo spirito. Anche se non esistono ancora dettagli su trama o calendario di produzione, l’idea di riunire talenti che condividono una lunga storia professionale lascia intravedere un progetto più concreto rispetto al passato.

Per ora Mamma Mia! 3 resta in fase di sviluppo preliminare, ma le dichiarazioni di Amanda Seyfried e i rumor su nuovi ingressi suggeriscono che l’isola greca potrebbe tornare presto a riempirsi di musica, emozioni e canzoni degli ABBA. Per i fan della saga, l’attesa potrebbe essere finalmente ripagata.