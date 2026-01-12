HomeCinema News2026

Mamma Mia! 3 prende forma: Amanda Seyfried apre al ritorno e spunta l’ipotesi Sydney Sweeney

Di Redazione

-

Seguici su Google News
amanda seyfried in mamma mia

Il futuro di Mamma Mia! torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato da ScreenRant, Amanda Seyfried ha condiviso un aggiornamento incoraggiante su Mamma Mia! 3, lasciando intendere che il progetto non è affatto accantonato e che potrebbe riunire un cast vecchio e nuovo sotto una guida ben precisa.

Dopo il successo globale dei primi due film, la possibilità di un terzo capitolo è rimasta a lungo sospesa tra indiscrezioni e dichiarazioni prudenti. Ora, però, le parole di Seyfried sembrano indicare che qualcosa si stia finalmente muovendo, soprattutto grazie all’ipotesi di una reunion creativa con il regista Paul Feig.

Un nuovo capitolo tra ritorni storici e nuove generazioni

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried sul red carpet di Venezia 82 – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Nel parlare del possibile terzo film, Seyfried ha espresso entusiasmo all’idea di tornare nell’universo di Mamma Mia!, sottolineando come il progetto dipenda soprattutto dall’incastro giusto tra tempi, storia e persone coinvolte. Tra i nomi emersi con maggiore insistenza c’è quello di Sydney Sweeney, che potrebbe entrare nel franchise portando una nuova energia generazionale alla saga musicale.

L’eventuale coinvolgimento di Sweeney non è stato confermato ufficialmente, ma l’idea di affiancare volti storici a nuove star riflette una direzione coerente con quanto visto in Mamma Mia! Ci risiamo, che aveva già ampliato la mitologia della famiglia Sheridan. Un terzo capitolo potrebbe quindi spingersi oltre, esplorando nuove linee narrative senza rinunciare alla componente nostalgica che ha reso iconico il franchise.

La possibile reunion con Paul Feig rappresenta un altro tassello significativo. Il regista, noto per il suo approccio brillante e per la capacità di lavorare su ensemble femminili, viene visto come una figura ideale per rinnovare il tono della saga mantenendone intatto lo spirito. Anche se non esistono ancora dettagli su trama o calendario di produzione, l’idea di riunire talenti che condividono una lunga storia professionale lascia intravedere un progetto più concreto rispetto al passato.

Per ora Mamma Mia! 3 resta in fase di sviluppo preliminare, ma le dichiarazioni di Amanda Seyfried e i rumor su nuovi ingressi suggeriscono che l’isola greca potrebbe tornare presto a riempirsi di musica, emozioni e canzoni degli ABBA. Per i fan della saga, l’attesa potrebbe essere finalmente ripagata.

Articolo precedente
I Marvel Studios vorrebbero Joe Keery, star di Stranger Things, per un ruolo nell’MCU
Articolo successivo
La sua verità (His & Hers): la sconvolgente identità e le motivazioni dell’assassino spiegate dallo showrunner
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved