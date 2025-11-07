Le regole del delitto perfetto, la spiegazione del finale di serie

Dopo sei intense stagioni, Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) è giunta al termine con una serie di morti e rivelazioni dell’ultimo minuto, ma cosa è successo nel finale e cosa significa tutto questo? Il finale della serie “Stay” inizia con l’ultima morte flash-forward della serie, quando una persona misteriosa viene uccisa a colpi di pistola sui gradini del tribunale. Naturalmente, questa volta c’è solo un episodio per capire chi sia, invece del solito svolgimento lungo tutta la stagione, ma ci sono molte altre sorprese e morti lungo il percorso.

La sesta stagione di Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) è l’ultima della longeva serie drammatica legale che segue la professoressa di diritto Annalise Keating (Viola Davis) e cinque dei suoi studenti di legge. Acclamata dalla critica per la trama complessa e la forte interpretazione della Davis, l’episodio finale di Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) risponde ad alcune delle domande più importanti della serie, insieme al misterioso omicidio che apre l’episodio, il tutto sullo sfondo del processo ad Annalise: sarà dichiarata colpevole?

I fan sono anche ansiosi di sapere se i suoi studenti o chiunque altro nella sua cerchia si rivolteranno contro di lei. Le domande sulla scena del funerale in flash-forward e sull’apparente ricomparsa di Wes (Alfred Enoch) trovano una risposta, ma “Stay” fa molto di più che risolvere le questioni più ovvie. Come finale, offre una conclusione per ciascuno dei personaggi principali, trasmettendo al contempo un messaggio sorprendentemente morale sul dire la verità e sul superare le cose che ciascuno dei protagonisti ha fatto.

L’esito del processo di Annalise Keating

La trama centrale è, ovviamente, il processo stesso. Il finale presenta alcuni colpi di scena, anche se nessuno grande quanto il sorprendente sostegno di Laurel (Karla Souza) ad Annalise nell’episodio precedente. Jorge Castillo (Esai Morales) sale sul banco dei testimoni e dichiara la sua innocenza, insieme al governatore Birkhead (Laura Innes), e c’è un breve momento di suspense quando Annalise riesce a fornire una registrazione di Hannah (Marcia Gay Harden) che parla con Xavier (Gerardo Celasco) della cospirazione. Anche Gabriel (Rome Flynn) viene convinto (grazie a una valigetta piena di contanti) a non testimoniare, ma alla fine del processo tutti questi momenti sembrano quasi irrilevanti.

Questi colpi di scena finali aggiungono plausibilità alla vittoria di Annalise, ma il vero colpo al cuore del suo caso giudiziario non ha nulla a che vedere con Birkhead, Hannah, Gabriel o persino i membri sopravvissuti dei Keating 5. Si tratta invece del discorso finale di Annalise. In una scena mozzafiato, lei svela il vero fulcro di tutta questa intricata cospirazione: Annalise ha commesso il crimine di essere nera, ambiziosa, antipatica, bisessuale, potente, capace. Dalla scena in cui si toglie la parrucca, al montaggio in cui si veste per andare in tribunale, alla sua decisione di mostrare i suoi capelli naturali, Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) ha lanciato un messaggio sempre più forte sul ruolo delle donne di colore. Il finale raddoppia questo messaggio, rifiutando di nascondere la sua posizione, la sua crescita o il suo posto nel mondo, ed è questo che fa esultare i fan quando riceve il verdetto di “non colpevolezza”.

Chi muore e chi sopravvive

Naturalmente, il finale non poteva concludersi semplicemente con un discorso appassionato, una vittoria e un lieto fine. Ci sono ancora troppi personaggi in piedi e c’è quel misterioso omicidio da risolvere che, insieme ai flash-forward del funerale, ha portato molti fan a supporre che Annalise avrebbe finito per subire la punizione narrativa definitiva della morte per la sua schiettezza. Tuttavia, Annalise sopravvive, fino al funerale che alla fine si rivela avvenire dopo che lei ha vissuto una lunga vita. Anche Tegan (Amirah Vann) sopravvive alla carneficina e viene vista ballare con Annalise in futuro. Laurel riesce a salire in macchina con il piccolo Christopher e a fuggire non appena partono gli spari, proteggendo il suo bambino come sempre, e sia Connor (Jack Falahee) che Oliver (Conrad Ricamora) ce la fanno, anche se Connor è destinato alla prigione e Oliver sta affrontando il divorzio. Anche Michaela (Aja Naomi King) sopravvive, fuori di prigione, ma senza amici e sola.

Gli altri, invece, sono tutti morti. Wes e Asher (Matt McGorry) se ne sono andati da tempo, insieme a Sam (Tom Verica) e Hannah. Il governatore Birkhead è vittima della sparatoria al tribunale, ucciso da Frank in preda alla rabbia. Anche Bonnie (Liza Weil) e Frank (Charlie Weber) muoiono entrambi sui gradini quel giorno, Frank ucciso dalle guardie, Bonnie colpita dal fuoco incrociato.

Il funerale e il cerchio che si chiude

La serie si conclude con il funerale mostrato all’inizio, quello di Annalise, ormai anziana. Connor e Oliver sono lì insieme, e Laurel è lì con suo figlio adulto, che assomiglia esattamente a Wes. La cosa affascinante di come si conclude la serie, soprattutto considerando il funerale e i momenti finali, è che impiega sei stagioni per costruire assassini complessi e simpatici e poi finisce con una conclusione sorprendentemente moralistica (ma realistica), in cui tutti sembrano ottenere ciò che meritano in base a quante bugie hanno detto e quante persone hanno ucciso. Annalise, bugiarda consumata, in realtà non uccide nessuno, viene scagionata, ne esce forte e poi vive una vita piena e amata prima della sua morte. Laurel, che alla fine ha detto tutta la verità, si è redenta diventando un’amica di famiglia di Annalise. Connor e Oliver, che non hanno ucciso, ma hanno mentito e sono stati complici, alla fine erano disposti ad accettare la loro punizione (se non a dire la verità), e questo ha riabilitato Connor, mentre Oliver ha dovuto affrontare anni da solo e riconquistare la fiducia di suo marito per la sua disponibilità a tradire Annalise per motivi egoistici.

I peggiori bugiardi e assassini del gruppo sono quelli che sono morti: Asher, che ha ucciso e mentito come talpa per l’FBI; Wes, che ha ucciso Sam; Bonnie, che ha ucciso una ragazza indifesa; Frank, che ha ucciso molte persone; e persino Birkhead, che ha ucciso e cospirato. Tuttavia, ad eccezione di Birkhead, che alla fine rifiuta di essere onesto, nessuna di queste morti è stata inflitta come un giudizio pietoso. La morte di Bonnie è la morte straziante di un’innocente, mentre quella di Frank è la morte dolorosa di una vittima. Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) riesce a evitare di simpatizzare con gli assassini, ma mostra anche la loro paura e le loro motivazioni, assicurandosi che non vengano glorificati o celebrati.

Michaela, in particolare, è degna di nota in quanto unica sopravvissuta a non partecipare al funerale di Annalise; ha rinunciato alla “famiglia” che aveva trovato nei Keating 5 tradendoli, ma lo ha fatto volontariamente e consapevolmente per mettersi al sicuro. Questo riflette il modo in cui si è sempre tenuta leggermente in disparte rispetto a loro, fin dal primo momento in cui ha voluto andare alla polizia mentre gli altri non lo hanno fatto. È anche degno di nota il fatto che suo padre non si veda più, ma in un flash-forward si vede lei che presta giuramento, il che riecheggia la storia di Annalise.

Domande a cui i fan vogliono ancora una risposta

Se la scena finale sembra familiare, è perché è quasi una ricostruzione diretta delle scene iniziali originali con Christopher che sostituisce Annalise. Il finale mostra Christopher/Wes che attraversa di nuovo il campus di Middleton in bicicletta, ma questa volta è Christopher che si dirige a insegnare nella vecchia classe di Annalise, esattamente allo stesso modo. Intravede persino Annalise seduta in classe che gli sorride. Dopo il suo discorso potente e la sua serie di azioni volte a incarnare con forza esattamente chi è, questa è una rivendicazione della donna che in realtà non ha ucciso, ma che ha cercato di fare da madre e di sopravvivere. Il momento in cui il cerchio si chiude è soddisfacente e fornisce il “lieto fine”, pur consentendo a tutte queste persone complicate che hanno fatto cose terribili di essere adeguatamente “punite” per esse. Sembra anche una conclusione definitiva, quindi è improbabile che ci sarà un’altra stagione o uno spin-off, nonostante alcune domande rimaste senza risposta alla fine.

Non è ancora chiaro come Annalise, Laurel e Wes siano finiti in una dinamica familiare/mentore. Laurel ha riallacciato i rapporti con Annalise subito dopo la morte di suo padre in prigione?

E, cosa ancora più importante, è stata lei a causarne la morte, trovando finalmente la libertà dalla sua famiglia? Connor e Oliver si sono riconciliati immediatamente e hanno aspettato che Connor scontasse la pena detentiva, o ci è voluto molto più tempo? Tegan e Annalise si sono messe insieme, o le loro scene di ballo erano semplicemente amicizia? E infine, naturalmente, cosa aspetta Christopher a Middleton come professore? Questi potrebbero essere gli ultimi segreti cheLe regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder) custodisce.