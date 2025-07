Jeremy Strong in lizza per interpretare Mark Zuckenberg in The Social Network – Parte II

Dopo la notizia di questa mattina secondo cui Mikey Madison e Jeremy Allen White sarebbero in lizza per unirsi a The Social Network – Parte II, Deadline riporta ora che Jeremy Strong è un altro attore in lizza per un ruolo nel film e fonti dicono che sia la prima scelta per interpretare il CEO di META e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Fonti dicono che non è stata presentata alcuna offerta formale, ma che lui sia la prima scelta per interpretare il fondatore di Facebook. Al momento, non sono stati fatti commenti ufficiali dalle parti coinvolte.

Cosa sappiamo di The Social Network – Parte II

Deadline ha riportato per primo a giugno che Aaron Sorkin avrebbe diretto e scritto un sequel dopo anni passati a capire quale angolazione voleva perseguire per questo nuovo capitolo della storia di Facebook. Il nuovo progetto cinematografico è in fase di sviluppo con Todd Black, Peter Rice, Sorkin e Stuart Besser come produttori. Nel primo film, Zuckerberg è stato interpretato da Jesse Eisenberg, che ha ricevuto una nomination all’Oscar per il ruolo.

Il nuovo film non sarà un sequel diretto, ma piuttosto un seguito del film originale del 2010 che ha esplorato gli inizi di quella che sarebbe diventata la più grande piattaforma di social media al mondo. La sceneggiatura originale di Sorkin per il nuovo film esplora la storia dietro The Facebook Files del Wall Street Journal di Jeff Horowitz, una serie di articoli esplosivi pubblicati nell’ottobre 2021 che hanno svelato i meccanismi interni di Facebook e i molteplici danni causati dal social network agli adolescenti e la sua consapevole diffusione di disinformazione, che ha contribuito ad atti di violenza politica.

Il film, uscito nel 2010, aveva ottenuto un successo straordinario, raccogliendo ottime lodi dalla critica, incassando 226 milioni di dollari al botteghino mondiale e e guadagnando poi otto nomination agli Oscar, vincendo infine i premi per la migliore sceneggiatura non originale, il miglior montaggio e la migliore colonna sonora originale. Jesse Eisenberg ha interpretato il ruolo del genio di Facebook in The Social Network, recitando al fianco di Andrew Garfield, Justin Timberlake e Armie Hammer.

Idealmente, Jeremy Allen White dovrebbe interpreterebbe Horowitz e Mikey Madison interpreterebbe l’informatore dietro la serie di articoli. Jeremy Strong è invece dunque il frontrunner per il ruolo di Mark Zuckenberg.