Little Disasters – L’Errore di una Madre: il thriller psicologico debutta l’11 dicembre su Paramount+

Little Disasters – L’Errore di una Madre, nuovo thriller psicologico in sei episodi tratto dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan (Anatomy of a Scandal), debutta con tutti gli episodi giovedì 11 dicembre in esclusiva su Paramount+ in Italia e nei principali mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, Austria e America Latina. La serie è prodotta dal team BAFTA di Roughcut Television (COMA, Big Boys) in collaborazione con Fremantle.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto al debutto nel Regno Unito e in Irlanda, la serie arriva ora a livello globale, portando sullo schermo un racconto intenso e realistico sulle fragilità, le pressioni e i silenzi che spesso circondano la maternità contemporanea. La critica ha elogiato l’impianto drammatico, le interpretazioni e la capacità di fondere suspense e introspezione psicologica.

Un’amicizia decennale messa alla prova da un evento irreparabile

Little Disasters – L’Errore di una Madre segue l’amicizia tra Jess (Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e Mel (Emily Taaffe), quattro donne che si sono conosciute durante la gravidanza, unite dalla coincidenza della data del parto e dalla volontà di sostenersi a vicenda nelle incertezze della vita familiare. Dieci anni dopo, il gruppo è ancora unito, ma quella stabilità viene spezzata quando Jess arriva al pronto soccorso con la sua bambina ferita alla testa, incapace di fornire una spiegazione convincente.

Liz, medico di turno e amica fidata, si ritrova di fronte a una scelta dolorosa: attivare i servizi sociali o fidarsi della versione dell’amica. La sua decisione darà il via a una serie di eventi che sconvolgeranno profondamente le loro vite, mettendo in discussione fiducia, maternità e il delicato confine tra fragilità e colpa.

Un cast corale guidato da Diane Kruger

Al centro della serie c’è la performance intensa di Diane Kruger, affiancata da un cast ricco di volti noti:

Jo Joyner (The Wives, For Her Sins)

Shelley Conn (Gen V, Bridgerton)

Emily Taaffe (The Rising)

JJ Feild (Austenland, The Peripheral)

Ben Bailey Smith (Star Wars: Andor)

Patrick Baladi (Ted Lasso)

Stephen Campbell Moore (Masters of the Air)

La regia è affidata a Eva Sigurðardóttir, candidata ai BAFTA per Good Night e Rainbow Party, che imprime alla serie un tono intimo e allo stesso tempo inquietante.

Un adattamento fedele allo spirito del romanzo

L’adattamento televisivo è firmato da Ruth Fowler e Amanda Duke, con Sarah Vaughan coinvolta in qualità di produttrice esecutiva. Ai vertici produttivi figurano Ash Atalla, Alex Smith e Marianna Abbotts per Roughcut Television, mentre Fremantle si occupa della distribuzione internazionale.

Little Disasters – L’Errore di una Madre promette di essere uno dei titoli più intensi di fine anno per Paramount+, grazie alla capacità di affrontare temi come maternità, amicizia, colpa e giudizio sociale con una prospettiva psicologica avvincente e profondamente umana.