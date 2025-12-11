His & Hers: Jon Bernthal e Tessa Thompson sono una coppia divorziata che indaga su un omicidio nel primo trailer della miniserie Netflix

È arrivato il primo trailer di His & Hers. Interpretata da Jon Bernthal e Tessa Thompson, la prossima serie thriller di Netflix racconta la storia di una conduttrice televisiva, Anna (Tessa Thompson), e di un detective, Jack Harper (Jon Bernthal), che indagano su un omicidio. La serie è basata sul romanzo His & Hers di Alice Feeney, pubblicato nel 2020.

Netflix ha ora pubblicato un trailer di His & Hers, che rivela che Anna e Jack sono una coppia divorziata. Sulla scena del crimine, Jack informa la stampa che non può dire nulla oltre al fatto che è stato trovato un cadavere. La sua ex moglie chiede allora, davanti agli altri giornalisti, se è vero che lui conosceva la vittima.

Anna e Jack appaiono sempre più in contrasto tra loro mentre entrambi cercano la verità. Jack giura di non aver fatto nulla alla vittima in risposta alle accuse di Anna. La fine del trailer mostra Anna che narra, spiegando che poiché c’è sempre più di un lato della storia, qualcuno deve mentire. Guarda il trailer qui sotto:

Il cast principale di His & Hers comprende anche Pablo Schreiber nel ruolo di Richard, Crystal Fox nel ruolo di Alice, Sunita Mani nel ruolo di Priya, Rebecca Rittenhouse nel ruolo di Lexy, Marin Ireland nel ruolo di Zoe e Poppy Liu nel ruolo di Helen. Si tratta di una miniserie che debutterà su Netflix l’8 gennaio. Leggi la sinossi ufficiale della serie qui sotto:

Ambientata nel caldo torrido di Atlanta, Anna vive in un isolamento ossessivo, allontanandosi dai suoi amici e dalla sua carriera di conduttrice televisiva. Ma quando viene a sapere di un omicidio a Dahlonega, la tranquilla cittadina dove è cresciuta, Anna torna alla vita, buttandosi a capofitto sul caso e cercando risposte. Il detective Jack Harper è stranamente sospettoso del suo coinvolgimento e la insegue nel mirino della sua indagine. Ogni storia ha due versioni: HIS & HERS, il che significa che qualcuno sta sempre mentendo.

Essendo una delle prime grandi serie Netflix in uscita nel 2026, His & Hers ha il potenziale per diventare uno dei primi successi dello streaming nel nuovo anno. Netflix ha già ottenuto un grande successo con miniserie thriller, tra cui The Beast in Me, con Claire Danes e Matthew Rhys, uscita il 13 novembre.

Dopo il precedente successo su Netflix con Daredevil e The Punisher, questa nuova serie con Jon Bernthal segna per lui un importante ritorno sulla piattaforma di streaming. Bernthal ha interpretato originariamente Frank Castle/The Punisher nelle serie Marvel di Netflix. Più recentemente, ha interpretato il ruolo in Daredevil: Born Again stagione 1, insieme a Spider-Man: Brand New Day e un prossimo speciale su The Punisher su Disney+.

Avendo interpretato Valkyrie in diversi film del Marvel Cinematic Universe, anche Thompson è abituata a interpretare un personaggio nel corso di molti progetti. His & Hers è in netto contrasto con le loro esperienze Marvel, poiché si tratta di una serie limitata destinata a durare solo una stagione che racconterà la sua avvincente storia nel corso di sei episodi.