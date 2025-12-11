Merv, spiegazione del finale del film con Charlie Cox e Zooey Deschanel

Merv, con Charlie Cox e Zooey Deschanel, è una dolce commedia romantica che li vede protagonisti nei panni di una coppia separata che condivide la custodia del proprio cane. Tuttavia, dopo la loro rottura, il cane cade in depressione, spingendoli a trascorrere le vacanze natalizie in una spiaggia per cani in Florida.

Una volta lì, finiscono per andare a trovare i genitori di Russ, che si sono recentemente trasferiti lì dopo che il padre di Russ, Jack, ha avuto un infarto. La madre di Russ, MJ, inizialmente è scortese con Anna, ma poi crolla e le rivela che le è mancata molto, soprattutto durante il Ringraziamento.

MJ li convince anche a rimanere per la notte e organizza una serata cinema con loro, proprio come ai vecchi tempi. Tuttavia, sia Jack che MJ fingono di addormentarsi in modo che Russ e Anna possano andarsene. I due finiscono per sgattaiolare fuori e partecipare a una festa di salsa, ballando insieme e parlando di quando frequentavano insieme le lezioni di ballo.

Più tardi quella sera, nella vasca idromassaggio, Russ le confessa perché le ha chiesto di sposarlo: non per renderla felice quando era depressa, ma perché voleva davvero passare la sua vita con lei. La sua confessione non porta a nulla e decidono di chiudere la serata. Il giorno dopo, mentre tornano in hotel, cantano insieme e si tengono anche per mano per un attimo, proprio come quando stavano insieme.