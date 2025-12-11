Merv, spiegazione del finale del film con Charlie Cox e Zooey Deschanel

Merv, con Charlie Cox e Zooey Deschanel, è una dolce commedia romantica che li vede protagonisti nei panni di una coppia separata che condivide la custodia del proprio cane. Tuttavia, dopo la loro rottura, il cane cade in depressione, spingendoli a trascorrere le vacanze natalizie in una spiaggia per cani in Florida.
Una volta lì, finiscono per andare a trovare i genitori di Russ, che si sono recentemente trasferiti lì dopo che il padre di Russ, Jack, ha avuto un infarto. La madre di Russ, MJ, inizialmente è scortese con Anna, ma poi crolla e le rivela che le è mancata molto, soprattutto durante il Ringraziamento.
MJ li convince anche a rimanere per la notte e organizza una serata cinema con loro, proprio come ai vecchi tempi. Tuttavia, sia Jack che MJ fingono di addormentarsi in modo che Russ e Anna possano andarsene. I due finiscono per sgattaiolare fuori e partecipare a una festa di salsa, ballando insieme e parlando di quando frequentavano insieme le lezioni di ballo.
Più tardi quella sera, nella vasca idromassaggio, Russ le confessa perché le ha chiesto di sposarlo: non per renderla felice quando era depressa, ma perché voleva davvero passare la sua vita con lei. La sua confessione non porta a nulla e decidono di chiudere la serata. Il giorno dopo, mentre tornano in hotel, cantano insieme e si tengono anche per mano per un attimo, proprio come quando stavano insieme.
Perché Russ e Anna si sono lasciati?
Proprio alla fine della loro vacanza in Florida, Russ e Anna finalmente ne parlano. Mentre Anna continua a evitare le conversazioni importanti, Russ, interpretato da Charlie Cox, la affronta e le dice che non l’ha lasciata perché non può avere figli.
La loro relazione è andata in crisi nel momento in cui hanno scoperto questa sfortunata circostanza, causando il ritiro di Anna e l’interruzione della comunicazione. Russ ha continuato a cercare di farla sentire meglio, ma lei continuava a respingerlo. Lei ha confessato di sentirsi in colpa per non poter avere figli, mentre Russ rimaneva eccessivamente positivo.
Nel disperato tentativo di renderla felice e dirle che la ama nonostante tutto, Russ ha chiesto ad Anna di sposarlo. Questa è stata l’ultima goccia per Anna, che ha pensato che Russ volesse sposarla solo perché era infelice. Entrambi hanno gestito le conseguenze in modo brutale e la distanza ha continuato a crescere fino a portare alla loro rottura. Ma Merv è rimasto il collante che li ha tenuti insieme.
Dopo la loro chiacchierata sulla spiaggia, Anna gli chiede di dargli un’altra possibilità. Ma anche Russ ha sofferto e non è sicuro di come potranno affrontare insieme le sfide future se in passato hanno sempre scelto di separarsi e chiudersi l’uno all’altra. Lui rifiuta educatamente e se ne vanno.
C’è un lieto fine per Merv?
Sì, Merv ha un lieto fine. Dopo la vacanza in Florida, Russ dice ad Anna che non può andare avanti se continuano a crescere Merv insieme. Anche se la decisione è piuttosto difficile per lui, le dice che dovrebbe tenere Merv e le dice addio.
Più tardi, mette ordine nella sua vita e finalmente pulisce il suo appartamento. Si fa anche controllare la vista, cosa che Anna gli aveva chiesto di fare quando stavano insieme, e finalmente ottiene gli occhiali da vista. Tuttavia, sente che manca qualcosa, il che lo porta a prendere un nuovo cane, di nome Angelina, dalla Save A Furry Friend Foundation.
Eppure, niente funziona. Un giorno fatidico, mentre porta Angelina a passeggio al parco, incontra Merv e Anna. Parlano e Russ rivela che gli è mancata Anna, anche se ha sistemato la sua vita. Si baciano e fanno pace. Vanno a vivere insieme e questa volta è Anna a fare la proposta di matrimonio. Ed è così che finisce il film.
Merv è ora disponibile in streaming su Prime Video.