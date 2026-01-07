Michael B. Jordan racconta di come il personaggio di Killmonger lo abbia mandato in terapia

Il protagonista di Creed e I Peccatori, Michael B. Jordan, ha interpretato Erik Killmonger per la prima volta in Black Panther del 2018, e si colloca ancora tra i migliori cattivi dell’MCU. In seguito è tornato per un breve cameo in Black Panther: Wakanda Forever, e si è trasformato in “Infinity Killmonger” in What If…? della Marvel Animation.

Michael B. Jordan ha attraversato momenti bui nei panni di Killmonger in quel primo film diretto da Ryan Coogler, e a quanto pare l’immersione nel ruolo ha lasciato un segno indelebile sull’attore.

“Dopo il film, mi è rimasto impresso per un po’“, dice Jordan nel video qui sotto. “Sono andato in terapia, ne ho parlato, ho trovato un modo per rilassarmi. E credo che a quel punto stessi ancora imparando che avevo bisogno di allontanarmi da un personaggio. Sai, non c’è un modello preciso.“

Ha aggiunto: “Recitare è spesso un viaggio in solitaria. Fare provini da soli, esercitarsi da soli. C’è molta preparazione, esperienza e percorso. Quindi, imparando strada facendo, mi sono reso conto che, ‘Oh cavolo, ho ancora qualcosa che devo sfogare’. Sai, parlare è davvero importante.“

Riflettendo su come si è preparato per il ruolo, Jordan ha ammesso di essersi “isolato” e di “non aver parlato molto” con la sua famiglia. Spiegando come questo lo abbia aiutato, ha detto: “Erik non conosceva molto l’amore. Credo che Erik non l’abbia sperimentato. Ha vissuto molti tradimenti, molti sistemi fallimentari intorno a lui che hanno plasmato lui, la sua rabbia e la sua frustrazione.“

“E guardando alla storia e a come sembrasse ripetersi sempre, e a come avrebbe potuto interrompere quel ciclo”, ha concluso Jordan.

Si ipotizzava che Black Panther: Wakanda Forever avrebbe potuto rivelare che il cugino di T’Challa era ancora vivo prima di renderlo il prossimo Black Panther. Invece, è apparso davanti a Shuri nel Piano Ancestrale, incoraggiandola a intraprendere una missione di vendetta contro Namor.

Alla fine del 2024, The Cosmic Circus riportava: “Michael B. Jordan potrebbe tornare per uno dei prossimi film degli Avengers“. Il sito lasciava intendere che vestirà i panni di “Black Panther” in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, uno sviluppo innegabilmente intrigante.