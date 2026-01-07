Stranger Things: la spiegazione completa del legame tra Vecna e il Mind Flayer

Il finale della quinta stagione di Stranger Things rivela che Henry Creel, alias Uno, alias Vecna, non ha creato il Mind Flayer come si era creduto, ma è stato invece plagiato da esso ancora prima di entrare nel Sottosopra. Per molto tempo, molti aspetti della trama di Stranger Things sono rimasti senza una spiegazione. Già nella prima stagione, gli spettatori avevano visto solo un piccolo spicchio di Sottosopra, dei poteri di Undici e della natura del Demogorgone.

Tuttavia, quello era solo l’inizio. Ben presto, il Mind Flayer entra in scena con i suoi Democani e la contaminazione delle fondamenta di Hawkins. Alcune risposte sono arrivate nella quarta stagione. In vista dell’uscita della stagione 4, i fratelli Duffer avevano più volte dichiarato che sarebbe stata la stagione delle risposte e delle rivelazioni, e non stavano scherzando.

È stato però il finale della quinta stagione a spiegare definitivamente la vera connessione tra i principali antagonisti della serie, Vecna e il Mind Flayer. Nella quarta stagione, Dustin aveva teorizzato che Vecna fosse il generale a cinque stelle del Mind Flayer, il suo secondo in comando. Sebbene la serie avesse nascosto questo fatto, il finale ha dimostrato che questa era, di fatto, la loro vera relazione.

Vecna incontrò per la prima volta il Mind Flayer prima di arrivare nel Sottosopra, quando da bambino si imbatté in uno scienziato all’interno di una grotta. Quando Henry toccò una roccia proveniente da un’altra dimensione (come spiegato nell’opera teatrale collegata a Stranger Things, The First Shadow), il Mind Flayer iniziò a chiamarlo.

Ogni volta che Vecna uccide qualcuno, egli lo “consuma”, secondo il dottor Brenner; ciò significa che ne acquisisce coscienza e potere. Utilizzando i propri poteri, Henry/Uno lavorò per il Mind Flayer e ottenne l’accesso alle sue capacità, diventando così più forte e assumendo il controllo del Sottosopra.

I poteri che il Mind Flayer diede a Vecna

Ancora prima che Henry Creel diventasse Uno, possedeva già poteri che gli permettevano di leggere nella mente delle persone e di ucciderle usando contro di loro i ricordi più traumatici. Fu proprio questo ad attirare l’attenzione del dottor Brenner, dopo che Henry aveva ucciso sua madre e sua sorella. Tuttavia, i suoi poteri avevano dei limiti.

Sebbene telepatia e telecinesi fossero utili, il collegamento con il Mind Flayer dopo che Undici lo bandì dal laboratorio di Hawkins lo riportò nel mondo dell’Abisso. Come afferma lui stesso, spezzò finalmente le sue catene metaforiche e divenne il predatore. Il bambino spaventato nella grotta si trasformò nel mostro assassino Vecna.

La connessione con la mente alveare del Mind Flayer permise a Henry Creel di diventare il Vecna che il pubblico vede nella quarta stagione di Stranger Things, capace di controllare Demopipistrelli, Democani e Demogorgoni nel Sottosopra e nel mondo reale. Tuttavia, il vero artefice di tutto rimaneva il Mind Flayer.

Perché il Mind Flayer ha l’aspetto di un ragno

È interessante notare che Henry Creel non abbandonò mai la sua ossessione per i ragni. Questo potrebbe spiegare perché, quando il Mind Flayer gli apparve, assunse la forma di un gigantesco ragno. Da mostro d’ombra, il Mind Flayer appariva a Henry come una creatura aracnide.

Questo spiega anche perché Henry disegnasse ossessivamente quella creatura quando era ancora un bambino nella casa dei Creel. A livello tematico, trasformare il Mind Flayer in un essere simile a un ragno era coerente con le sue abilità.

I ragni presenti nella casa dei Creel erano principalmente vedove nere, il cui morso velenoso provoca un dolore simile a quello provato da Will Byers quando viene attaccato. Inoltre, i sintomi del morso di una vedova nera durano in genere circa sette giorni, la stessa durata della maledizione di Vecna.

Sebbene ciò sia distinto da ciò che il Mind Flayer fa a Will nella seconda stagione, l’idea di un mostro che attacca, morde e infetta le sue prede è coerente con quanto accaduto nella terza stagione.

Perché Vecna ha usato il Mind Flayer nelle stagioni 2 e 3

La grande domanda è: se Vecna era responsabile di tutto fin dall’inizio, perché non ha attaccato Hawkins prima? Inizialmente, il Demogorgone della prima stagione e il Mind Flayer della seconda erano solo mezzi per un fine: tenere occupata Hawkins. Tuttavia, vengono entrambi fermati da Undici.

Undici uccise il Demogorgone e chiuse il portale del Mind Flayer. Per aggirare la resistenza di Undici, Vecna costruì quindi il Mind Flayer nel mondo reale e sottrasse i poteri di Undici quando questa venne morsa. Quel morso fu presumibilmente in parte responsabile del blocco dei poteri di Undici alla fine della terza stagione e all’inizio della quarta.

Una volta ottenuta almeno una parte dei poteri di Undici, Vecna fu in grado di accedere alle menti delle persone attraverso le dimensioni, uccidendole dall’Upside Down e utilizzando le loro morti per aprire nuovi portali. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza Undici.

Dopo aver fallito nel suo scopo originale, il Mind Flayer ne assunse uno nuovo. Tuttavia, un dettaglio intrigante è che, dopo essere stato rimosso da Will Byers, il Mind Flayer lasciò un’impronta su di lui, il che significa che Will è ancora connesso a Vecna, anche se il mostro non ne è consapevole.

La quinta stagione rivela il primo incontro di Henry con il Mind Flayer e l’origine dei suoi poteri

Nel finale, Holly Wheeler aiuta i ragazzi a fuggire dalla mente di Vecna nascondendosi nella grotta in cui lui aveva troppa paura di entrare. Tuttavia, Vecna trova il coraggio di avventurarsi nella grotta, permettendo agli spettatori di vedere finalmente l’intero ricordo contenuto al suo interno.

Il giovane Henry incontra uno scienziato che minaccia di ucciderlo. L’uomo è terrorizzato all’idea che Henry possa rubargli la misteriosa valigetta d’acciaio che sta trasportando e, quando spara contro il bambino, Henry è costretto a ucciderlo per legittima difesa.

La più grande rivelazione del finale di Stranger Things riguarda il contenuto della valigetta e i suoi effetti sul giovane Henry. Aprendola, Henry trova una pietra nera luminescente con venature rosse, che presto si fonde con la sua mano.

“Siamo una cosa sola”: spiegata la connessione tra Vecna e il Mind Flayer

La pietra entra nel suo flusso sanguigno e Henry ha una visione del Mind Flayer, simile a un ragno, che lo chiama a sé. Questo dimostra che il Mind Flayer esisteva prima di Henry, nonostante i flashback della quarta stagione sembrassero suggerire il contrario.

Dimostra anche che, senza rendersene conto, Henry lavorava per il Mind Flayer e non viceversa. L’ironia del piano di Vecna nella quinta stagione è che, mentre affermava che i bambini fossero facili da manipolare, Vecna stesso era in origine solo un altro bambino manipolato dal Mind Flayer.

Come Vecna si serve del Mind Flayer nell’Abisso

Vecna sembrava aver utilizzato il Mind Flayer per costruire l’Abisso e il Sottosopra, come suggerito dai flashback della quarta stagione. Tuttavia, mentre tali scene implicavano che Henry fosse stato bandito nel Sottosopra e avesse creato la dimensione da zero, il finale della quinta stagione rivela la verità.

L’Abisso esisteva già prima dell’arrivo di Henry, poiché era il luogo da cui il Mind Flayer lo chiamava quando era ancora un bambino. Con il crescere dell’influenza del Mind Flayer, Henry divenne tutt’uno con l’entità a forma di ragno, utilizzandola come tana senziente nell’Abisso.

Henry/Vecna risiedeva sotto il cuore pulsante del Mind Flayer, mentre i suoi tentacoli risucchiavano la vita dalle vittime. Il Mind Flayer fungeva sia da esoscheletro protettivo per Vecna sia da arma colossale, usata per attaccare gli eroi nel finale della quinta stagione.

Chi era il vero villain di Stranger Things?

Sebbene Henry non si redima nel finale, dimostra di essere stato una vittima inconsapevole del Mind Flayer piuttosto che il suo creatore. Di conseguenza, non era il vero villain della serie, lasciando gli spettatori con una domanda fondamentale.

Si potrebbe sostenere che il Mind Flayer, in quanto entità legata all’orrore cosmico senza età, sia il vero antagonista. Non possiede un passato tragico, una giustificazione per la sua malvagità né alcuna umanità. Tuttavia, non è chiaro da quanto tempo esistesse nella sua dimensione d’origine e se le sue intenzioni fossero realmente malvagie o semplicemente autodifensive.

Pertanto, il vero villain di Stranger Things è il dottor Brenner, che aprì il portale verso il Sottosopra con i suoi esperimenti mal concepiti. Fu Brenner a introdurre involontariamente Henry al Mind Flayer, Brenner a torturare il ragazzo fino a trasformarlo in Vecna, e Brenner a tentare di scartarlo quando Undici dimostrò di avere un potenziale maggiore.

