Millie Bobby Brown esprime il suo punto di vista sulla sorte di Undici nel finale di Stranger Things

Di Chiara Guida

-

Undici in Stranger Things 5

Millie Bobby Brown ha finalmente commentato apertamente del destino del suo personaggio, Undici, nel finale di Stranger Things. La serie/fenomeno si è conclusa in modo epico, la gang di protagonisti ha finalmente sconfitto Vecna ​​ed è andata avanti con le proprie vite. Undici, nel frattempo, si è sacrificata, lasciando sia i personaggi che i fan sbalorditi.

Brown ha detto a Tudum che il fatto che Undici sia rimasta indietro e si sia sacrificata è stato “bellissimo e catartico“, soprattutto perché significava che non avrebbe più sofferto o provato dolore. In effetti, l’attrice voleva che la trama del suo personaggio finisse in questo modo. “Penso solo che sia incredibilmente importante che tutto finisca per lei, che la sofferenza e il dolore finiscano.”

L’intera serie ha condotto i fan a quel momento inevitabile, ogni personaggio ha contribuito in modo significativo all’obiettivo finale di sconfiggere Vecna/Henry Creel, secondo il co-creatore di Stranger Things Matt Duffer, che ha aggiunto che “ogni personaggio ha un’abilità speciale, ed è in grado di sfruttarla in questo scontro finale”.

“Ognuno contribuisce in modo significativo… in questo senso, sembra anche molto simile al climax di una campagna di Dungeons & Dragons, dove ogni personaggio ha un’abilità speciale, ed è in grado di sfruttarla in questo scontro finale”.

Undici ha avuto un ruolo importante in quello scontro, ovviamente, e ha scelto di pensare al bene superiore, avvenuta subito dopo aver contribuito a sconfiggere Vecna ​​una volta per tutte.

Sebbene Vecna ​​non sia sopravvissuto, il finale ha lasciato alcune cose in sospeso, tra cui la vera morte di Undici. Nell’ultima scena, Mike racconta la sua storia: Undici sarebbe ancora viva, grazie a un atto eroico di Kali. Millie Bobby Brown ha apprezzato la speranza che quella scena lascia trapelare, perché dimostra che “tutto ha uno scopo, e tutto esiste per una ragione.”

Se la teoria di Mike è vera, allora dimostra anche che i poteri di Kali avevano uno scopo molto più grande di quanto Stranger Things fosse mai stato in grado di mostrare prima di quel momento. “Adoro quel finale, che ci sia uno scopo più grande nei poteri di Kali. Tutto ha uno scopo, e tutto esiste per una ragione.”

Millie Bobby Brown nel ruolo di Eleven in Stranger Things - Stagione 5
© Netflix

I fratelli Duffer sanno cosa è successo veramente a Undici, ma la verità rimarrà un segreto per il pubblico

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

